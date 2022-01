Zöld útra lépnének a cégek - De kitől jön a finanszírozás?

A hazai élenjáró vállalatok 31%-ának már van nettó zéró vállalása, ez az arány egyre gyorsabban fog növekedni, a vállalás teljesüléséhez azonban jelentős pénzügyi források is szükségesek. A zöld finanszírozás vajon felkészült, hogy akcióba lépjen?

Fontos, hogy minél több vállalat kötelezze el magát a nettó zéró célok mentén, de a célok teljesítéséhez az is elengedhetetlen, hogy megtalálják azokat az eszközöket, amik ebben a folyamatban segíthetik őket. A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) és Brit nagykövetség szervezésében tartott üzleti fórumon, a zöld finanszírozás jelenlegi hazai és európai helyzete volt a fókuszban.

Richard Shackleton, brit nagykövethelyettes az üzleti fórumon elmondta, hogy reméli, hogy a magyar üzleti szektorból is egyre többen csatlakoznak az ENSZ globális “Race to Zero Kampányához”, amelynek célja, hogy a haladó beállítottságú üzleti szereplők vállalják a karbonsemlegességet 2050-ig.

„Magyarország elkötelezte magát a 2050-es klímasemlegesség mellett, amiben a vállalatok kulcsszerepet játszanak, a hazai pénzügyi, tanácsadói szektor is felkészülve várja a folyamatok felgyorsítását. Az olyan rendszerek, mint az ESG, el fogják érni, hogy a természeti és társadalmi tőkére gyakorolt hatások is bekerüljenek a vállalatok tőkeköltségébe - emelte ki Ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke, rámutatva a most induló hosszú távú pozitív folyamatokra.

Nagyot lép az MNB a zöldülés útján

Dr. Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke elmondta, hogy amellett, hogy a jegybank első számú feladata az árstabilitás fenntartása, a fenntarthatóság is kiemelt fókuszpontként van jelen, erre példa az MNB zöld monetáris politikája, vagy a Zöld Programja, amit továbbra is folytatni fognak. Az előadásból kiderült, hogy

2021 első három negyedévében 72 milliárd forint értékben történtek zöld kötványkibocsátások és 159 milliárd forintnyit hitelt nyújtottak megújuló energiára.

A központi bank idei feladatai közé tartozik, hogy továbbra is monitorozza, hogy miként sikerült befogadniuk a pénzügyi intézményeknek az SFDR szabályozás elemeit (mind a pénzügyi piaci szereplőknek, mind a pénzügyi tanácsadóknak biztosítaniuk kell az átláthatóságot arra vonatkozóan, hogy hogyan építik be a fenntarthatósági szempontokat a befektetési döntéshozatali folyamataikba). Ezen túl, a Zöld Program nemcsak folytatódik, de ki is egészül 2022-ben egy fenntartható tőkepiaci stratégiával, ami egy támogató szabályozási rendszer kialakítását célozza meg. Az alelnök beszámolt arról is, hogy a szükséges információk rendelkezésére bocsátása érdekében, tavasszal fogják kiadni a Zöld Pénzügyi Riportot, ami nemcsak a hazai zöld finanszírozás piacáról és szabályozásáról fog szólni, hanem összegzi az egyes klímakockázatokat.

Kandrács Csaba bejelentette azt is, hogy az MNB kiadja első TCFD riportját, amelyben bemutatják többek között a jegybank klímakockázati kitettségét.

A Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 2015-ben adta ki ajánlását arra vonatkozóan, hogy a vállalatok milyen módon mutassák be a klímaváltozással kapcsolatos hatásokat és azok pénzügyi vonatkozásait. Ebben szerepel többek között, a klímakockázatok közvetlen és közvetett hatásainak a leírása a cég működésére, vagy például egy pontos leirata annak, hogy milyen ütemben és módon fogja az adott cég elérni a 2050-re kitűzött céljait.

Az EU is mozgósítja pénzügyi forrásait

Ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra a legélhetőbb országok között legyen, négy fontos pillérre hívta fel a figyelmet Dr. Ágostházy Szabolcs, az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár. Egyrészt a közoktatás, az egészségügy, a helyi közösségek felzárkóztatásában kell előrelépni, másrészt a technológiai változásokat, digitalizációt, további edukációs folyamatokat kell elősegíteni. Mindezek mellett fontos az is, hogy a körforgásos gazdaság elősegítésében, a megújuló energia területén, a vízmenedzsment és a kibocsátás csökkentésében is történjen fejlődés. Negyedik pillérként a szállítás/szállítmányozás, illetve közösségi közlekedés (pl. elektromos járművek) terén elérni kívánt fejlődést említette Ágostházy Szabolcs.

A vállalatok fele már meghatározta a kibocsátási célját

Lukács Ákos, a Deloitte Fenntarthatósági és Klímaváltozási üzletág vezetője a vállalatok szabályozási és finanszírozási piacból fakadó kihívásairól számolt be. Elmondta, hogy

a becslések szerint 24,7 milliárd euróba, vagy még ennél is többe kerülhet a magyar vállalatok nettó zéró stratégiára való átállása a beruházási költségeket tekintve.

A szakértő azt is ismertette, hogy a hazai vállalatok 60%-ának van kibocsátás-csökkentési stratégiája és a cégek felének van kibocsátási célja. 31% már a nettó zéró célkitűzést is bejelentett, 56% pedig méri a Scope 1 és Scope 2 kibocsátását (a cég tevékenységéből eredő közvetlen kibocsátást Scope 1-nek, a cég által megvásárolt energiához kapcsolódó közvetett kibocsátást pedig Scope 2-nek hívják).

Lukács Ákos hangsúlyozta, hogy a projektfinanszírozáshoz útmutatóra van szüksége a cégeknek, mert még mindig az "alacsonyabban lógó gyümölcsök" leszedése a legjellemzőbb stratégia. A fenntartható finanszírozás támogatni tudja a nettó zéró átállást és jó hír, hogy a bankok és befektetők már felismerték a fontosságát, a pozitív ESG eredményeknek. A finanszírozási megközelítésen viszont változtatni kell, még azok a vállalatok is tudnak zöld finanszírozást használni, akik nagyobb nehézséggel küzdenek az ESG szempontoknak való megfelelésben.

Kit finanszíroznak a bankok?

Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának vezetője az épületek energetikai korszerűsítésében jelentős potenciált lát, ezek energiafelhasználása ugyanis fontos pontja a kibocsátás csökkentésének. Magyarországra ez különösen igaz, hisz az épületek közel harmada 1945 előtt épült és erős energetika felújításra szorul. Ezzel párhuzamosan egy új iparág is formálódik, a széndioxid-elszámolás (carbon accounting) és a karbonsemlegesítési (carbon offset) piac.

Elmondta, hogy az OTP vállalása, hogy öt zöld termékük is legyen 2022-re, és szintén 2022-ig a zöld hitelportfóliójuk vállalati része 150 milliárd forintra, a lakossági pedig 80 milliárd forintra növekedjen. 2025-ig a vállalati zöld hitelezést 1000 milliárd forintra, a lakosságit 500 milliárd forintra szeretnék bővíteni.

