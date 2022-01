Ha Putyin is rábólint holnap, az éves magyar gázigény négyötöde ki lenne pipálva

A legfrissebb információk szerint a magyar kormány évi 1 milliárd köbméterrel több oroszt gázt venne a keddi moszkvai tárgyalások nyomán a hosszú távú szerződés keretében, így kalkulációink szerint a teljes éves magyar gázigény négyötöde le lenne fedve biztosnak mondható forrásokból.

1 milliárddal növelnénk az évi 4,5 milliárdos volument

Miután Orbán Viktor kormányfő múlt pénteken reggel azt jelentette be, hogy a február elsejei, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatandó tárgyalásokon az egyik legfőbb célja a nemrég megkötött orosz gázszerződés éves volumenének (4,5 milliárd köbméter, ebből 3,5 milliárd köbméter Szerbia, 1 milliárd Ausztria felől) megnövelése, két miniszter elárulta a potenciális mennyiséget is, amennyivel több gázt szeretnénk beszerezni.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy pénteki sajtóeseményen azt jelezte a Reuters tudósítása szerint, hogy évi 1 milliárd köbméterrel növelnénk a Szerbia felőli gázvásárlás mennyiségét, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pedig szintén 1 milliárdos volumenről tett említést. Ő az RTL Híradónak nyilatkozva úgy fogalmazott:

Ha van arra lehetőségünk, hogy a magyarországi tárolókba mondjuk 1 milliárd köbméterrel többet a nyári gázból évente el tudjunk tárolni, akkor ezt mindenképpen meg kell tenni, hiszen nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, hogy mi lesz előttünk. Ha megnézzük az európai országok nyilatkozatait, Hollandiáét például, akkor ők itt arra készülnek, hogy komoly gázhiányok lesznek.

A bejátszás azzal zárul, miszerint „Palkovics László egyébként elismerte, hogy költségvetési átcsoportosításokra is szükség lesz a rezsicsökkentések miatt”, ami úgy kapcsolódik ide, hogy amint a Portfolio megírta: az orosz gázszerződés is tudomásunk szerint tisztán tőzsdei árazású, így a durva áremelkedés idővel beszivárog, ez pedig a rezsicsökkentés miatt évi legalább 400-450 milliárd forintos veszteséget okoz az egyetemes gázszolgáltatási piacon egyeduralkodó MVM Csoportnak.

Amint az alábbi ábrán látszik: az éves magyar gázfogyasztás tavaly mintegy 9,4 milliárd köbméterre emelkedett a gyors gazdasági növekedés és a hidegebb időjárás miatt. Ebből a lakossági, rezsicsökkentéssel védett rész 3,9 milliárd köbméter volt. Éppen ehhez igazodva lőtte be a kormány tavaly a hosszas tárgyalások után rögzített évi 4,5 milliárd köbméteres orosz szerződést, amelynek volumenét a megállapodás szerint csak 10 év múlva lehetne megváltoztatni.

A friss bejelentés szerint viszont most ezt szeretné megemelni a kormány 1 milliárd köbméterrel az ellátásbiztonság fokozása érdekében. Amennyiben a kormány terve sikerül és Vlagyimir Putyin orosz elnök is rábólint a szerződés módosítására, akkor az azt jelentené, hogy

adataink szerint a teljes éves magyar gázfogyasztás több, mint négyötöde le lenne fedve biztosnak mondható gázforrásokkal.

A négyötödös lefedettség az alábbi tételekből jönne össze:

Az orosz szerződés évi 4,5 milliárd helyett 5,5 milliárd köbméternyi gáz elérhetőségét tenné lehetővé, amiből 4,5 milliárd köbméter jönne Szerbia felől és 1 milliárd köbméter Ausztria felől.

A korábbi bejelentés szerint 2021-től 2027-ig Magyarország évente 1 milliárd köbméternek megfelelő gázt vásárol a horvátországi krk-i LNG-terminál felől, amelyről egy múlt heti minisztériumi eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy „A horvátországi LNG-terminál elérésének köszönhetően történelmünk során először tudtunk hosszútávú gázszerződést kötni egy nem orosz szereplővel.” Ettől függetlenül még abból az irányból is orosz gázt tud beszerezni Magyarország a piaci szereplőkön keresztül.

A legfrissebb, múlt héten kiadott 2021-es gázmérleg szerint tavaly kalkulációink szerint 1,4 milliárd köbméter volt a magyar gázkitermelés. Amint a múlt héten megírtuk: ennek tendenciája csökkenőben van.

