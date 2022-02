Úti célok jó idővel és paradicsomi partokkal - Így lehet télből a nyárba utazni karantén-kötelezettség nélkül

A járványügyi korlátozások miatt sokan elvetik azt az ötletet, hogy az itthoni szürkeség és a mínuszok elől a tomboló nyárba meneküljenek, pedig vannak olyan helyek a világon, amelyek karantén-kötelezettség és helyszíni tesztelés nélkül látogathatóak. Az Utazómajom listáján szereplő helyek között akad olyan is, ahol regisztráción kívül semmi más nem szükséges a beutazáshoz, míg másokon oltási igazolvány vagy előzetes tesztelés szükséges a szabad utazáshoz.

A Konzuli Szolgálat szerint Magyarország a világjárvány miatt nem javasolja a külföldi utazást, továbbá kéri, hogy vegyék figyelembe, hogy a légitársaságok a célország beutazási követelményeinél szigorúbb feltételeket is szabhatnak járataik igénybe vételéhez, ezért minden esetben javasolják utazás előtt a légitársaságoknál történő tájékozódást.

Maldív-szigetek

Decembertől a védettségi igazolvánnyal rendelkező magyarok karanténmentesen utazhatnak a Maldív-szigetekre. Emellett azonban továbbra is szükséges a 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatása és az online regisztráció 48 órával az érkezés előtt. A Konzuli Szolgálat tájékoztatása alapján mindazokat, akiket pozitívra tesztelnek, és nincsenek beoltva, 14 napos kötelező karanténra köteleznek. Ezt az időt a maldív hatóságok által kijelölt karantén-létesítményben vagy karatén-hotelben kell letölteniük.

A karantén minden felmerülő költsége a beutazó turistát terheli

kezdve a szállásköltségtől a PCR tesztekig, vagy akár a repülőjegyek lemondásáig és átfoglalásáig.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 27. Újabb két országba utazhatnak szabadon a beoltott magyarok

Fotó: Getty Images

Dominikai Köztársaság

Nem kell oltottnak lenni a Dominikai Köztársaságba való belépéshez, azonban oltatlan utasok számíthatnak random tesztre érkezéskor a reptéren. Nem kötelezően tesztelnek, de ha az utas nem rendelkezik oltási igazolvánnyal, szúrópróba szerűen végzett tesztre lehet számítani. Azonban, ha van 72 órán belüli negatív PCR eredmény, akkor azt is elfogadják, ez esetben sem kell tartani teszteléstől. Az oltási igazolvány bemutatása esetén sem kell számítani helyszíni tesztelésre. Nincs kötelező karantén, viszont, ha valaki a reptéri teszten pozitív lesz vagy tüneteket mutat, karanténba kerül, amely önköltséges.

A Konzuli Szolgálat felhívja a figyelmet, hogy bár magához az országba történő belépéshez valamint a Turisztikai Minisztérium által üzemeltetett szállások elfoglalásához, az ott tartózkodáshoz nem szükséges az oltási igazolvány és PCR teszt bemutatása, azonban a hotelek területének elhagyásakor, valamint egyéb, külső létesítményebe való beengedéshez szükséges a legalább 2 vakcina meglétét igazoló oltási igazolvány vagy egy 7 napon belül végzett negatív PCR eredmény bemutatása. Ezért a 12 év feletti utasoknak az üdülőkomplexumok elhagyása esetén javasolt az oltási igazolványt vagy PCR eredményt magukkal vinniük.

Fotó: Getty Images

Seychelle-szigetek

A védettségi igazolvány birtokában a Seychelle-szigeteken a magyarok is igénybe vehetik azokat a szolgáltatásokat és kedvezményeket, amelyeket a helyi, oltási igazolások birtokosai, azonban a beutazáshoz továbbra is szükség van a 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztre és az online regisztrációra. A belépés további feltétele teljes körű – Covid-19-re is kiterjedő – utas- és balesetbiztosítás.

Fotó: Getty Images

Bahama-szigetek

A Bahama-szigetekre a belépéshez szükséges a 72 óránál nem régebbi PCR teszt. Azoknak, akik teljes oltottsággal rendelkeznek az antigén tesztet is elfogadják. Oltások közül elfogadják az AstraZeneca, a Janseen, a Pfizer-BioNTech, a Moderna, a Sinopharm, Covaxin és a Sinovac vakcinákat is. A beutazás másik feltétele a Bahamai Utazási Egészségügyi Vízum igénylése. Ennek részeként szükséges egy utasbiztosítás megkötése is, amely fedezi a bahamai tartózkodás költségeit egy hónapig.

Fotó: Getty Images

Dubaj

Dubajba is 72 óránál nem régebbi, negatív PCR tesztről szóló, kinyomtatott igazolás szükséges, emellett érvényes egészségügyi biztosítás is kell a beutazáshoz. Ezen kívül még kötelező a Covid-19 DXB App letöltése. Ezek birtokában karantén nélkül élvezhető Dubaj. Az Expo2020-at az oltottak PCR teszt nélkül, míg az oltatlanok 72 órán belüli PCR teszt bemutatásával látogathatják (egyes jegytípusok ingyenes PCR tesztelési lehetőséget is tartalmaznak.

Fotó: Getty Images

Zanzibár

Karantén-kötelezettség nélkül várja Zanzibár az utazókat, akiknek továbbra is szükség van a 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztre, amit a légitársaság is fog kérni. Az érkező utasoknak a belépéskor egy gyorstesztnek is alá kell vetniük magukat, aminek ára 25 dollár és a helyszínen fizetendő. Ezenkívül pedig egy egészségügyi kérdőívet kell kitölteni az érkezés előtt 24 órával. Azon utasoknak, akik a belépéskor Covid-19 fertőzés tüneteit mutatják, még egy PCR tesztet kell végeztetniük és pozitív eredmény esetén saját költségen 14 napos hatósági karanténba kell vonulniuk.

