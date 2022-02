Hamarosan ellephetik Magyarországot a vendégmunkások

Már olyan szinteket ért el a munkaerőhiány a vendéglátószektorban, hogy mindenképpen külföldi vendégmunkások nagy arányú foglalkoztatására lesz szükség ahhoz, hogy érdemben javuljon a helyzet - mondta a Telexnek Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tiszteletbeli elnöke.

Flesch Tamás a lapnak elmondta, hogy idén alapvetően az előző két évnél jóval erősebb szezonra számítanak, ehhez pedig a munkaerő is kelleni fog, és a magyarokra aligha lehet támaszkodni e tekintetben, hiszen jelen pillanatban is több magyar dolgozik az osztrák vendéglátásban, mint a hazaiban. A szövetség tiszteletbeli elnöke szerint

ELSŐSORBAN AZ UKRÁN, DÉLKELET-ÁZSIAI, INDIAI DOLGOZÓK JÖHETNEK SZÓBA, AKIK NYELVTUDÁS HIÁNYÁBAN A MUNKAADÓK INKÁBB A HÁTTÉRMUNKÁRA SZERZŐDTETNÉNEK.

Arról is beszélt, már saját vállalkozásaival is felvették a kapcsolatot olyan munkaerő-közvetítő cégekkel, amelyek vendégmunkások behozatalára szakosodtak. Az említett országokból akár 4-6 hónap is lehet a bürokratikus folyamat teljes átfutása (magyarán az elindítástól számítva ennyi idő telik el, mire ténylegesen munkába állhat egy vendégmunkás), de aki mostanában elkezdi, annak főszezonra már kevesebb gondja lesz a munkaerőhiánnyal.

Pontos számokat nem lehet tudni, arról mennyi vendégmunkás érkezik Magyarországra, mert például a szerb és az ukrán állampolgároknak nem is kell munkavállalási engedélyt kérniük, ha 90 napnál rövidebb munkára jönnek. Korábban főként az építőipar és a feldolgozóipar szorgalmazta a viszonylag alacsony bérköltségen foglalkoztatható vendégmunkások behozatalát,

a jelek szerint viszont a poszt-Covid helyzetben a turizmus-vendéglátás is beáll a sorba.

