Fellégezhettek, de mégis kiábrándító a síszezon Ausztriában

Leállt felvonók, üres hegyi faházak és szállodák – így nézett ki tavaly Európa nagy részén a síszezon. Egyes ausztriai és németországi síterepek például egy napra sem nyitottak ki – ez katasztrófa volt az idegenforgalom számára.

Idén azonban fellélegezhettek a sífelvonó cégek és a szállásadók.

A téli turizmus kulcsfontosságú eleme Ausztria gazdaságának, de mivel Salzburgban és Tirolban január elején emelkedett a Covid-19-esetek száma, ezért az aggodalmak tovább sem enyhültek. A Reuters szerint a turizmus az ország gazdasági kibocsátásának öt százalékát adja, ugyanakkor bajban vannak, mert az ORF osztrák műsorszolgáltató alapján az idei télen a foglalások száma jóval a koronavírus-válság előtti szint alatt marad. Például tavaly ősszel az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) is azt tanácsolta az amerikai állampolgároknak, hogy ne utazzanak Ausztriába a Covid-19 miatt.

"Nagyon örülünk, hogy a 2020/2021-es téli zárlat után újra kinyitnak a felvonók" - mondta a DW-nek Carolin Kunzmann, a Bayerische Zugspitzbahn munkatársa. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a látogatók száma alacsonyabb maradt, mint a járvány előtt. Németország legmagasabb hegye körüli területeken, mint az ország számos síterületén, az úgynevezett 2G („2G” a „geimpft oder genesen” jelentése oltva vagy gyógyultan) szabály érvényes. „Minden vendéget ellenőriznek a bázisállomáson vagy a jegypénztárban” – mondta Kunzmann. "Csak az oltásról vagy a gyógyulásról szóló igazolás bemutatása után aktiválják a síbérletüket." Bár ez hosszabb várakozási időt eredményezett, különösen a főszezonban, a karácsonyi vakáció idején. Emellett továbbra is kötelező az FFP2 maszk viselése a beltéri területeken, a sorban állási helyeken, a felvonókon és a sífelvonókon.

Ausztria: gyenge kezdés, bosszúsak a síelés után szórakozni vágyók

Szigorú szabályok vonatkoznak a téli sportok kedvelőire Ausztriában is, ahol A 2G szabály és az FFP2 maszkok szintén bevett gyakorlatnak számítanak. Az ország december közepéig zárva volt a megugró fertőzési számok miatt. A Robert Koch Intézet kiemelten veszélyeztetett területté nyilvánította Ausztriát, a német külügyminisztérium ennek megfelelően utazási figyelmeztetést adott ki.

A Konzuli Szolgálat felhívja a figyelmet arra is, hogyaz Ausztriába történő beutazáshoz elfogadott oltások köre szélesebb annál, mint amelyet a szolgáltatások igénybe vételéhez (pl: szállások, sílift használata) is elfogadnak.A szolgáltatások igénybevételéhez csak a Pfizer, az Astra Zeneca és a Moderna vakcina megfelelő! 2022. január 3-tól a Johnson and Johnson (Janssen) oltások érvényüket veszítik az országon belüli szolgáltatások tekintetében, a védettség megfelelő igazolásához egy második (frissítő) dózis, pl: Pfizer, Astra Zeneca, Moderna oltás felvétele szükséges.



Kiemelik, hogy a szolgáltatások igénybevétele tekintetében az oltások érvényessége 2022. február 1-jétől az alábbiak szerint változik: 2 oltás, vagy gyógyultság + 1 oltás érvényessége 180 napra csökken. 3 oltás, vagy a gyógyultság igazolása + 2 oltás esetében marad a 270 napos érvényesség. A szolgáltatások igénybevétele igazolható: az Uniós Covid igazolvánnyal, Grüner Pass alkalmazással, vagy az osztrák oltási könyvvel (Impfpass).

Az osztrák üdülőhelyek már tavaly december közepén aggódtak, hogy az akkor bevezetett beutazási szabályok miatt kevesebb turista választja majd síelésre az ország lejtőit. 2021 december 25-től szigorúbb korlátozások voltak érvényben az omikron terjedése miatt az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Dániából és Norvégiából az országba belépőkre, nekik tíz napos karantént tettek kötelezővé. A kötelező karantén alól csak érvényes, negatív PCR-teszttel, három oltással lehetett mentesülni. Annak ellenére, hogy sokan megfeleltek ennek a kritériumnak, a legtöbb ember még mindig vonakodott az utazástól, amely kedvezőtlen hatással volt a téli turizmusra nézve - írta tavaly decemberben az Euronews, megjegyezve, hogy csak Hollandia és Nagy-Britannia adja Salzburg téli vendégeinek általában mintegy 25%-át. A téli üdülőhelyeken a szállásadók már 2021 végén attól tartottak, hogy a szezonnak már azelőtt vége lesz, hogy még igazán elkezdődött volna.

