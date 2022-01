"Most nincs pofázás, most meló van" - mondta Zacher Gábor, aki szerint az omikron elől nem lehet elbújni

A koronavírus omikron variánsa ellen nem lehet elbújni - mondta a HírTV-nek Zacher Gábor, toxikológus, aki szerint két oltás már semmit sem ér, továbbá aki háromszorosan oltott, az enyhe tünetekre számíthat.

Zacher Gábor a HírTV-nek adott interjúban elmondta, hogy jelenleg a szakmai javaslat alapján legalább 4 hónapnak kell eltelnie a harmadik oltás felvételétől, és megvannak azok a szakmai rizikókategóriák - a 60 év feletti krónikus, immun vagy daganatos beteg -, akiknek fokozottan ajánlják a negyedik oltást. Egy-két országban már zajlik a negyedik oltás, ahol a korosztályokat lejjebb vitték.

Véleménye szerint az egészségügyi dolgozóknak kortól függetlenül fel kell venniük az oltást, az idősebb egészségügyi dolgozókat próbálják tehermentesíteni, hogy ők ne dolgozzanak olyan osztállyal, ahol Covidos beteggel találkozhatnak.

Ugyanakkor az omikrontól nem lehet elbújni

- mondta, hozzátéve, hogy nagyon durva tünetekkel nem találkozott. Az elkövetkezendő időszak legnagyobb problémája lehet az egészségügyi dolgozók megbetegedése, ők halmozottan ki vannak téve a megfertőződésnek, hiszen attól, hogy még valaki felveszi a harmadik, negyedik oltást még lehet pozitív enyhe tünetekkel, például kis orrfolyással, köhögéssel és derékfájással. Nem kell súlyos betegnek lennie ahhoz, hogy valaki egy hétre, tíz napra kiessen a munkából. Tehát, most probléma lehet, hogy ellátottakat ki fogja ellátni, hogyha az ellátóból is sokan például karanténba kerülnek. A dömpingre az ellátórendszer szinte sehogyan nem tud felkészülni, azt helyettesítéssel tudja kezelni.

Most nincs pofázás, most meló van!

- emelte ki Zacher Gábor, aki szerint ha szükség van túlórára, akkor megoldják, vagyis folytatják azt, amit eddig csináltak.

A maszkhasználat kapcsán helyeselte a szövetmaszkok elhagyását, és az FFP2-es és FFP3-as maszkok előnyben részesítését. A toxikológus szerint "az embereknek tele van a tökük ezzel az egésszel, két éve élünk együtt ezzel, és nincs olyan hírösszefoglaló, ahol legalább egy ne a Covidról szólna." Ugyanakkor attól, hogy nem veszünk róla tudomást, a koronavírus még velünk van, ezért az előírásokat fegyelmezetten be kellene tartania a lakosságnak.

A toxikológus szerint nem kell, hogy mindenki feltétlenül beteg legyen, átessen rajta. Az omikron átsegíthet azon, hogy akár 90 százalékos átfertőzöttség meglegyen, azonban nagy kérdés, hogy a jövőben megjelennek-e még új variánsok. A világ átoltottsági térképe alapján vannak kiválóan teljesítő országok, ugyanakkor vannak olyan területek, ahol rendkívül alacsony az átoltottság.

Egyesek azt mondják, hogy a pandémiának az omikronnal vége lehet, mások az ellenkezőjét állítják. Zacher Gábor szerint jósolni lehet, csak nem érdemes. Úgy véli ebben a témában Jakab Ferenc és Kemenesi Gábor virológusok véleményét érdemes meghallgatni.

Az oltásokról megemlítette, hogy a szakértők szerint a homogén és a heterogén oltások között tulajdonképpen érdemi különbség nincs. Vagyis ha valaki mRNS vakcinát, Pfizert vagy Modernát kapok elsőként, másodiként, harmadikként, az negyedikként is felveheti azt, de aki más jellegű, vektorvakcinát (Janssent, AstraZenecát, Szputnyikot) kapott, azokat lehet keverni. A kínai vakcináról megjegyezte, hogy egyre inkább napvilágot látnak azok az információk, hogy az idősek azzal való oltása nem volt szerencsés dolog, mert minél idősebb korban oltottak, annál gyengébb volt az immunválasz. Februárban is folytatódnak az oltási napok, Zacher Gábor mindenkit biztat az oltásra, és minden szülőnek javasolja, hogy oltassa be gyermekét.

A toxikológus, aki már felvette a negyedik oltást, saját tapasztalatból elmondta, hogy azt követően kicsit borzongósan érezte magát, emellett nyakfájásról és levertségről számolt be, de a mellékhatások 24 óra elteltével elmúltak.

