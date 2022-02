Lépett a CBA is: a lánc több üzletében mennyiségi korlátozást vezettek be

A CBA hálózathoz tartozó vállalkozások maguk dönthetik el, hogy vezetnek-e be mennyiségi korlátozást a hatósági áras termékekre. Egyes üzleteikben van értékesítési korlát, de többségben vannak azok az egységek, ahol erre egyelőre nem volt szükség - tájékoztatta az MTI-t a CBA kommunikációs igazgatója.

Fodor Attila közölte: a lakosság ellátását zavartalanul szeretnék biztosítani, ezért tartották szükségesnek limitálni a mennyiségeket azokban a boltokban, ahol felvásárlást tapasztaltak. A mennyiségi korlátozás a CBA üzleteiben nem egységes, különböző limitek léptek életbe az adott vállalkozás döntésétől függően.

A Portfolio írta meg elsőként, hogy a kisboltosok egy részének a beszerzési ára már magasabb az árstopos termékekre vonatkozóan, mint a multik februártól alkalmazott (október 15-ire visszacsökkentett) kiskereskedelmi ára, ezért sokan úgy dönthetnek, hogy náluk vásárolják meg a termékeket. A nagy cégek ettől tartva mennyiségi korlátozást vezetnek be.

"A döntéssel azt szeretnénk elérni, hogy továbbra is a megszokottak szerint tudjon hozzájutni mindenki háztartási mennyiségben az érintett termékekhez" – indokolta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője a cég korlátozását.

"Az egyszerre megvásárolható termékek mennyiségének maximalizálását a vállalat a vásárlói érdekében hozta meg azzal a céllal, hogy folyamatosan biztosítsa az áruellátást, elkerülve az egyéb kereskedői felvásárlás lehetőségét" - írta a Lidl a Pénzcentrum megkeresésére.

A Portfolio tegnap délelőtt megírta, hogy információink szerint a Lidl után több vállalat gondolkodik mennyiségi korlátozás bevezetésén, amire időközben sor is került. Mint rámutattunk: egyre több kisbolt beszerzési ára emelkedik az október 15-i kiskereskedelmi árszintjük fölé (amire februártól vissza kellett csökkenteniük az árstopos termékek árát). A multinacionális vállalatok árai viszont így számos esetben alacsonyabbak, mint azok a beszerzési árak, amiket a kisboltok most képesek kialkudni a beszállítóktól. Ezért számos kisbolt utolsó utáni lehetőségként igyekezhet megoldani a beszerzését a nagykereskedő helyett a diszkontokban vagy a szupermarketekben, hogy ne legyen súlyos vesztesége, ugyanis a nagy láncoknál a fogyasztói ár is alacsonyabb.

A diszkontok és a többi nagy lánc alapvetően nem azért vezethet be mennyiségi korlátozásokat, mert attól tartanak, hogy a lakosság most megrohamozza őket. Az emberek tudják, hogy hónapokig fennmaradnak a hatósági árak, egyelőre nem várható extrém lakossági roham; senki sem akarja otthon „megromlasztani” a termékeket az árstop időszakában, legfeljebb egy kicsit többet vesznek, mint szoktak. Attól ugyanakkor lehet tartani, hogy a kisboltosok felvásárolják a készleteik egy részét.

