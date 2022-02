Koronavírus: megérkezett a csütörtök reggeli magyar adat

Portfolio 2022. február 10. 09:07

Az elmúlt 24 órában 12 885 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 99 beteg - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati oldal tájékoztatásából. Az egy héttel korábbi esetszámhoz képest most is csökkenést láthatunk, úgy tűnik, az ötödik járványhullám már túl van a csúcsán, visszaszorulóban van. 5198 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 198-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 376 902 fő, közülük 6 127 609 fő már a második, 3 746 680 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.