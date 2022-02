Több benzinkút is bezárt a hatósági árak miatt

A hatósági árak miatt a héten három töltőállomás kényszerült bezárásra. Ez a trend pedig folytatódhat, amennyiben a kőolaj ára a jövőben is emelkedik az árplafon megtartása mellett – írja a holtankoljak.hu.

A kőolaj árának közelmúltban történt megugrása mögött több ok is meghúzódik. Ezek közé sorolhatók a tőzsdei mozgások, emellett egy európai olajközpontot is kibertámadás ért az utóbbi időben.

Elemzők szerint hamarosan akár a hordónkénti 100 dolláros olajár is beköszönthet.

Az áremelkedés különösen rosszul érinti a benzinkutakat, hiszen az üzemanyagok esetében előírt 480 forintos árplafon miatt nem tudják lekövetni az árnövekményt.

A szektor képviselői szerint a február 15-e utáni időszakra vonatkozóan elengedhetetlen a változás az árak tekintetében, ugyanis a jelenlegi helyzet ellátási problémákhoz vezethet.

Egyesek úgy vélik, hogy a forint esetleges erősödése tudná megakadályozni a nagykereskedelmi árak további emelkedését. Ezek alapján az is elképzelhető, hogy az árak maradnak a jelenlegi szinten, jelentős emelkedés vagy csökkenés nélkül.

Címlapkép forrása: Getty Images