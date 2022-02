Megszólalt a Lidl a korlátozásokról: el kell kerülnünk a kereskedői felvásárlásokat

"A Lidl Magyarország, mint kiskereskedelmi vállalat alapvető feladata és felelőssége a magyar lakosság folyamatos élelmiszerellátása, melynek biztosításaként 2022. február 1-jétől mennyiségi korlátozást vezet be az árstop hatálya alá eső élelmiszerekre. Az egyszerre megvásárolható termékek mennyiségének maximalizálását a vállalat a vásárlói érdekében hozta meg azzal a céllal, hogy folyamatosan biztosítsa az áruellátást, elkerülve az egyéb kereskedői felvásárlás lehetőségét" - írta a Lidl a Pénzcentrum megkeresésére. "A jogszabályi mennyiségi megfelelés keretében az érintett termékek raktárkészletét, a háztartások és a vásárlói igények garantált kiszolgálását a vállalat így látja biztosítva" - tették hozzá.

A Portfolio tegnap délelőtt megírta, hogy információink szerint a Lidl után több vállalat gondolkodik mennyiségi korlátozás bevezetésén. Azóta a Tesco és a Spar is lépett, bevezetik a mennyiségi korlátozásokat. Mint rámutattunk: egyre több kisbolt beszerzési ára emelkedik az október 15-i kiskereskedelmi árszintjük fölé (amire februártól vissza kellett csökkenteniük az árstopos termékek árát). A multinacionális vállalatok árai viszont így számos esetben alacsonyabbak, mint azok a beszerzési árak, amiket a kisboltok most képesek kialkudni a beszállítóktól. Ezért számos kisbolt utolsó utáni lehetőségként igyekezhet megoldani a beszerzését a nagykereskedő helyett a diszkontokban vagy a szupermarketekben, hogy ne legyen súlyos vesztesége, ugyanis a nagy láncoknál a fogyasztói ár is alacsonyabb.

A diszkontok és a többi nagy lánc alapvetően nem azért vezethet be mennyiségi korlátozásokat, mert attól tartanak, hogy a lakosság most megrohamozza őket. Az emberek tudják, hogy hónapokig fennmaradnak a hatósági árak, egyelőre nem várható extrém lakossági roham; senki sem akarja otthon „megromlasztani” a termékeket az árstop időszakában, legfeljebb egy kicsit többet vesznek, mint szoktak. Attól ugyanakkor lehet tartani, hogy a kisboltosok felvásárolják a készleteik egy részét. Ez a Lidl alapvetően magas mennyiségi korlátjából is látszik, hiszen a háztartások egyébként sem igazán vennének többet, mint a maximált mennyiség.

Címlapkép: Getty Images