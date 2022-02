Lagarde tegnapi szavai után elkezdték beárazni, hogy idén az EKB is elindítja a kamatemeléseket

A piac már 50 bázispontos kamatemelést áraz idén az Európai Központi Banktól (EKB) – írja a Bloomberg. Ezzel párhuzamosan több befektetési bank is elkezdte elemzésében alapforgatókönyvként feltüntetni, hogy véget ér a negatív kamatok kora.

Felemásra sikerült az EKB tegnapi kamatdöntése, hiszen a kondíciók nem változtak, az ülést követő sajtótájékoztatón pedig Christine Lagarde elnök óvatosan nyilatkozott. A legfontosabb az volt, hogy nem ismételte meg decemberi kijelentését, mely szerint „nagyon valószínűtlen” egy kamatemelés 2022-ben. Helyette erőteljes várakozásokat keltett a márciusi üléssel kapcsolatban, melyen a friss gazdasági prognózis ismeretében vázolhatnak majd fel új lehetséges kamatpályát. A héja üzenetek mellett Lagarde kiemelte, hogy addig nem kerülhet szóba a kamat emelése, amíg az eszközvásárlásokat nem fogják vissza nullára. A járványhelyzetben bevezetett PEPP programot márciusig tervezik leállítani, viszont az APP keretében még a harmadik negyedévben is havi 30 milliárd eurónyi eszközt vennének. Vagyis legkorábban az év végén kerülhet szóba a kamat emelése ezek szerint.

A piac mindenesetre elkezdte árazni, hogy az idén véget ér a negatív kamat kora az eurózónában is. Az év végéig a jelenlegi mínusz 0,5%-os kamatban 50 bázispontos emelkedést valószínűsítenek a befektetők, ezzel egyidőben a Goldman Sachs és a Deutsche Bank is nulla százalékra várja az év végi irányadó rátát.

Utoljára 2011-ben volt példa kamatemelésre az eurózónában, a jelek szerint most Lagarde csütörtöki szavai meggyőzték a piacot. A Goldman elemzője szerint szeptemberben és decemberben jöhetnek a szigorítások, szerinte az eszközvásárlásokat már júniusban leállíthatják. Hasonlóra számít a Deutsche Bank és a Bank of America is.

Pénteken egyébként Madis Müller, az EKB kormányzótanácsának tagja is úgy nyilatkozott, hogy készek felgyorsítani az eszközvásárlások kivezetését, ha azt szükségesnek tartják, ez újabb muníció lehet a piacnak.

Címlapkép: Getty Images