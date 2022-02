A következő megálló: adósságválság?

Az elmúlt időszakban újra népszerű témává vált az államadósság. Nem csoda, hiszen maga a gazdaságpolitika is rendkívül sokat foglalkozott ezzel a témával a tavalyi év végén. A híreket felületesen követők pedig már adósságválságot vízionálhatnak. De vajon igazuk van? Spoiler: attól azért nagyon messze vagyunk.

Az államadósság aktualitása

Az elmúlt napokban, hetekben egyre több szám és egyre több hír kering az államadóssággal kapcsolatban. Persze ezen aligha csodálkozhatunk, hiszen a tavalyi év vége óta maga a gazdaságpolitika tett érte, hogy újra ez legyen a téma. A kormányzat decemberben ugyanis költségvetési konszolidációról döntött, ami egyrészt érintette a 2021. év végi költségvetési kiadásokat, de nagyrészt a 2022-re vonatkozó előirányzatot.

Mindennek a célja az volt, hogy a büdzsé teljesíteni tudja az adósságszabályt, illetve, hogy némiképp támogatást nyújtson az infláció elleni harcban.

Persze a téma aktualitását fenntartotta az is, hogy 2021 végén 220 milliárd forintnyi kötvényt vásárolt vissza aukción kívül az ÁKK a jegybanktól, ezzel csökkentve az év végi adósságállományt. Ezzel a közléssel szinte párhuzamosan napvilágot látott az év végi adósságállomány is, mely 40,7 ezer milliárd forintra rúgott, és jöttek is egyből a rekord adósságról szóló cikkek. Végül, de nem utolsó sorban az elmúlt (és a következő) hetekben a nemzetközi hitelminősítők tartják porondon a témát.

Nincs ingyen ebéd

Ezek után az ember óhatatlanul elkezd gondolkozni az államadósság fenntarthatóságán. Kétségtelen, hogy sok tekintetben nagyot fordult a világ 2020 óta, így az adósságok kapcsán is. 2019-ben Magyarországon még nagyban zajlott az adósságleépítés folyamata, így az adósságráta 65,5 százalékra süllyedt, nagyon közel kerülve a sokszor emlegetett maastrichti 60 százalékos arányhoz. Aztán jött a koronavírus, és tízévnyi adósságleépítés eredménye tűnt el egy év leforgása alatt. 2020 végére 80,1 százalékra ugrott a magyar GDP-arányos adósságráta.

Persze ez a törés a költségvetési politikában nem holmi hungarikum. Az IMF adatai alapján szintén nagyjából 15 százalékponttal, 99 százalékra ugrott 2020-ban a világ egészének államadóságrátája. A jelenség oka tehát a koronavírus-válság. Az adósságállomány ilyen nagyarányú növekedését

az emberek életének védelme,

a munkahelyek megőrzése

és a csődhullám elkerülése indokolta.

Ha a kormányok nem tettek volna lépéseket, akkor a társadalmi és gazdasági következmények pusztítóak lettek volna. A költekezést tovább könnyítette, hogy nemcsak szükség volt rá, de igen kedvező lehetőség is. A világgazdaság nagy részében az országok az alacsony kamatlábaknak, a központi bankok intézkedéseinek (ideértve a nagyívű állampapírvásárlási programokat), valamint a stabilan működő pénz- és hitelpiacoknak köszönhetően tudták az adósságállományt zökkenőmentesen növelni a világjárvány idején. De mind tudjuk jól, hogy „nincs ingyen ebéd”.

A költségvetési fordulat nem a semmiből jött

Az adósságnövekedés – kiváltképp, ha ilyen drasztikus – felerősíti a sebezhetőséget, különösen akkor, ha időközben a finanszírozási feltételek szigorodnak. Márpedig egyre inkább úgy tűnik, hogy kialakult a tökéletes vihar. Annyira jól sikerült a gazdaságok megvédése, hogy az aggregált kereslet rendkívüli mértékben megnőtt. A világgazdaság már 2021 harmadik negyedévében 10 százalékkal meghaladta a válság előtti reál-GDP szintjét.

Csak sajnos A FOLYTATÓDÓ keresleti robbanást a kínálat képtelen lekövetni, amit tekinthetünk egy gazdasági (poszt-)Covid szindrómának.

Így tehát létrejött a 21. századi hiánygazdaság, ami a kereslet és kínálat felborulásával felrobbantotta az inflációt. A jegybankok pedig – lévén, hogy az elsődleges mandátumuk a stabil infláció – szigorításba kezdtek. Ez az állampapírvásárlási programok leállításával, sőt sok helyen már a kamatok jelentős emelésével jártak. Így van ez Magyarországon is, de hamarosan az Egyesült Államok jegybankja is csatlakozik a sorhoz. Mindez pedig a megugrott államadósság egyre drágább finanszírozását jelenti.