Egyiptom

Magyarország és Egyiptom megállapodott arról, hogy kölcsönösen elismerik a másik ország által kiállított, Covid-19 elleni védettséget igazoló igazolványokat, amelyek birtokában az utazó korlátozás - teszt, karantén - nélkül beutazhat a másik fél országába. A megállapodás értelmében a 12 és 18 év közötti oltatlan kiskorúak egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatásával léphetnek be Egyiptomba. 12 éven aluli gyermekek korlátozás nélkül léphetnek be az országba. Oltási igazolás hiányában szintén elfogadott a 72 óránál nem régebbi PCR teszt, amelyet angol nyelven, kinyomtatva, aláírva és lepecsételve fogadnak el – ezzel elkerülhető a karantén. Egyiptom nem fogadja el azon vakcinaútleveleket/ védettségi igazolványokat, amelyeket a Covid-19 betegségen átesés vagy megfelelő antitest szám miatt állítanak ki.

Fotó: Getty Images

Mexikó

Mexikó sem oltási igazolást, sem tesztet nem kér, ráadásul a beutazókra karantén sem vár. A repülőjáratokon, illetve a reptéren kell egyedül kitölteni az „Egészségügyi Kockázatok Azonosításra Szolgáló Kérdőívet”. Ezt a repülőgép személyzete általában papíron is kioszt a fedélzeten, de a mexikóvárosi repülőtér honlapján online is elérhető.

Nincs karantén-kötelezettség abban az esetben sem, ha valaki Mexikó területén betegszik meg, vagy produkál pozitív tesztet. Az érintett ebben az esetben is szabadon mozoghat belföldön és az országot is elhagyhatja. Megbetegedés vagy pozitív teszt esetén ugyanakkor

fel kell készülni arra, hogy a szálláshely megtagadhatja a további elszállásolást,

illetve hogy a légitársaságok legtöbbje negatív teszthez köti a repülőgépre való felszállást, ezért a Konzuli Szolgálat javasolja hogy az utazás előtt erre az eshetőségre is legyenek figyelemmel, kössenek teljes körű biztosítást, és rendelkezzenek az akaratukon kívül meghosszabbodott külföldi tartózkodás anyagi fedezetével.

Fotó: Getty Images

Costa Rica

Costa Ricában sem kötelező teszt, és karantén sem vár a beutazókra, azonban regisztráció szükséges a helyi egészségügyi minisztérium honlapján. A belépés további feltétele egy olyan, a tervezett tartózkodás teljes időtartamára érvényes utasbiztosítás, amely az esetleges karantén költségét és a Covid-19 betegség ellátását is fedezi. Az utasbiztosítást nem kérik a teljes védettséggel rendelkezőktől, illetve a 18 év alattiaktól. A Moderna, a Pfizer-BioNTech, az AstraZeneca, a Sinovac, a Sinopharm, a Covaxin és a Johnson & Johnson vakcinákat fogadják el Costa Ricában - írja az Utazómajom.

A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint oltatlan, illetve Costa Rica által nem elfogadott oltóanyaggal (pl. Szputnyik V) beoltott külföldiek csak az előírásoknak megfelelő biztosítás birtokában léphetnek be az országba, és előfordulhat, hogy egyes szolgáltatásokat nem tudnak igénybe venni. 2021 decemberétől kereskedelmi egységeknek (pl. éttermek, bárok, szállodák, múzeumok, utazási irodák, mozik, stb.) jogukban áll a belépést oltási bizonyítvány felmutatásához kötni.

Brazília

Brazíliában a WHO által elfogadott oltások mellett elfogadják a Magyarországon jóváhagyott oltóanyagokat is. Az oltási igazolásnak tartalmaznia kell az utas nevét, az oltóanyag kereskedelmi nevét vagy gyártójának nevét, a gyártási számokat és az oltások dátumát. Ezt nem helyettesíti az átesettséget igazoló védettségi igazolvány. Továbbá 72 órával az indulás előtt szükséges az ANVISA nyilatkozat kitöltése és egy negatív, 24 óránál nem régebbi SARS-cov-2 antigén teszt vagy egy 72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt. Mindkettőnél az indulási országban igénybe vett repülőjárat indulásától számítják az időt.

Fotó: Getty Images

Kuba

Az Utazómajom alapján Kuba belépéskor kéri a teljes oltottságot igazoló dokumentumot és egy 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztet. Emellett érkezéskor ki kell tölteni egy egészségügyi nyilatkozatot is. Ezek birtokában karantén nélkül lehet az országba utazni. Azonban a „magasabb kockázatú” országokból érkezők újabb PCR-teszt és kötelező karantén vár, így minden esetben érdemes ellenőrizni Magyarország aktuális státuszát.

A kubai hatóságok nem tesznek különbséget az oltások típusa között, tehát minden, Magyarországon használt, megfelelő dózis számú oltás (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Szputnyik, Sinopharm) elfogadott. A légitársaságok többsége az utasoktól megköveteli a 72 óránál illetőleg 24 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet vagy antigéntesztet. Érdemes az adott légitársaság oldalán vagy ügyfélszolgálatán külön is tájékozódni a speciális feltételekről - derül ki a Konzuli Szolgálat honlapjáról.

Fotó: Shutterstock

Címlapkép forrása: Getty Images