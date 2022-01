A háború árnyékában folytatódik a jegybankok harca az infláció ellen

A héten is folytatódik a jegybanki kamatdöntések időszaka, Londonban és Frankfurtban ülnek össze a döntéshozók, hogy felvegyék a harcot az évtizedes csúcson lévő inflációval. Közben persze a befektetők fél szemmel az ukrajnai helyzetre figyelnek majd, hiszen a múlt héten már megtapasztalhattuk, milyen ijedséget tud okozni a piacokon a háborús veszély erősödése.

Január legvégére is maradtak fontos adatok, hétfő reggel a KSH az ipari termelői árak decemberi adatait közli, melyekből az egész 2021-es év képe is kirajzolódik. A jövőbeli inflációs kilátások szempontjából sem mellékes az ipari infláció alakulása. Az Eurostat a negyedik negyedéves GDP előzetes adatait közli a hét elején, illetve a német infláció előzetes adatai is megjelennek.

2022. január 31- február 6. makronaptár Magyar makrogazdaság január 31. hétfő 9:00 KSH Ipari termelői árak dec. február 1. kedd 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi jan. február 1. kedd 9:00 KSH Külkereskedelem (második becslés) nov. február 1. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció február 2. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege+kamatstatisztika dec. február 2. szerda 8:30 MNB Lakásárindex Q3 február 3. csütörtök 9:00 KSH Kiskereskedelem dec. február 3. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) február 3. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) február 4. péntek 9:00 KSH Ipar dec. Nemzetközi makrogazdaság január 31. hétfő 2:00 Kína NBS feldolgozóipari bmi jan. január 31. hétfő 11:00 EU GDP (előzetes) Q4 január 31. hétfő 14:00 Németo. Infláció (előzetes) jan. február 1. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem dec. február 1. kedd 11:00 EU Munkanélküliség dec. február 2. szerda 11:00 EU Infláció (előzetes) jan. február 2. szerda 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index jan. február 3. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés február 3. csütörtök 13:45 EU EKB kamatdöntés február 3. csütörtök 14:30 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója február 3. csütörtök 16:00 USA Gyáripari megrendelések dec. február 4. péntek 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések dec. február 4. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem dec. február 4. péntek 14:30 USA Munkanélküliség jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Ahogy megkezdődik a február várhatóan érkezik majd a magyar feldolgozóipar havi konjunktúraindexe, mely a jövőbeli gazdasági kilátásokat befolyásolhatja. Európában a munkanélküliség decemberi statisztikái jelennek meg kedden.

Szerda reggel teszi közzé az MNB a hitelintézetek december végi mérlegét, illetve a szokásos kamatstatisztikát, melyekből a teljes 2021-es évről képet kaphatunk. A jegybank lakásárindexéről viszont még „csak” a harmadik negyedéves adat jelenik majd meg. Az Eurostat a januári előzetes inflációs adatot teszi közzé, ami lényeges lehet, míg a tengerentúlon a magánszektor foglalkoztatását jelző ADP index érkezik.

A KSH csütörtök reggel publikálja a kiskereskedelem decemberi számait, emellett az MNB szokásos egyhetes betéti tenderére lesz érdemes figyelni, bár a jegybank múlt heti lépései után elég biztosra vehető, hogy marad a 4,3%-os irányadó kamat. Ha nem jön közbe semmi, akkor azt a februári kamatdöntésig meghagyhatja a jegybank. A Bank of England aktuális kamatdöntő ülésén a várakozások szerint 25 bázisponttal 0,5%-ra emelhetik az irányadó rátát. Ennél is fontosabb lehet azonban az EKB kamatdöntő ülése, illetve Christine Lagarde sajtótájékoztatója. Várhatóan a kamat még nem változik, azonban az évtizedes csúcson lévő infláció elleni küzdelem jegyében a kommunikáció tovább szigorodhat.

Itthon péntek reggel jelenik meg az ipari termelés decemberi adata, amivel még közelebb kerülünk a negyedik negyedéves gazdasági teljesítmény megbecsléséhez. Közben a német gyáripari megrendelések és az amerikai munkanélküliség alakulása hozhat még piaci kilengéseket.

Persze ahogy a cikk elején már említettük, a következő napokban talán a makroadatoknál is fontosabb lehet az ukrajnai helyzet alakulása. Ha tovább durvul a helyzet Oroszország és Ukrajna között, akkor az erősen negatív lehet a piacokra nézve, ahogy a múlt hét elején már láthattuk.