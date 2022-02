A Velencei-tó vízpótlása miatt kritikus a helyzet két víztározónál, petíciót nyújtottak be

Petíciót nyújtott be a pátkai polgármester civil támogatás mellett Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárnak, melyben azt kéri, hogy a Velencei-tó vízpótlása közben a Pátkai és Zámolyi víztározó természetvédelmi kincseit is óvják meg, illetve a rendkívül alacsony vízállás miatt rendelje el a víztározók azonnali rekultivációs kotrását.

Mint arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, a Velencei-tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent a nyári hőség és a csapadékmentes hosszú időszakok következtében, mely a nyár folyamán a víz oxigénhiányos állapota miatt többször halpusztulást eredményezett.

Augusztusban Tessely Zoltán, a Velencei-tó fejlesztéséért felelős kormánybiztosa úgy fogalmazott, a normális szinthez képest 80 centiméter hiányzik a Velencei-tó vízszintjéből. A politikus kiemelte, hogy a tó vízgyűjtője nagyon kis terület, ezért nagyon érzékeny a csapadékviszonyokra. Az elmúlt években pedig „félsivatagi” csapadékmennyiség volt a vízgyűjtő területen. Részben ennek volt eredménye az idén nyár elején tapasztalt tömeges halpusztulás a tavon. Tessely akkor közölte azt is, hogy készült egy akcióterv, mely alapján 40 milliárdos beruházással rendezni lehetne a tó vízszabályozását, ám ezt a kormány nem fogadta el.

A Velencei-tó vízszabályozását szolgáló Pátkai és Zámolyi víztározó tavakból hamar elfogyott a víz, a vízügy korábbi tájékoztatása szerint a tározókból leeresztett víz mindössze 4 centimétert emelt a Velencei-tó szintjén.

A rendkívül alacsony vízállás a Pátkai és a Zámolyi víztározóban is veszélyezteti a helyi élővilágot illetve a tározók így nem képesek megfelelő minőségű vizet tárolni a Velencei-tó számára.

Ezért is nyújtott be a pátkai polgármester civil támogatás mellett egy petíciót Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárnak, melyben kérik a Velencei-tó egyik fő vízgyűjtőjét jelentő Császár-víz, Rovákja patak, Burján árok, továbbá a Velencei-tó vízszabályozását szolgáló Pátkai és Zámolyi víztározó „jókarbantartását, valamint rekultivációs kotrását” a szélsőségesen alacsony vízállás miatt annak érdekében, hogy a tározók jó minőségű és a helyi élővilágot is megőrizni képes vízmennyiségű víztartalékot tudjanak raktározni.

A Velencei-tó vízpótlása mellett azt is kérik, a megvalósítás során vegyék figyelembe a területen lévő Natura 2000-es területek, a Vértesi Natúrpark és a műemlékvédők érdekeit is.

Fentiek értelmében kezdeményezzük a szereplők bevonásával egy önálló Velencei-tó törvény létrehozását is

– áll a petícióban, melyet cikkünk írásakor 413-an írtak alá.

A petíció indoklásában kifejtik, hogy az alacsony vízállást kihasználva éppen azért lenne fontos az azonnali mederkotrás elrendelése, hogy egy jövőbeli csapadékos időszak már megfelelő mennyiségű és minőségű víz betárolására legyen alkalmas.

Mint kifejtik, A Velencei-tó Magyarország legnagyobb tavai közé tartozik, azonban vízgyűjtő területe rendkívül kicsi és csapadékhiányos. Az északi oldalán lévő vízgyűjtő területén található Császár-víz, Rovákja patak, Burján árok a terület fő vízgyűjtő vízfolyásai. A terület külön érdekessége, hogy maga is önálló természetvédelmi jelentőséggel bír. Nagy része Natura 2000 terület és itt található Magyarország elsőként létrejött Natúrparkja. Ezen a vízfolyáson található a Zámolyi és Pátkai víztározó, mely közül a Pátkai tározó Európa egyik legrégebbi mesterséges tava.

Jelenlegi formájában 1975-ben alakították ki a régi római-kori víztározó helyén, a Császár-víz szabályozott visszaduzzasztásával, a Velencei-tó vízellátásának szabályozására. A tározó jelenlegi területe 312 hektár, legnagyobb vízmélysége: 6,8 méter. A tározó nem csak a helyiek büszkesége, országos hírű horgászvíz, vizitúra helyszín, ami ráadásul megyei hungarikum, de a Velencei-tó legnagyobb vízszabályozó műtárgya a Zámolyi tározóval együtt.