Sok vendég - különösen Németországból - érthető módon elriadt. A járvány előttinél 26%-kal kevesebb kikapcsolódni vágyó érkezett a szomszédos országból az osztrák szállásadók szövetsége, az ÖHV becslése szerint. Januárban az osztrák szállodák kihasználtsága egyharmad körül mozgott, ami az ÖHV szerint "túl kevés a gazdaságos működéshez".

„Még van néhány üres hely a szezonban” – erősítette meg Kassner Beate, a Zillertal Tourism ügyvezető igazgatója, aki szerint elégedettek a foglalási helyzettel. Az alpesi régióban bíznak abban, hogy februárban fellendül az üzlet – annak ellenére, hogy Ausztriát ismét fokozottan veszélyeztetett területté nyilvánították. Ez különösen a nem oltott gyermekes családokra van hatással, mivel amikor visszatérnek Németországba, karanténba kell vonulniuk.

Fotó: Getty Images

Valószínűleg ezért ragaszkodik sok német az otthoni lejtőkhöz ezen a télen. A bajor Zugspitzbahn szerint sok német, aki Ausztriába utazott, megváltoztatta tervét, és a határhoz közeli német síterepeken foglalt. A teljesen beoltottak számára azonban továbbra is lehetséges a síelés Ausztriában, komolyabb korlátozások nélkül.

Noha este 22 órától kijárási tilalom van érvényben, a turisták egyes helyeken a síelés után illegálisan mégis szórakoznak, mivel a vendéglátóiparra még mindig szigorú Covid-szabályok vonatkoznak. Heves kritikákat váltottak ki az Ischglben szervezett partik, mivel azok, két évvel ezelőtt a járvány kezdetén jelentősen hozzájárultak a koronavírus terjedése Európában. Már akkor voltak, akik úgy vélték, hogy après-ski (azaz síelés után, amelynek leggyakoribb formája a hüttébe, bárba való beülés, és egy, de inkább több pohár alkohol elfogyasztása, bulizás) lesz a síszezon bukása.

Az aprés-ski fogalma az utóbbi időben fokozatosan kiszélesedett. Ma már nemcsak a bárokban eltöltött időszak tartozik bele, hanem bármilyen síelés utáni tevékenység. Egyre népszerűbb a síelés utáni szaunázás és egyéb wellness-szolgáltatások igénybevétele.

Annak ellenére, hogy sok helyen jól indult a síszezon, továbbra is fennáll a bizonytalanság. Az omikron variáns továbbra is rekord fertőzési arányt produkál Európában. A svájci Zermattban az emberek továbbra is optimisták és magabiztosak a tervezés bizonytalansága ellenére, az elmúlt két évben megtanultak gyorsan reagálni a változásokra és a megfelelő intézkedéseket végrehajtani. A bajor Zugspitzbahn megítélése valamivel visszafogottabb, ott lépésről lépésre haladnak előre.

Svájc: kielégítő foglalási adatok

Ezzel szemben a szintén fokozottan veszélyeztetett területnek számító Svájcban jobban sikerült a szezonkezdet. "A foglalási adatok rendkívül kielégítőek, jelentősen magasabbak a tavalyinál; még jobb számokat regisztrálunk, mint 2019-ben, a Covid-járvány előtt" - mondta Sabrina Marcolin, a Zermatt Tourism munkatársa. A Matterhorn lábánál található üdülőhelyet karácsonykor és újévkor nemzetközi vendégek is meglátogatták Franciaországból, az Egyesült Királyságból, Németországból, sőt az Egyesült Államokból is – tette hozzá. A Grindelwald és Wengen körüli svájci síparadicsomban működő Jungfrau Railways tíz év óta a legjobb téli szezon kezdetének nevezte a mostanit.

Ennek oka lehet a svájci kevésbé szigorú koronavírus-szabályozás is. A 2G szabály csak a vendéglátóiparra vonatkozik, magára a síelésre nem, ellentétben a szomszédos Olaszországgal, Franciaországgal, Ausztriával és Németországgal. A Svájci Szövetségi Tanács január közepén elutasította az intézkedések szigorítását. Ezenkívül felfüggesztették a beoltottakra és felépültekre vonatkozó, korábban érvényes COVID-19-tesztre vonatkozó követelményt.

Bulgária kedvező szezon elé nézett

Decemberben végén nyílt meg hivatalosan a síszezon Bulgáriában, ahol a tavalyi év végén néhány üdülőhely kétszer annyi foglalást jelent meg, mint tavalyelőtt. Bansko legtöbb szállodája már foglalt volt a karácsonyi és újévi ünnepekre.

"Vendégeink 40%-a az Egyesült Királyságból származik. A második helyen a bolgár piac áll" – mondta Blagovesta Tomova. , a Borovets-i Szállodatulajdonosok Szövetségének igazgatótanácsától az Euronewsnak.

Címlapkép forrása: Getty Images