Térképen a leggazdagabb és legszegényebb magyar települések - Alaposan bekavart a koronavírus-válság

A gazdagabb települések vásárlóereje sok helyen stagnált a koronavírus-válság évében, de például az egyébként is módosabb Debrecen és Jászberény térségében nőtt a vásárlóerő, miközben rengeteg dunántúli, tiszántúli eleve szegényebb településen csökkent, így a települések közötti életszínvonalbeli különbségeket fokozta a járványválság – rajzolódik ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. által készített ábrákból. Az életszínvonalbeli széttartás mellett az egy főre jutó átlag 2020-ban 2 millió forintra jött ki, de emögött hatalmas különbségek voltak: a legszegényebb és a leggazdagabb település egy főre jutó vásárlóereje között közel 6,5 millió forint volt ez.

A kutatóintézet megbecsülte a 2019-es és a 2020-as évre is a magyarországi települések egy főre jutó vásárlóerejét, amelyhez a NAV és a KSH adatsorait (nettó keresetek, nyugdíjak, vállalkozói jövedelmek, önkormányzati juttatások stb.) használta fel és a 2020-as eredményből, illetve az egy év alatti változásból látványos térképeket készített.

Az alábbi első térképen az látható, hogy 2020-ban, tehát a koronavírus által okozott gazdasági válság évében hogyan alakult a járások egy főre jutó vásárlóereje. Amint az alábbi ábrán látjuk: a budapesti agglomerációban, az észak-nyugati térségben és a megyei jogú városok, illetve nagyobb vidéki gazdasági erőközpont környékén koncentrálódnak a 2 milliós átlagnál magasabb vásárlóerejű települések. Közben a dél-dunántúli, az észak-magyarországi és a keleti határszéleken az átlagnál alacsonyabb települések sorakoznak.

A GKI adatai szerint az egy főre jutó vásárlóerő 97 településen nagyon, míg 740 településen jelentősen az átlag alatt volt és mindössze 131 településen volt jelentősen az átlag felett, a többi település pedig az átlag környékén volt.

A kutatóintézet a 2019-es adatok felhasználásával azt is megnézte, hogy a járványválság előtti évhez képest 2020-ra hogyan alakult a települések egy főre jutó vásárlóereje és a változásokat is térképre rakta a színkódok segítségével. Ebből az rajzolódik ki, hogy Budapest és az agglomeráció nagy része, továbbá az alföldi mezőgazdasági fókuszú térségek vásárlóereje lényegében stagnált, de például Debrecen, Nyíregyháza és Jászberény térségében nőtt az életszínvonal, míg az egyéként is alacsonyabb vásárlóerejű dél-dunántúli, észak-magyarországi és keleti határszéli településeken még csökkent is.

Ez arra utal, amit a bevezetőben is írtunk, hogy

a járványválság inkább fokozta a területi különbségeket, azaz a gazdagabb és szegényebb települések és térségek közötti életszínvonalbeli eltéréseket.

Ennek visszafordítására lenne például hivatott az Európai Unió helyreállítási alapja, amelyből Magyarországnak mintegy 2075 milliárd forintnyi támogatás és kb. 3400 milliárd forintnyi hitel járna, de a hitel részről a terv tavalyi benyújtásakor egyelőre lemondott a kormány (van még lehetősége kérni), a támogatási rész tervét pedig egyelőre a jogállamisági viták miatt nem fogadta el az Európai Bizottság. Ennek ellenére már több olyan pályázati programot is kiírt a kormány a magyar költségvetés megelőlegező finanszírozása mellett (például a szegényebb járásokban élő, alacsonyabb jövedelmű családoknak szóló lakossági napelemes pályázatot), amelyek a helyreállítási program keretében zajlanak és remélhetőleg idővel majd sikerül megegyezni az Európai Bizottsággal ezek brüsszeli elszámolásáról.

