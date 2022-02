A tetőzés pillanatai? Már csak kilenc magyar megyében tart felfelé a koronavírus-járvány

Ma reggelre már a harmadik napja csökkent az új fertőzöttek számának hétnapos mozgóátlaga Magyarországon, ami reményteli jele annak, hogy január legvégével tetőzhetett az ötödik járványhullám. A földrajzi eltérések viszont most is látványosak: Budapesten és 10 megyében látjuk ezt a rövid távú csökkenést, 9 keleti és déli megye azonban még úgy tűnik, nem érte el a csúcsot.

Utólag gyakran bizonyulnak tévesnek azok a következtetések, amelyeket rövid távú fordulatokból vonunk le, trendfordulónak gondolva akár csak egy esetleges adathiba eredményét. Különösen igaz lehet ez akkor, amikor a hivatalos koronavírustesztek 40%-os pozitivitási rátája alapján rendkívül rossz a koronavírus detektálási hatékonysága, így a járványgörbe valós alakulása is rendkívül bizonytalan. Így aztán az ötödik járványhullám tetőzéséről is csak fenntartásokkal érdemes értekezni ma reggeli cikkünk alábbi ábrája láttán, amelyen azt látjuk mindenesetre, hogy

míg a hétfői csúcson még 16 003 volt az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga, azóta ez fokozatosan csökken, és ma már „csak” 15 703.

Szokásos térképünk is azt mutatja, hogy valami megváltozott, ez azonban már egy több hetes folyamatot tükröz: Budapest és Pest megye most már nem sötétzöld, és a dunántúli megyék közül is elkezdett több kivilágosodni. Igaz, a 100 ezer főre jutó új fertőzöttek száma még éppen három dunántúli megyében, Győr-Moson-Sopron, Baranya és Vas megyében a legmagasabb, vagyis népességarányosan még mindig dunántúli megyékben regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet az elmúlt hét napban.

Hogy valamifajta sorrendben lássuk a megyék adatainak alakulását, érdemes összevetni az elmúlt hetet az előző egy héttel: Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a középmezőny környékéről ugrott az élre, a korábban a mezőny élén, majd első felében tartózkodó Budapest és Pest megye viszont egyértelműen a kedvezőbb oldalon, a lista vége felé foglal most helyet.

Ha csak a heti adatokat vetjük össze, akkor azt látjuk, hogy a fertőzöttek számának változása (vagyis a járványgörbe meredeksége) Borsod-Abaúj-Zemplén (+53%), Tolna (+34%) és Jász-Nagykun-Szolnok (+34%) megyében a legkedvezőtlenebb, Budapesten (-17%), Pest megyében (-12%) és Győr-Moson-Sopron megyében (-4%) pedig a legkedvezőbb. Ha azonban a hétfői mozgóátlaghoz képest is megnézzük a csütörtök reggeli adatokat, vagyis a feltételezett országos tetőzés időpontjából indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy Budapesttel együtt

az egy héttel ezelőttihez képest még csak 6 megyében, a három nappal ezelőttihez képest már 11 megyében, vagyis a megyék többségében csökkent az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga.

A rövid távú adatok alapján tehát már megtörténhetett a tetőzés Budapesttel együtt 20-ből 11 megyében. (Ha a legrövidebb távú összevetést tesszük meg, vagyis a csütörtök reggeli hétnapos mozgóátlagot a szerdaihoz hasonlítjuk, akkor szintén ezt láthatjuk egyébként.)

A 7 napos mozgóátlag alapján legnagyobb csökkenést és a legnagyobb növekedést mutató 3-3 megyét ábrázoltuk az alábbi grafikonon. Ott, ahol már tetőzhetett a járványhullám, jellemzően még mindig több új fertőzöttet találtak, mint ott, ahol még nem (Tolna megyét leszámítva), és ha megismétlődik a keleti és déli megyékben az, amit Közép-Magyarországon és a Dunántúlon láttunk népességarányosan,

akkor még Egy-két hetet várni kell arra, hogy ezekben a megyékben is lefelé forduljon a járványgörbe.

Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megye hosszabb távú járványgörbéjén látható ez igazán élesen: míg előbbi az előző, negyedik hullám duplájánál is magasabban tetőzhetett, utóbbi csak nemrég lépte át a negyedik hullámban felállított rekordját az esetszámok szempontjából, persze nem törvényszerű, hogy itt is eléri az omikron-járvány a Győr-Moson-Sopron megyében megfigyelt intenzitást.

A fenti számok ijesztőnek tűnhetnek, az oltásoknak és feltételezhetően az omikron variáns tulajdonságainak köszönhetően azonban mindez nem jár együtt a magyar egészségügyi ellátórendszer terhelésének agresszív növekedésével és a halottak számának hasonló emelkedésével. A kórházi ápoltak aránya a két hét alatt megfertőzöttek számához képest harmada-negyede (2%) annak, mint amit a delta-hullám szeptemberi felfutásakor láttunk (7-9%). És bár a lélegeztetőgépen lévők száma ősszel módszertani változtatás miatt is csökkent (rontva az előző hullámokkal való összehasonlíthatóságot), e téren is megerősítik a statisztikák az enyhébb járványhelyzetről érkező beszámolókat, csakúgy, mint a halálesetek szempontjából.

