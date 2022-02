Ha késlekedünk, abból baj lehet: már a német jegybankelnök is idei EKB kamatemelésről beszél

Ha az inflációs helyzet még márciusban sem változik, akkor azt fogom szorgalmazni, hogy el kell kezdeni normalizálni az Európai Központi Bank monetáris politikáját, ami első körben az eszközvásárlások leállítását jelentené, második körben pedig azt, hogy még az év vége előtt kamatemelésre is sor kerülhet – ezt az erős kijelentést tette az új német jegybankelnök a Die Zeit -nak adott, szerda este megjelent interjúban.

Joachim Nagel ezzel a holland jegybankelnök nézetéhez csatlakozott, aki a minap szintén beszélt a még idén szükségessé váló EKB kamatemelésről és mindez annak tükrében érdekes, hogy a múlt heti EKB kamatdöntés utáni sajtótájékoztatón Christine Lagarde jegybankelnök is erős üzenetet küldött azzal, hogy lényegében feladva a korábbi álláspontját, immár nyitva hagyta az idei kamatemelés témáját.

A német bankvezér szerint jobb hamarabb, mint késve cselekedni, mert utóbbi esetben nagyobb és gyorsabb kamatemelési sorozatra lenne szükség, ami a pénz- és tőkepiacokon is nagyobb volatilitást okozna, illetve több reálgazdasági költséggel járna. Szavainak egyébként nyomatékot adhat, hogy ő maga mondta azt:

az idei átlagos német infláció jóval 4% felett lehet, ami a Bundesbank jelenleg érvényes 3,6%-os előrejelzésénél is érdemben magasabb lenne.

Sőt, a Reuters összefoglalója szerint azt is jelezte: vannak arra utaló jelek, hogy az energiaárak emelkedése tartósabb lehet, ami így egyéb termékek és szolgáltatások árát is befolyásolja, ez pedig így felfelé mutató inflációs kockázatot jelent, amire a múlt heti döntéskor az EKB is utalt.

Nagyon érdekes, mert a szintén német származású EKB igazgatósági tag, Isabel Schnabel is üzent szerdán az EKB kamatemelése témájában: azt írta egy Twitter-kérdezz-felelekben, hogy bár a kamatemelés nem mérsékelné az energiaárakat, de ha a magas jelenlegi infláció az inflációs várakozások horgonyzottságának gyengüléséhez vezet, akkor arra reagálni kellene, hiszen az árstabilitás megőrzése a feladatunk.

Ezzel arra utalt, mint ami a hétvégi vitában a brit jegybankelnök és a Tesco elnöke között is szerepelt: az energiaárak miatt magas inflációhoz igazodva például a munkavállalók magasabb béremeléseket követelnek ki, ami később másodkörös inflációs hatásokhoz, ár-bér spirálhoz vezethet el, amit egy gyors cselekvést (kamatemelés) leszámítva később egyre nehezebb megfognia a jegybanknak, ha az inflációs várakozások tartósan megemelkednek.

Schnabel egyébként arra figyelmeztetett, hogy a decemberben 5,1%-ra ugrott eurózóna infláció a következő hónapokban még tovább gyorsulhat, így tehát az inflációs várakozásokon keresztül begyűrűző hatás igenis reális kockázat.

A pénzpiaci árazások egyébként most azt mutatják, hogy év végére nagyjából nullára emelkedhet az EKB irányadó rátája, ami most mínusz 0,5%-os, tehát lényegében két 25 bázispontos kamatemelést beárazott a piac.

