Tömegével tűnhetnek el a benzinkutak Magyarországon: íme az első áldozatok

Három benzinkút is bezárt Tolna megyében, ezzel 13 ezer ember maradt üzemanyag-ellátás nélkül - írja a Népszava. Az ok a benzánárstop miatti veszteség, amely a fokozódó kereslettel csak nőni fog. Mivel az üzemanyagok beszerzési ára várhatóan nő, nem lehet kizárni a benzinkutak jelentős számú bezárását - írja a holtankoljak.hu.

Üzemanyag-készleteik kifogytával mindhárom Tolna megyei kútját bezárja az Androméda Kft. - közölte a lappal Voll László ügyvezető-tulajdonos. Ezzel Őcsény, Bogyiszló és Szedres mintegy 13 ezer lakója üzemanyag-ellátás nélkül marad - fogalmazott.

A kisvállalkozó azért kényszerül erre a lépésre, mert Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjén bejelentette: a kormány három hónappal meghosszabbítja a 480 forintos felső üzemanyagár-korlát hatályát. A vonatkozó szabálymódosítás vasárnap meg is jelent a Magyar Közlönyben, amely szerint a február 15-i határidő május 15-re módosul.

A kisvállalkozó szerint nem lesz egyszerű helyzet, ha a mezőgazdasági munkák kezdetén a kormányintézkedés miatt csak az a mintegy száz kiskút-üzemeltető bezár, akik a múlt héten, egy nap alatt aláírták Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek írt közös levelüket. Ráadásul kérdés, a bezáró kutak továbbműködtetésére a kormánynál egyedül bejelentkező Mol rendelkezik-e ennyi átvételhez szükséges tartalék-erőforrással - mondta.

A nyersolaj folyamatos drágulása és a forint gyengülése miatt a dízel átlagos nagykereskedelmi ára már most 9 forinttal magasabb, mint amennyiért azt a kutasok eladhatják. Ráadásul térségükben is most indulnak a mezőgazdasági munkák, azaz a kereslet egyre nő, az árstop miatt így a kutasok vesztesége is nő a növekvő kereslettel. Ezen felül az új, energiahatékonysági különadóra is literenként 8 forintot kell félretenniük. Emiatt átmeneti leállásra kényszerülnek, dolgozóikat május 15-ig fizetett szabadságra küldik. A bezárást az új szabályoknak megfelelően lejelentik és várják, megjelennek-e a Mol emberei. Voll László a költségek emelkedése miatt korábbi hat kútjából hármat már bezárt vagy eladott.

Változatlan szabályozás mellett már rövid távon drámai üzemanyag-piaci hatásoktól tart Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára is. A kutak forgalmának 85 százalékát a szabályozott árú üzemanyagok teszik ki: más ágazatoktól eltérően a veszteségek itt egyéb termékek nyereségével nem ellensúlyozhatók. A főtitkár szintén úgy tartja, hogy az intézkedés a főleg családi vállalkozások által működtetett, kisebb kutakat veszélyezteti, utóbbiak forgalmát ugyanis csaknem teljesen a szabályozott árú üzemanyagok teszik ki. Grád ugyanakkor elmondta: a három bezáráson kívül többről nem tud, és a MÁSZ tagságából (amely nagyobb benzinkút-láncokat tömörít) szintén nem hallott ilyen szándékról.

Mindazonáltal Grád Ottó meggyőződése, hogy a nagy, több tízmilliárdot beruházó, hosszabb távra tervező láncok bírják tartalékokkal. A főtitkár szerint a bezáró kutak átvételének szabályozása több mint problémás: máig nem tisztázottak a számviteli, műszaki, munkaügyi, engedélyezési feltételek. Minden engedélyt az új üzemeltetőnek kell beszereznie. Bár azt nem várja, hogy a bezárások miatt egyes térségek ellátatlanul maradnának, viszont az ellátottsági színvonal mindenképp csökken.

Elmondta a Népszavának azt is, hogy a jogszabálymódosítás előtt a MÁSZ-szal a kormány hivatalos egyeztetést nem folytatott, a szervezet a továbbiakban igyekszik egyeztetni a lehetőségeket a törvényhozókkal. Reméli, hogy a most meghozott rendeletet lekövető törvénymódosításokban figyelembe veszik az üzemanyagokat terhelő áfa, illetve jövedéki adó csökkentésére vonatkozó, szakmai javaslataikat.

A 444.hu beszélt a Tolna megyei Őcsény polgármesterével, aki elmondta, hogy válságtanácskozást tartanak, mert a bezárás nagyon rosszul érinti a környék lakóit, mezőgazdasági dolgozóit és az önkormányzatokat is.

Vész esetben akár Szekszárdról kellene szállítani a benzint.

Szintén beszéltek egy Heves megyei benzinkutassal, akinek két kútja van, a miniszterelnöki bejelentés hatására pedig még inkább tanácstalan lett. "Forr bennem a düh, de nem tudom, hogy mit tegyek. Bezárni sem akarok, mert félek a NAV büntetésétől, ha pedig nyitva vagyok, minden nap a veszteséget termelem, ellenben a családomat valamiből fenn kellene tartanom" - fogalmazott a lapnak benzinkutas. Elmondása szerint az egyik kútjára eleve 100 milliós hitelt vett fel, előre szépen ki is számolták, hogy 5 év alatt miként fogja a kút kitermelni a törlesztőt. Jelenleg november óta, tehát 3 hónap alatt 6,5 millió forint veszteség érte.

Nem lehet kizárni a tömeges kútbezárásokat sem a holtankoljak.hu szerint. „Összességében izgalmas hét elé nézünk: egészen biztosan emelkedni fognak az üzemanyag beszerzési árak, ami teljesen kiélezi a helyzetet a hazai üzemanyag piacon. A kutak tulajdonosaitól nem várható el az, hogy folyamatosan veszteséggel értékesítsenek üzemanyagot. Így számítani kell felhasználói oldalról arra, hogy jó esetben mennyiség korlátozások lesznek, viszont az sem kizárt, hogy kényszerűségből jelentős számban fognak kutak bezárni” – írja a portál.

Címlapkép: Getty Images