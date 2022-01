Ki járna jobban az ellenzék adóterveivel?

Az ellenzék által bemutatott személyi jövedelemadózási terv nem borítaná fel látványosan a ma létező gyakorlatot. Az alacsony jövedelműek jól járnának, a többiek adóterhe ugyanennyi maradna. Cserébe a költségvetésnek több százmilliárd forintnyi bevételkiesésre kell megoldást találnia, az alacsony jövedelmű gyerekesek előnye eltűnne, és egy szűk sávban visszatérne az ellentmondásos megítélésű nagyon magas marginális adókulcs.

Ismertette személyijövedelemadó-elképzeléseit az egységes ellenzéki tömörülés. Bár itt-ott akadtak homályos foltok, ezeket kipótolva már elég világos képünk lehet a tervezett változtatásokról. A bemutatott elképzelés lényege: marad a 15%-os szja-kulcs, de egy adójóváírást vezetne be az ellenzék, ami biztosítja a minimálbér adómentességét. Az adójóváírás nem járna mindenkinek, minél magasabb valakinek a jövedelme, annál kevesebbet kapna belőle, a minimálbér másfélszeresénél pedig teljesen elfogy.

A változtatások hatását a jelenleg érvényes havi bruttó 200 ezer forintos minimálbérrel számolva mutatjuk meg.

A fő hatás egy pillantással áttekinthető. A minimálbéresek helyzete javul az adójóváírással megvalósuló adómentesség eredményeképp, és mindaddig, amíg az adójóváírás (egyre csökkenő mértékben) jár, a magasabb jövedelműek is jobban járnak, igaz, egyre kisebb mértékben. Végül a minimálbér másfélszeresénél (a jelenlegi helyzetben 300 ezer forintnál) az adózás visszaáll a mostanira, vagyis akik ennél többet keresnek, teljes jövedelmük után lineárisan 15%-os adót fizetnek. A különbséget mutatja az alábbi ábra:

Ahogy az ábrán is látszik, a minimálbéresek számlájára az ellenzéki adótervekkel több pénz kerülne fizetésnapon. Nem meglepő módon havonta 30 ezer forinttal, hiszen a minimálbér 15%-os szja-terhelése ennyi, ez alól mentesülne a minimálbéres. Így a legkisebb adható kereset nettója (a 2022-es járulékterhekkel is számolva) 133 ezer forintról 163 ezer forintra emelkedne. Ha valaki a minimálbérnél többet keres, elkezdi érezni, hogy a minimálbér sem adómentes, hiszen kevesebb adójóváírást kap. Az ismert paraméterekből kiszámítható, hogy a bruttó jövedelemben 10 ezer forintot lépegetve felfelé 3 ezer forinttal csökken az adójóváírás. Így például a 260 ezer forintos garantált bérminimumnál („szakképzett minimálbér”) már csak 12 ezer forint adójóváírás jár, így a nettó kereset 185 ezer forint lenne a mostani adótábla alapján járó 173 ezer forint helyett.

Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogy forintban és százalékosan (a mostani nettó bérhez viszonyítva) mennyivel növekedne az adózott jövedelem a minimálbér és annak másfélszerese (200 és 300 ezer forint) között.

Az adójóváírás bevezetése visszahozná a személyi jövedelemadó rendszerébe a progresszivitást, vagyis azt, hogy a jövedelem növekedésével párhuzamosan az átlagos adóterhelés növekedik. Ez csak a jövedelemskála azon szakaszára érvényes megállapítás, ahol van adójóváírás, idei példánk alapján havi bruttó 200 és 300 ezer forint között. Természetesen az átlagos adókulcs is ugyanazt mutatja, mint a forintban kifejezett leírás: az adóterhelés 300 ezer forintig kisebb lenne a mostaninál, utána pedig visszaáll a lineáris adóterhelés:

Érdemes megjegyezni, hogy a mostani, teljesen lineáris szja is tartalmaz egy sajátos progressziót, csak nem annyira nyilvánvalóan és nem egyformán. A gyerekek után járó adókedvezmény ugyanis a gyereket nevelő családok körében tekinthető egyfajta el nem fogyó adójóváírásnak, ami az átlagos adóterhelést az alacsonyabb jövedelműeknél nagyobb arányban csökkenti.

Ez rá is világít egy fontos kérdésre: azzal, hogy adómentességet biztosítunk bizonyos jövedelemszintig, korlátozza, hogy adókedvezménnyel ösztönözzön az állam bizonyos tevékenységeket (gyerekvállalás, megtakarítás stb.), hiszen nincs miből levonni a kedvezményt. A legnagyobb ilyen adókedvezménnyel, a gyerekek után járó támogatással is ez a helyzet: ha a minimálbér környéki jövedelmek adója alacsony, akkor a gyerekesek és gyerektelenek adózása közötti különbség csökken. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a gyerekesek helyzete rosszabbodna, csak azt, hogy hozzájuk képest a hasonló jövedelmű gyerektelenek helyzete javulna.

