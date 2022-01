Új csúcstechnológiás magyar megoldás mentheti meg a szívbetegek életét

Nem hétköznapi helyszínen, a fővárosi Tüskecsarnokban, a magyar jégkorong-válogatott játékosok aktív bevonásával mutatta be legújabb fejlesztését az Innomed Medical Zrt. Az orvostechnikai eszközöket és szoftvereket fejlesztő, magyar tulajdonú középvállalkozás mesterséges intelligencián alapuló telemetriás EKG-rendszerének megalkotásában a Vodafone is segítséget nyújtott. Az eszköz szívbetegeken, illetve szívműtéten átesett betegeken segíthet, és már a jövő héttől alkalmazhatják idehaza az ellátásban.

Az Innomed egy saját fejlesztésű telemetriás EKG rendszert mutatott be a Vodafone-nal közös hétfői sajtóeseményén, amely új távlatokat nyit a digitális betegfelügyelet és remote monitoring terén. Az eszköz szívbeteg, illetve szívműtéten átesett betegek digitális betegfelügyeletére jelent megoldást.

Egy páciensekre rögzíthető, 7 gramm súlyú, mesterséges intelligencián alapuló eszköz folyamatosan monitorozza és diagnosztizálja a viselőjét, akiről klinikai minőségű, sok csatornás EKG-t rögzít és továbbít a kezelőorvosok számítógépére. A rendszer egy klasszikus őrzőközponthoz hasonlóan folyamatosan megjeleníti a beérkező adatokat és riasztásokat, továbbá pontosan megadja a páciens helyzetét egy térképen. A kezelőorvosok ennek köszönhetően távolról képesek ellátni a betegfelügyeletet, jelentősen lerövidítve ezáltal a betegek kórházi ellátásának idejét.

Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese az eseményen hangsúlyozta, hogy az egészségügy digitalizációjának támogatásával új távlatok nyílhatnak meg, ez az új eszköz a betegfelügyelet terén nyújt segítséget. Szerinte a gyorsuló technológiai fejlődés új szolgáltatásokat hoz a betegellátásba, ezzel javítva azt, sőt bizonyos esetekben újra is értelmezi az ellátást. Az egészségügy digitalizációját több tényező hajtja Európában: megemlítette az életmódot és az azzal járó kockázatokat (elhízás, mozgásszegény életmód), az öregedést, a szakemberhiány pedig eközben akut problémákat okoz minden országban. A Covid pedig tovább súlyosbította az ellátórendszerek előtt álló kihívásokat, példaként említette a nem sürgősségi ellátások leállítását az állami intézményekben. Az e-health digitális alkalmazások lehetővé teszik már most is a betegek távoli ellátását és ezeknek az eszközöknek a használata nem korlátozódik kórházi használatra.

Az Innomed megoldásának széles körű lakossági és egészségügyi használatát és az adattovábbítás zavartalanságát a Vodafone Magyarország okostelefonokkal és SIM-kártyákkal támogatja.

Dévényiné Rózsa Erika, az Innomed Zrt. vezérigazgatója beszédében kiemelte, hogy ezeknek a megoldásoknak köszönhetően elkerülhető a személyes orvos-beteg találkozó, ami felértékelődött a jelenlegi időszakban. "A nagy multi nélkül nem valósulhatna meg a kutatási álmunk" - vélekedett a vezérigazgató. A fejlesztés az Innomed és a Vodafone több éves partneri kapcsolatának köszönhetően jött létre.

Az eszköz gyakorlati hasznáról és használatáról Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója osztott meg gondolatokat. Azzal kezdte beszédét, hogy bár a szívműtétekkel nagy számban mentik meg a betegek életét, vagy javítják az életminőségüket, azt tapasztalták, hogy a hazaengedés után nagyobb a halálozás, mint máshol, a rehabilitáció tehát nem tökéletes. A rehabilitáció alapja, hogy az orvosoknak látniuk kell a szívműködés adatait. Ehhez szükség van: eszközre, adatra, adatfeldolgozásra (ami jelen esetben mesterséges intelligenciával támogatott), átvivő helyre (ez a Vodafon), szenzorokra. Elmondása szerint a 100 feletti darabszámú eszközt már a jövő héttől használni fogják magyarországi betegeken élesben. Az idősellátásban, a kardiológiai ellátásban és a sportban is nagyon hasznos lehet a jövőben ez a megoldás - vetítette előre a Tüskecsarnokban megrendezett eseményen, ahol élőben is demonstrálták az eszköz működését.

Az eszközt a Vodafone Magyarország és az Innomed Medical Zrt. rendhagyó módon, a magyar jégkorongválogatott játékosainak közreműködésével mutatta be a nagyközönségnek. A játékosok egy rövid jégkorongmérkőzésen játék közben magukon viselték az eszközt, hogy az a sporttevékenység következtében változó szívműködésüket (pl. a megemelkedő pulzusszámot) megfigyelhesse. Az eszköz által rögzített adatokat (hatcsatornák EKG jelet adott le) a helyszínen jelenlévők élőben, kivetítőn követhették, így betekintést nyerhettek a rendszer felhasználói felületébe.

Toldy-Schedel Emil arra is rámutatott a minimérkőzés kommentálása közben, hogy az adattovábbítás valós időben történik az adatközpont felé, melynek azért van jelentősége, mert szükség esetén azonnali beavatkozásra ad lehetőséget. A beteg és az őt figyelő szakember, vagy orvos bárhol tartózkodhat, egy centrumban akár 80-100 beteget is lehet monitorozni. Mind az aktív, mind az intenzív osztályos ellátásban van ennek szerepe, de feldolgozni kell előtte az adatokat, hogy az orvos már készen kapja és ez az eszköz képes erre - fejtette ki az orvos, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy miért most látunk ilyen megoldásokat, mi változott az elmúlt években.

Meglátása szerint egyrészt az egészségügy és a betegek is felkészültebbek, tudatosabbak lettek ezen a téren. Valamint megteremtődött a háttere, hogy a mesterséges intelligencia segítségével feldolgozhatókká válnak az adatok. Megtanítjuk a gépeket arra, hogy választ adjanak azokra a kérdésre, amelyekre mi kíváncsiak vagyunk - magyarázta a szakember, aki a meccs után azt is elmondta, hogy az eszköz minőségéről és működéséről sokat elárul, hogy a játékosok mérkőzés alatt extrém terhelésnek tették ki azt, de minőségi adatokat küldött a rendszerbe.

A szívműködést figyelő távdiagnosztikai eszközt hordó jégkorong játékosok nem is érezték a meccs közben, hogy viselik ezeket a kütyüket.

