Stabilizálódni látszik az ipar, de hol van a növekedés?

Decemberben az ipari termelés volumene (szezonálisan és naptárhatással igazítva) 0,1 százalékkal elmaradt az előző havitól. A friss adattal együtt is nagyon vegyes a kép a szektor teljesítményéről.

A 0,1%-os csökkenés gyakorlatilag stagnálást jelent, és az elmúlt egy év trendje alapján a "félig üres" leírást adhatjuk az ipari teljesítményre. A szektor nagyon gyorsan ledolgozta a koronavírus-válság első sokkjában elszenvedett visszaesést, ám azóta (immár bő egy éve) trendjében stagnál. Ezen belül különösen a 2021 közepi visszaesés volt kiábrándító a gyors növekedés folytatódásában reménykedőknek, amit éppen csak korrigálni tudott a szektor az év utolsó két hónapjában.

A stagnálás mögött több egymással ellentétes tényező áll. A legfontosabb, hogy a járműgyártásban (és részben az elektronikában) az ellátási gondok újbóli felerősödése visszavetette a termelést. Elsősorban a chiphiány okozott problémát, különösen a kecskeméti gyárunkban. Ugyanakkor az ipar többi ágazata növekedési pályán maradt, ami mentette a két legnagyobb súlyú terület gyengélkedését.

Éves alapon nézve a változást, hasonlóan értékel a KSH közleménye is: A feldolgozóipari alágak közül csak a legnagyobb súlyú járműgyártásban csökkent a termelés. A visszaesést elsősorban az okozta, hogy a globális félvezetőhiány miatt a gyárak kisebb kapacitással, illetve egyműszakos munkarendben dolgoztak. (Az ágazati teljesítményekről bővebbet a jövő heti részletes adatközlésből tudhatunk meg.)

A felemás kép javulásához ezért nyilvánvalóan a termelési akadályok megszűnése szükséges. Ez annyiban jó hír, hogy nem a külső kereslet apadt el, az ellátási láncok helyreállása továbbra is gyors felpattanással kecsegtet. A szakértők nagyon bizonytalanok a tekintetben, hogy ez mikor történhet meg, leginkább az év második felében bíznak.

A tavalyi negyedik negyedév teljesítménye még így is kissé jobb volt az előző három hónapnál, illetve az egy évvel korábbinál is (midkét viszonyítási alap lejjebb van, mint a köztes két negyedév), ezért a szektor hozzájárulása a GDP-növekedéshez várhatóan pozitív lesz, még ha nem is óriási.

Az ipar 2021-ben az éven belüli stagnálásával is jelentősen jobb teljesítményt nyújtott, mint 2020-ban, hiszen a bázis év az óriási tavaszi beszakadásról szólt. A termelés volumene éves átlagban 9,6%-kal volt magasabb, jelezve, hogy óriási dráma azért nincs a szektorban, még ha a lendületvételre várni is kell.