Két év után újranyit Ausztrália: két oltással bárki beutazhat

Február 21-től bárki, aki két oltással rendelkezik, beutazhat Ausztráliába, így tehát két év bezárkózás után kinyit a szigetország amellett is, hogy az elmúlt hetekben még durván magas új koronavírus-fertőzéses számok alakultak ki az omikron-hullám miatt.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök egy hétfői canberrai sajtótájékoztatón jelentette be a nyitási tervet, amit bizakodással fogadott a turisztikai szektor, hiszen az elmúlt két évben dollár tízmilliárdos bevételektől maradtak el a korlátozások miatt.

A kormányzati turizmuskutató intézet adatai szerint az elmúlt két évben mintegy 102 milliárd ausztrál dollárt (72 amerikai dollárt) bukott így a turisztikai szektor. Érdemes megjegyezni, hogy a 2018-2019-es év 44,6 milliárd ausztrál dolláros nemzetközi turisztikai bevételei után a 2020-2021-es év 1,3 milliárd dolláros bevétellel zárult, tehát töredékére estek a bevételek.

Ausztráliában a 16 év feletti emberek átoltottsága 90% körüli, így bár az utóbbi hetekben 100 ezer fölé ugrott a napi új fertőzöttek száma (most már ereszkedik, ma reggel 23 ezerre esett), de közben a kórházba és súlyos állapotba került omikron-betegek száma alacsony maradt. Éppen ezért is lép az ausztrál kormány a nemzetközi nyitás felé, hogy ezzel a szenvedő turisztikai szektorát is segíteni tudja.

