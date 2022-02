Így rendezi meg Magyarország a vizes-világbajnokságot - Váradi József és Oszkó Péter a bizottságban

A Magyar Közlöny kedd esti számában jelent meg a kormány határozata a 2022-es FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság nyári hazai megrendezéséről. Varga Mihály pénzügyminiszternek pár hét alatt kell előteremtenie a világesemény költségvetési fedezetét, amelyet a hírek szerint jelentős anyagi kedvezményekkel szervezhet Magyarország.

Ennek lényege, hogy a kormány elfogadta a Magyar Úszó Szövetség javaslatát, így hazánk ad otthont a 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságnak 2022. június 18. és július 3. között és egyúttal garanciát vállal az esemény megrendezésére.

A határozat fontos pontja, hogy

"a világbajnokságot Budapesten, Debrecenben, Sopronban és Szegeden – kizárólag

meglévő sportlétesítmények használatával, új építési beruházás megvalósítása nélkül

– rendezik meg, azzal, hogy a központi helyszín Budapest".

Arról is rendelkezik az Orbán Viktor által aláírt kormánydöntés, hogy létrejön a Világbajnokság Szervező Bizottsága, amely segíti és felügyeli a Világbajnokság előkészítését és megrendezését, valamint kapcsolatot tart a Nemzetközi Úszó Szövetséggel, az állami szervekkel és az önkormányzatokkal. A szervezet elnöke Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, a MÚSZ elnöke és tagja:

Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó,

Csisztu Zsuzsanna sportszakember, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség vezetőségi tagja,

Vári Attila olimpia bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke,

Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség korábbi elnöke, az olimpiai bajnok magyar vízilabdaválogatott egykori szövetségi kapitánya,

Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja,

Váradi József közgazdász, a Wizz Air Holdings társalapítója és elnök-vezérigazgatója,

Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, gazdasági szakember.

Emlékezetes, a 2017-es vizes vb esetében 2015 októberében véglegesítették a szervezőbizottság névsorát: Seszták Miklós volt az elnök (akkori fejlesztési miniszter), Gyárfás Tamás társelnök (akkor a MÚSZ elnöke volt), Pintér Sándor, Szijjártó Péter, Varga Mihály, Balog Zoltán, Tarlós István, Fürjes Balázs, Szántó Éva (MÚSZ főtitkár).

A mostani határozat szerint a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság írja alá a szerződést és a társaság a MÚSZ és a Magyar Vízilabda Szövetség bevonásával szervezi meg a világeseményt.

Varga Mihály pénzügyminiszternek és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek március elsejéig van ideje arra, hogy biztosítsák az idei költségvetésben a szükséges forrásokat.

Mit tudni még?

A magyar rendezésről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót. Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke itt az MTI tudósítása szerint már elmondta, hogy Magyarország jelentős anyagi kedvezményekkel rendezheti meg idén a vizes világbajnokságot.

"Miután egy hete eldőlt, hogy Fukuoka idén sem tudja megrendezni a világbajnokságot, a vizes világ sportolói kétségbe estek, hiszen azt gondolhatták, hogy az a rengeteg munka, amit elvégeztek, kárba vész. Az úszó és a vízilabda szövetség érzékelte a nyomást, és azt gondoltuk, Magyarország egy zseniális helyszín, a magyarok pedig már sokszor bizonyították, hogy kiváló házigazdák, remek szervezők" - nyilatkozta Wladár Sándor, hozzátéve, hogy

a FINA-val folytatott tárgyalás során jelentős anyagi kedvezményezeket tudtak kiharcolni.

A költséghatékonyság része többek között az is, hogy a Duna Aréna nézőterét nem kell majd az öt évvel ezelőtti méretűre duzzasztani, a FINA jóval kevesebb vendéggel képviselteti magát, illetve nagyjából a felére csökkentette a jogdíjaknak és a pénzdíjaknak a szervezőkre eső részét.

Hozzátette, ez a rendezés nem érinti a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságot, amelynek ugyancsak Magyarország ad otthont. Wladár Sándor kijelentette, nem szeretnének versenyezni a 2017-es budapesti világbajnoksággal - ahol a szinkronúszást például gyönyörű környezetben, a Városligetben bonyolították le -, hiszen most az a legfontosabb, hogy versenyzési lehetőséget biztosítanak a sportolóknak.

Amint elhangzott, a világbajnokság ezúttal csakis a meglévő létesítményekben zajlik majd: az úszás és a műugrás a Duna Arénában, a szinkronúszás a margitszigeti Széchy-uszodában, a vízilabda a Hajós ötvenese mellett ellátogat Debrecenbe, valamint a Modern Városok Program keretében épített vadonatúj soproni és szegedi komplexumba, a nyíltvízi úszók pedig a tervek szerint a tavalyi Eb-n kiválóan debütált Lupa-tavi helyszínen küzdenek majd. A FINA-val kötött megállapodás értelmében az óriás-toronyugrást nem rendezik meg.

Mihók Attila, a világbajnokságot a MÚSZ-szal és az MVLSZ-szel közösen szervező Nemzeti Sportügynökség vezérigazgatója elmondta, a nyitó- és záróünnepséget is szerény körülmények között tartják majd, ugyanakkor teljes sportolói létszámmal rendezik az eseményt, amely 100 ezer vendégéjszakát jelent a magyar turizmus számára. Hozzátette, a költségek terén nagyon visszafogott büdzsével terveznek, a bevételi oldalon azonban szeretnék maximalizálni a számokat.

A sportolókat a sajtótájékoztatón a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka képviselte, aki felidézte, karrierje legszebb emléke volt a Duna Arénában aratott sikere. "Nemcsak a magyaroknak, hanem a világ úszósportjának is nagy lehetőség ez. Magyarország már másodszor dob mentőövet a sportolóknak" - mondta a kilencszeres nagymedencés világbajnok, utalva ezzel arra, hogy a 2017-es világbajnokságot Mexikó visszalépését követően vállalta el Magyarország.

A sajtótájékoztatóba online kapcsolódott be Penelope Heyns kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai úszó, a FINA sportolói bizottságának vezetője, Büro-tag, aki elmondta, a szervezet véleménye az volt, ha olyan helyszín kell, amely ilyen rövid időn belül le tudja bonyolítani a világbajnokságot, akkor az Magyarország. Hozzátette, amikor Fukuoka tavaly első ízben elhalasztotta a világbajnokságot, több sportoló is inkább a visszavonulást választotta a felkészülés eltolásával ellentétben, ezért is van nagy szükség a vb megtartására.

Az MTI kedd délutáni tudósításában már szerepelt a magyar szervező bizottság néhány tagjának neve is. A testületben Kovács Ágnes, Kemény Dénes és Váradi József mellett ott lesz az úszóként olimpiai és világbajnok Gyurta Dániel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is.

Idén Fukuokában került volna sor az eredetileg 2021-ről elhalasztott vb-re, ám a FINA a múlt kedden erősítette meg hivatalosan, hogy a koronavírus-járvány miatt egy évvel eltolt, 2022. május 13-29-re tervezett eseményt 2023. július 14. és 30. között bonyolítják le, a 2023 novemberére kiírt dohai vb-t pedig 2024 januárjára halasztják.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László