Itt a bejelentés: megjelent Magyarországon is az omikron fertőzőbb változata

Magyarországon is megjelent az omikron új, fertőzőbb variánsa - derült ki Müller Cecília országos tisztifőorvos péntek reggeli nyilatkozatából.

Megismételte: 94%-ban az omikron dominál a pozitív mintákban, a maradék 6%. Érdekes ez az omikron variáns, mert azt látjuk, hogy további alvariánsokra bomlik, és egy ún. lopakodó omikron is megjelent.

Ez azt jelenti, hogy a hagyományos PCR-tesztekkel továbbra is kimutatható a variáns, ugyanakkor vannak olyan speciális tesztek, amelyeket ez az új variáns kikerüli - részletezte.

Nem kell megijedni ettől a variánstól, mert a jelenleg ismereteink szerint ugyanolyan a klinikai viselkedése ennek, mint az omikron variánsnak - fogalmazott az országos tisztifőorvos.

Magyarországon is felfedeztük ezt a BA2 variánst

- ismerte el. Arra is kitért, hogy Európában 1-15% között jelen van különböző országokban, de úgy tűnik, hogy járványügyi szempontból különös jelentősége talán nem lesz. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi ismertek szerint úgy tűnik, ez az új variáns nem fog változtatni a jelenlegi járványhelyzeten.

Optimista vagyok, mert bár magas esetszámot detektálunk, de minden nap egyre kevesebbet - értékelte. De kitért arra is, hogy a szennyvízben még mindig kicsi növekedés van, de már nem olyan intenzíven és meredeken.

Jövő héten már talán látjuk az alagút végét

- jelezte előre. Müller Cecília szerint az oltottaknak lényegesen jobb esélyük van arra, hogy enyhe tünetekkel vészeljék át a fertőzést. 2,5-10-szeres különbségek vannak, de mindenképpen kialakul egy védettség - fogalmazott az országos tisztifőorvos, nem részletezve, hogy mi mihez viszonyul.

Mi is ez az új variáns?

Az elmúlt hetekben részletesen foglalkoztunk az omikron új, bizonyos országokban látványosan terjedő alvariánsával.

A BA2 vagy más néven 21L néven ismert variáns a dán tapasztalatok szerit például 1,5-szer fertőzőbb, mint az "eredeti" omikron. Ugyanakkor a BA.2 omikron alvariáns okozta betegséggel ugyanakkora a kórházba kerülés kockázata, mint a világon domináns BA.1 okozta betegséggel. Vannak arra utaló jelek, hogy fertőzőbb, különösen a nem oltottak körében, de hatékonyabban megfertőzheti azokat is, akik be vannak oltva. Ez azt jelentheti, hogy a járvány csúcspontja Dániában a korábbi előrejelzéseknél későbbre tolódik februárban - értékelte akkor a dán helyzetet Tyra Grove Krause, az SSI igazgatója. És ez be is következett nagyon gyors idő alatt a jelek szerint. Január elején kezdett el meghatározó variánssá válni Dániában, és január közepére új magasságokba indította el a járványgörbét, a fertőzöttek napi száma az országban már elérte a 40 ezer főt.

Mindezek ellenére és mivel az intenzív osztályak terhelése nem növekszik (a kórházi felvétel viszont igen), a dánok teljesen feloldották február 1-jétől a korlátozásokat.

Azt viszont mindenképpen meg kell említeni, hogy a kórházi betegszámok és esetfelvételek látványosan növekednek Dániában, vagyis az egészségügyi ellátórendszer terhelődik, csak másképpen.

A dán kórházi adatok kapcsán ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy azok mindig is viszonylag alacsony szinten álltak, elég csak ha megnézzük, hogy a magyar kórházak terheléséhez képest hogyan alakult a dán intézmények kihasználtsága.

Dániában már január végén dominánssá vált az új típusú omikron variáns.