Összességében tehát a fenti három forrás együtt évi 7,9 milliárd köbméternyi gázt tenne elérhetővé a 9,4 milliárd köbméternyi fogyasztás mellett, ami 84%-os lefedettséget jelentene, de az országos gázfogyasztás várhatóan növekszik, míg a kitermelés miatt az összes elérhető fix volumen csökkenne.

A 80% körüli lefedettség abból a szempontból megnyugtató lenne, hogy a szélsőséges eseteket leszámítva (amikor az oroszok teljesen leállítják a gázszállításokat) az ország éves gázigényének döntő része elérhetőnek mutatkozik. Amint ugyanis Palkovics László is utalt rá és mi is megírtuk az orosz gázfüggőséget körbejáró pénteki elemzésünkben: Európa volt nagy gázexportőre, Hollandia, a potenciális gázhiány miatt vészhelyzeti terveket szövöget, hiszen immár nettó importőrré vált. A fokozott orosz importfüggőség miatt egyébként a NATO-főtitkár is aggodalmának adott hangot egy vasárnapi nyilatkozatában, miszerint egy orosz-ukrán katonai konfliktusból adódó orosz gázleállítás tényleg nehéz helyzethez vezethetne, ezért célszerű lenne a kontinensnek diverzifikálnia a beszerzési forrásokat.

A diverzifikáció kapcsán kézenfekvő Norvégiára és Katarra gondolni, mint plusz beszerzési forrásokra, de előbbi nagy kitermelője, az Equinor például éppen ma jelentette be, hogy a kontinens legnagyobb LNG-kitermelő egysége Hammerfest mellett csak hat héttel később, május 17-től tud újra termelni (2020-ban volt egy tűzeset, elhúzódott a koronavírus-korlátozások miatt a helyreállítás). Így a fűtési szezon utáni intenzív európai gázbetárolás első felében továbbra is igencsak az oroszokra kényszerül hagyatkozni a kontinens.

Szintén mai fejlemény, hogy személyesen Joe Biden amerikai elnöknek kell „puhítania” a katari emírt Washingtonban, hogy ha az orosz ellátás miatt Európa gázellátása veszélybe kerülne, akkor a katariak a hosszú távú gázszállítási szerződései rugalmas kezelésével legyenek szívesek LNG-tankereket átirányítani Európa felé (az ázsiai jól fizető ügyfelek kárára).

A diverzifikáció kapcsán egyébként érdekes mai hír, hogy Olaf Scholz német kancellár a Reuters tudósítása szerint azt mondta: legalább 1 LNG-terminált építenie kellene Németországnak is, hogy így az oroszoktól való még nagyobb függést ki lehessen küszöbölni. Az Északi Áramlat második vezetékpárjának őszre kalkulált üzembe helyezésével ugyanis az éves uniós gázimport mintegy 40%-áról 60% körülre emelkedne az orosz import, azaz még jobban függne az aktuális orosz geopolitikai megfontolásoktól (is) a kontinens.

Emellett az is lényeges, hogy a bő 9 milliárd köbméteres magyar gázfogyasztás import részét gyakorlatilag teljes egészében orosz forrásból fedezzük, hiába jön a gáz például a krk-i LNG-terminál felől.

Ezzel a bő 9 milliárd köbméterrel Magyarország egész Európában a negyedik legnagyobb orosz gázimportőr.

Most tehát a 4,5 milliárdról 5,5 milliárd köbméterre emelkedő fix orosz szerződéssel "csak" az változna meg, hogy mennyi érkezik a hosszú távú szerződés keretében és mennyit vásárolnak a gázkereskedők a piacról. Amint azt mind Szijjártó Péter, mind Orbán Viktor elmondta: az igazi diverzifikációt az orosz forrásoktól az jelentené, ha az azeri gázmezőkhöz lenne közvetlen hozzáférése az országnak, amin már dolgozik a kormány. Emellett az enyhítené még az orosz-függést, ha a romániai földközi-tengeri gázmezőből egy friss fejlemény nyomán elindulna majd a következő években a kitermelés. Egy harmadik lehetőség pedig az lenne az orosz-függés csökkentésére, ha a krk-i LNG-terminált kibővítenék és oda majd az amerikai beszállításból is le tudnánk kötni beszerzést.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd. Moszkva, 2018. szeptember 18. Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt (b) a moszkvai Kremlben 2018. szeptember 18-án.