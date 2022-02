Luxusbizniszt élesztene újjá a legkisebb arab állam

Bahrein egy kis szigetország a Perzsa-öbölben, összterülete alig nagyobb Budapesténél, amelyről elsőként mindenkinek a Forma-1 autóverseny egyik pályája ugrik be, de ez a kis arab ország más különlegességeket is rejt magában. Mostanra az olajbizniszről híres, de sokáig gazdaságának gerincét a gyöngyhalászat jelentette, amelyet a CNN szerint Manhattannél nagyobb gyöngyágyakkal kívánnak újjáéleszteni. Továbbá céljuk, hogy a fenntartható gyöngyszemek globális központjaként is megjelenjenek a világpiacon.