Kimutatták az emberi vérből, meddig tart ki a Pfizer harmadik oltása az omikronnal szemben

Laboratóriumi eredmények alapján legalább négy hónapig tartanak ki az omikron vírusváltozatot semlegesíteni képes antitestek a Pfizer-BioNTech megerősítő oltása után – állítja egy friss amerikai tanulmány.

A hétvégén megjelent, az amerikai The Washigton Post által idézett preprint, vagyis előzetes eredményeket bemutató és független fél által még nem felülvizsgált tanulmány szerint

négy hónapig tartanak ki az omikron vírusváltozatot semlegesíteni képes antitestek a Pfizer-BioNTech megerősítő oltása után – mutatja a nem emberi szervezetben, hanem laboratóriumban megvizsgált emberi véren elvégezett kutatás,

a három ilyen vakcinával oltottaknak egyelőre nincs szükségük negyedik oltásra, ugyanis legalább négy hónapig jelentős semlegesítő aktivitást mutatnak az antitestek az omikronnal szemben,

továbbra is nagy kérdés ugyanakkor, hogy a négy hónap után miként csökken a védettség: hirtelen nagyot esik vagy beáll egy alacsonyabb szinten az omikron vírusváltozatot semlegesíteni képes antitestek által nyújtott védelem.

Az eredmények azért számítanak jelentősnek, mert számos tanulmány kimutatta már, hogy a második oltások után jelentősen csökken a védettség, és nagy kérdés volt, hogy a harmadik oltás után mennyire tart ki az omikron vírusvariánssal szemben.

A Pfizer-BioNTech már egy új, omikron variánssal szemben is erős immunválaszt adó vakcina fejlesztésén dolgozik, ennek azonban időigénye van, ezért az engedélyezése azonban nem várható március-áprilisig, ebből a szempontból is fontosak a most közzétett eredmények.

Címlapkép: Getty Images