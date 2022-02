Lagarde belengette: márciusban az EKB is léphet

Rövidtávon várhatóan magas marad az infláció az energiaárak miatt, melyek januárban is az áremelkedés több mint feléért voltak felősek. Ez begyűrűzik az élelmiszerek árába is, a következő időszakban még szélesebb körű lehet az áremelkedés - emeli ki az EKB elnöke. Az energiaárak várhatóan 2022-ben csökkenésnek indulnak majd és a beszállítói léncok fennakadásai is csökkennek, ami az inflációban is fordulatot hozhat.