Egyébként a munkát terhelő adózás hazai gyakorlatának sajátossága, hogy a lineáris adó miatt az alacsony jövedelmű gyerektelenek terhelési nemzetközi összevetésben igen magas. (Ezen az idéntől javít a 25 éven aluliak adókedvezménye. Az hosszabb kutatást érne, hogy ha a gyermekesek és a gyerektelen fiatalok is adókedvezményhez jutva progresszíven adóznak, akkor van-e még értelme fenntartani az egykulcsos, papíron lineáris adózást.)

A kérdőjelekről

A fentiekből tehát kiderült, hogy az ellenzék adóelképzeléseivel senki sem adózna többet, vagyis célzott adócsökkentésről van szó, nem jövedelemátrendezésről. Ennek vesztese egyértelműen a költségvetés, vagyis az államnak kevesebb pénze lesz a feladatai ellátására. A kiesés nagyságrendileg néhány százmilliárd forint lehet, ennél pontosabb becslést akkor lehetne tenni, ha például tudnánk, hogy az adókedvezmények közül mennyit vált ki az adójóváírás. A felvázolt rendszer egy lépésben történő bevezetése biztosan kreativitást igényelne, még úgy is, hogy a gyors gazdasági növekedés és a magas infláció évről évre termeli a többletbevételt a büdzsé számára. Az államháztartás helyzete ugyanis jelenleg nem nevezhető egyensúlyinak, tehát kiigazítási igény mindenképpen van.

A költségvetési teher jóval nagyobb lenne, ha sima nulla-kulcs (vagy nem elfogyó adójóváírás) szerepelne a tervben. Ekkor a költségvetési bevételkiesés 1000 milliárd forint felett lenne, hiszen az adócsökkentés eljutna a magasabb jövedelműekhez is. Ezt lehetne kompenzálni azzal, hogy a 15%-os adókulcsot is növelné az ellenzék, aminek a hatása a magas jövedelemszinteken felülmúlná az adójóváírást, és így többletadóbevételre tenne szert az állam. Ám politikai kommunikációs okokból egy ilyen konstrukció még akkor is nehezebben képviselhető, ha amúgy többen járnának jól vele, mint a most ismertetett változattal.

Az elfogyó adójóváírásnak viszont van egy érdekes (és vitatott) hatása. Nevezetesen, a 200 és 300 ezer forint közötti jövedelemnövekedést nagyon erősen adóztatja. Ez könnyen belátható, ha csak abba belegondolunk, hogy 200 ezer forint adókulcsa nulla, 300 ezer forinté (benne az első 200 ezerrel) viszont már összesen 15%.

Ebben a jövedelemsávban a havi 10 ezer forint jövedelemnövekedést nem csak az erre jutó szja és munkavállalói járulék terheli, hanem a kisebb adójóváírás miatt további 3000 forint elvonás. Ez olyan, mintha az utolsó 10 ezer forint összesen 63%-kal adózna. Ennek a jelentősége megérthető az alábbi egyszerű példán. Tegyük fel, hogy egy kisvállalat vezetője egyik alkalmazottja havi nettó 170 ezer forintos fizetését 200 ezer forintra kívánja emelni. Ez a jelenlegi adórendszerben azt jelentené, hogy a vállalkozó teljes bérköltsége (nettó bér, szja, munkavállalói járulék és munkáltatói szocho) 50 ezer forinttal növekedne. Az ellenzéki alacsonyabb adóterhelés (és gyorsan elfogyó adójóváírás) ára, hogy ugyanez a lépés a 90 ezer forintba kerül.

Az adóelmélettel foglalkozó közgazdászok az utolsó jövedelemegységre eső magas adóterhet (a magas marginális adókulcsot) többek között ezért tartják kedvezőtlen hatásúnak. A vállalkozó ekkora lépést már szívesebben oldhat meg zsebbe fizetéssel, ami gazdaság szürküléséhez vezet. Emellett a másik oldalról is eltagadásra, vagy a többletteljesítmény visszafogására ösztönözhet, ha a munkavállaló azzal szembesül, hogy az extra munkának milyen rossz a nettója.

Mielőtt ezen nagyon felháborodnánk, gyorsan szögezzük le, hogy a fenti példa nem azt jelenti, hogy az átlagos adóterhelés nagyobb lenne, sőt, a 170 ezres nettó fizetés teljes bérköltsége kisebb az ellenzéki javaslat alapján. Ám néhány év múlva ilyen összevetést már senki nem végez, a munkáltató a pillanatnyi adózási lehetőségek és munkaerőköltség mellett mérlegeli a döntését. A magas marginális adókulcs káros hatásainak mértéke meglehetősen vitatott, és bizonytalan, hiszen nagyon nehéz mérni és megfigyelni.

Az ellenzéki elképzelésben erre a jelenségre úgy érdemes tekinteni, hogy az adózásban nagy csodák nincsenek. Egyik tulajdonság felerősítése egy másik romlásával járhat. A felvázolt koncepcióban a minimálbér adómentességének és az elviselhető költségvetési hatásnak az ára a magas marginális adókulcs.

