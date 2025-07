Az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját bírálta, és egy új bankvásárlást is belengetett Csányi Péter

Az euró bevezetését és az Orbán Viktor miniszterelnök kormánya alatt jellemző ad hoc gazdaságpolitika felszámolását sürgette újságíróknak nyilatkozva Csányi Péter, az OTP Bank új vezérigazgatója. A Bloomberg beszámolója szerint a bankvezér úgy véli, a magyar gazdaságpolitika megingatta a befektetők bizalmát, és rontotta a piaci értékeltségeket is. Jelezte: reményei szerint az OTP még idén be tud jelenteni egy újabb bankvásárlást.

Magyarország, amelynek gazdasága a világjárvány óta recesszióban van, mára "lecsatlakozott" Kelet-Európáról - mondta a hírügynökség tudósítása szerint Csányi Péter, aki májusban vette át az OTP Bank Nyrt. vezetését, és a közelmúltban a Portfolio-nak is részletes interjút adott:

Szerinte "kisebbfajta meglepetés" lenne, ha a kormány teljesítené a lefelé módosított idei 0,8 százalékos növekedési várakozást.

"A legfontosabb az, hogy kiszámítható gazdasági és szabályozási környezet legyen" - mondta Csányi csütörtökön a Bloomberg szerint, amely megjegyzi: még az enyhe kritika is ritkaságnak számít Magyarországon, ahol a vállalatvezetők ódzkodnak attól, hogy nyilvánosan kritizálják a kormányt, mert attól tartanak, hogy vállalkozásuk megtorlásra számíthat, akár különadók formájában is. Az OTP arra számít, hogy

idén 263 milliárd forintnyi banki különadót és tranzakciós illetéket kell fizetnie, 53 százalékkal többet, mint tavaly.

Miközben Magyarországon egyre erősödik az "establishment-ellenes" hangulat, és a Fidesz a legerősebb ellenzéki erő mögött áll a közvéleménykutatásokban, Csányi szerint "nagyon keveset tudunk" arról, hogyan változna a gazdaságpolitika, ha Orbán elveszítené a hatalmat.

Az OTP részvényárfolyamának idei emelkedése ellenére a részvényekkel továbbra is diszkontáron kereskednek a tőzsdén, ami a Magyarországgal szembeni befektetői bizalom romlását tükrözi - mondta Csányi.

"Szerintem az euró nagyon kívánatos" – idézi továbbá a hírügynökség Csányit, aki szerint

Jót tenne nekünk, ha a következő 5-10 évben, lehetőleg öt éven belül belépnénk az eurózónába.

Bár az S&P áprilisban BBB-re emelte az OTP hitelminősítését - egy fokozattal magasabbra, mint Magyarország államadós-besorolása -, a bank "kiszélesedett" földrajzi lábnyomára hivatkozva, és stabilról negatívra rontotta a legalacsonyabb befektetési kategóriába sorolt magyar hitelminősítés kilátását, Csányi szerint a helyzet egy újabb szuverén leminősítéssel romolhat, és a kormánynak "kevés mozgástere" van további jelentős választási kiadásokra.

Az OTP továbbra is felvásárlási célpontokat keresi olyan országokban is, ahol nincs jelen, de Ukrajnában és Üzbegisztánban is bővíteni akarja jelenlétét – mondta Csányi, hozzátéve: az osztalék és a részvény-visszavásárlás mértékére vonatkozó döntésük attól függ majd, hogy akvizíciós terveik beválnak-e.

"A befektetők továbbra is növekedési sztorit látnak az OTP-ben" - mondta Csányi Péter, jelezve:

Bízom benne, hogy még idén be tudunk jelenteni egy új bankvásárlást.

Címlapkép forrása: Portfolio