2020 végén az intézményi befektetők számára elérhető tízéves forint államkötvény kamata valamivel több mint 2 százalék volt, az egyéves papíré pedig 0,7 százalék körül állt. Napjainkban, vagyis valamivel több mint egy évvel később a hasonló tízéves kötvény után az állam már 4,9 százalék kamatot fizet. Az egyéves papír esetében ez valamivel 4,2 százalék felett áll.

Mindez jelentős mértékben megnöveli az állam kamatkiadásait, hiszen a felduzzasztott adósságállományt a korábbinál jóval drágább szinten kell újrafinanszírozni és persze az újonnan keletkezett költségvetési hiányt is valahonnan elő kell teremteni.

Mindezek alapján nem véletlen, és talán már nem is tűnik annyira légből kapottnak a tavaly év végén jött hirtelen költségvetési fordulat.

Minimális adósságcsökkenés 2021-ben

Az, hogy 2020-ban elszállt a költségvetési hiány, teljesen érthető volt. A 2021. évi költekezés már nehezebb indokolható, főleg ilyen gazdasági teljesítmény mellett, de persze részben a folytatódó költségvetési költekezésnek is köszönhető ez a GDP-növekedés (meg az alacsony bázisnak). De még ezzel sem lógunk ki a sorból.

Egyelőre még várjuk a hivatalos 2021. évi statisztikákat az adósságrátákkal kapcsolatban, de egy-egy becslés már néhol fellelhető. A Fitch Ratings januári hitelminősítői elemzésében 78,6 százalékra becsülte a hazai államadósságrátát. Az MNB 79,8 százalékkal kalkulált a decemberi inflációs előrejelzésében. Jómagam a friss adatok fényében 79,5 százalékra várom a mutatót. Tehát nagyjából 1 százalékpont körüli mérséklődés valószínűsíthető egy év alatt. Mindez 12,5 százalékos nominális GDP növekedés és 11,5 százalékos nominális adósságállomány növekedés eredőjeként, legalábbis a becsléseim alapján. És hogy miért mondtam, hogy nem lógunk ki a sorból? Nos, az IMF előzetes adatai alapján a világ adósságállománya a GDP arányában mérve 97,8 százalékra csökkenhet, ami 1,2 százalékpontos javulás csupán.

Egy ilyen összehasonlítást követően a fülembe cseng a mindenkori szülők mindenkori mondása, miszerint „drága gyermekem, engem nem érdekel, hogy mindenki más is egyest kapott, engem csak az érdekel, hogy te azt kaptál!” Szóval sovány vigasz, hogy mindenki más hasonlóan vélekedett, mint a magyar kormány, hiszen egy ilyen dinamikus kilábalásból talán feláldozható lett volna jónéhány tizednyi növekedés, cserébe a dinamikusabb adósságcsökkenésért. Hiszen nálunk már a válság előtt is jóval magasabb volt az adósságráta, mint a régiós versenytársaknál.

Kényszerpálya a konszolidáció 2022-től

Persze, ettől még nem történt tragédia, csupán annyi, hogy 2022-ben már nem halogatható tovább a költségvetési konszolidáció, és talán egy kicsit erősebben kell a fékre lépni, mintha már 2021-ben ezt érdemben megtettük volna. De úgy érzem, hogy még féktávon belül vagyunk. A gazdasági növekedés idén már jóval lassabb lesz, mint a tavalyi évben.

Egyrészt a hazai és a globális monetáris politika is érdemben visszahúzza majd a GDP-bővülést.

Másrészt a hiánygazdaság még mindig velünk lesz, és ha javulás is várható, az csak lassan megy végbe.

Emellett az infláció is magasan lesz, amelynek letörésére ideje minden eszközt bevetni. Habár felmerülhet az ötlet a költségvetés részéről, hogy a magasabb infláció segít az adósság kinövésében, de ez egyben az adósságfinanszírozási költségek jelentős emelkedését is hozná. Nem csak a további szükségszerű jegybanki kamatemelések miatt, de ilyen helyzetben bizony a befektetők is magasabb kockázati prémiummal lennének csak hajlandóak finanszírozni minket.

Hiszen ők is jól tudják, hogy az adósság inflációval történő elértéktelenítésére alapozni az adósságcsökkentést olyan felelőtlen, mint gyufával játszani a lőporos hordók között.

Vagyis, ha még elsőre úgy is tűnt, hogy a költségvetési konszolidáció a semmiből jött, az sokkal inkább tekinthető kényszerpályának. Ráadásul a nemzetközi hitelminősítőket még meg sem említettem. Ugyanis a 2020–2021-es lazább költségvetési politika után dinamikusabb adósságcsökkenési elvárások fogalmazódnak meg. Persze azt se feledjük, hogy 2023-től vélhetően ismét életbe lépnek az uniós fiskális szabályok, vagyis nem csak leminősítést, de túlzottdeficit-eljárást is kockáztathat az az ország, aki nem kezdi meg időben a konszolidációt. Ebben a tekintetben tehát úgy tűnik, működik a fékek és ellensúlyok rendszere, amelynek köszönhetően azt gondolom, hogy egyelőre nem érdemes farkast (és adósságválságot) kiáltanunk.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

