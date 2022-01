Elérte a csúcsát az áremelkedés Európában?

Lassult a fogyasztói árak emelkedése Németországban és Spanyolországban januárban, de az index így is meghaladta az elemzői várakozásokat mindkét országban. A mai közlés azt mutatja, hogy az infláció decemberben egy időre tetőzhetett az eurózónában, de a lassulás nem olyan jelentős, mint ahogy az elemzők várták.

Közzétette a német statisztikai hivatal a januári fogyasztói árak előzetes becslését. Németországban 4,9% volt az éves infláció januárban, ami mérsékelt lassulást jelent az előző havi 5,3%-hoz képest. Sokkal fontosabb viszont a harmonizált, egységes európai módszertan szerint mért index, amely 5,1%-on állt januárban éves alapon. Ez a december 5,7%-hoz képest némi mérséklődést hozott, de nem olyan jelentőset, mint várni lehetett: az elemzői konszenzus 4,7% volt.

Nemcsak a német, de a spanyol inflációs adatot is közzétették még reggel. Spanyolországban 6,1%-on állt a harmonizált index januárban, ami csökkenést jelent a decemberi 6,6%-hoz képest. Az eurózóna negyedik legnagyobb gazdaságában is lassulást látunk tehát, de itt sem olyan jelentős a mérséklődés: az elemzők ennél számottevőbb lassulást vártak, a konszenzus 5,5% volt.

Mindenesetre decemberről januárra egyértelműen csökkent az infláció, azaz az áremelkedés üteme egy időre tetőzhetett az eurózónában.

Ez némi megnyugvást hozhat az Európai Központi Bank számára, amely a héten tart kamatdöntő ülést. Ha az infláció tovább gyorsult volna, az azonnal válaszút elé állította volna a jegybankot, amely az előrejelzései szerint még bízik az infláció idei cél alá süllyedésében. Nyugodt azért így sem lehet az EKB: a várakozáson felüli tényadatok mégis csak azt sugallják, hogy az infláció makacsabb lehet annál, mint amit korábban remélt. Az eurózóna inflációs adatát szerdán közli az Eurostat.

A januári csökkenés mögött több tényező is állhat. Először is a bázishatást kell kiemelni: a német termékek ára 2020-ról 2021 januárjára azonnal nőtt, mivel akkor szűntek meg a 2020-as áfacsökkentések. Ez a 2021-es index emelkedéséhez majdnem minden hónapban hozzájárult, idén januártól viszont már az adóhatás megszűnt. Ezen felül a koronavírus miatti lezárások és a tomboló omikron miatt fogyasztói hangulatromlás is közrejátszhatott az infláció mérséklődésében.

