Radó Péter: Nagy bajban leszünk, ha a gyerekeinket túlhajszolt, alulfizetett tanárok tanítják

A közvéleményben még ma is élő pedagóguskép szerint a tanárok délelőttönként leadnak néhány órát, egyébként délutánonként már szabadok, és övék az egész nyár. Persze a fizetésük alacsony, de ezért nem heti 40 órát dolgoznak, mint mindenki más, hanem alig több, mint a felét. Akkor pontosan miért is akarnak sztrájkolni? A T-Tudok friss pedagógushiányról szóló kutatása alapján módunkban áll kicsit elmélyülni ebben a dologban.

2016-ban, amikor utoljára komolyan felvetődött egy pedagógus sztrájk, a szakszervezetek mögött egy erős pedagógus tiltakozó mozgalom állt. Az akkor a szakszervezetek közös sztrájkbizottsága által készített 25 pontból álló követeléslista - csakúgy, mint a Tanítanék mozgalom 4 pontja, vagy a Civil Közoktatási Platform 12 pontja - a 2011-es törvény által létrehozott konstrukció gyökeres korrekcióját tűzte ki célul. A szakszervezeti követeléseik között szerepelt például a tankötelezettség visszaállítása 18 éves életkorra, a tantervi szabályozás liberalizálása, a tanulói munkaterhek jelentős csökkentése, az országos oktatáspolitikai konzultációs mechanizmus helyreállítása, az iskolai autonómia helyreállítása (intézményvezetők munkáltatói jogának helyreállítása, iskolák költségvetésének elkülönítése stb.) vagy a tankönyvválasztás szabadságának visszaállítása.

A mai helyzet teljesen más, az oktatásban már senki nem bízik abban, hogy gyökeres politikai fordulat nélkül megtörténhet a lassan 12 éve követett oktatáspolitika jelentős korrekciója. A szakszervezetek 2021-es eredeti négy követelésének mindegyike tehát kizárólag szűken értelmezett foglalkoztatási kérdésekről, pedagógusok és az őket segítő szakemberek bérezéséről és munkaterheléséről szól. Ez később kiegészült egy ötödikkel, a pedagógusok kötelező oltakozásáról szóló intézkedés visszavonásával, de ez is a munkaterheléssel függ össze: a jelenlegi akut pedagógushiány körülményei között az oltást elutasító egy-két ezer pedagógus kiesése is a pályán lévők munkaterhelését növeli, mert az a helyettesítések számát szaporítja.

A pedagógusok egyre megalázóbb bérezéséről manapság nagyon sok szó esik. A múlt évtized első felében a Hoffmann Rózsa nevével fémjelzett oktatáspolitika a szakmai autonómiák felszámolásáért cserébe jelentős bérfelzárkóztatást ígért a pedagógusoknak, de ezt az alkut a kormányzat már 2015-ben felmondta. Azóta, s különösen a 2016-os pedagógus ellenállási mozgalom óta a pedagógusok – egy szelíd megfogalmazással élve – nem tartoznak a kormányzat kegyeltjei közé, bérük először a diplomás átlagbérektől, az utóbbi években pedig a szakmunkás minimálbérektől is elkezdett leszakadni. 2016 óta kizárólag a pályájuk vége felé járó, a számukra bevezetett előmeneteli rendszer („pedagógus életpálya modell”) keretei között előbbre lépő kevesek jövedelme nőtt érzékelhetően.

Amiről kevesebb szó esik, az a sztrájkhangulat kiújulásának másik oka, a pedagógusok növekvő mértékű túldolgoztatása.

A pedagógusok munkaterhelésének növekedését az elmúlt évtizedben elsősorban a tanulók munkaterhelése fűtötte. A tanulók heti óraterhelése a 2012-es, hatalmas mennyiségű tananyagot a gyerekekre zúdító NAT bevezetésekor egészen brutális mértékben megnőtt. A maximális heti óraszámok – melyeket az iskolák a csak szimbolikus mennyiségű általuk szabadon felhasználható órakeretek miatt többnyire teljesen kitöltenek – az első három évfolyamon heti 27 óra volt, középfokon viszont már 39-40. Már az is elképesztő, hogy hatéves gyerekeknek napi öt-hat órát kelljen iskolapadban ülniük, a középiskolákban tanuló gyerekek napi 7-8 órája pedig már kimondottan embertelen volt. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a magyar közoktatás brutális mértékben terheli a gyerekeket házifeladatokkal, az derül ki, hogy a 40 órás munkahét csak felnőttekre vonatkozott, kiskamaszokra már nem.

A 2020-as NAT az óraszámokat kis mértékben csökkentette, de azt nem elsősorban a tananyag csökkentésével, hanem az iskolák által felhasznált szabad órasávok csökkentésével produkálta, a 14-18 éves gyerekek munkaterhelése változatlanul magasabb, mint a felnőtt munkavállalóké. A félreértés elkerülése érdekében: a magyar közoktatásban a gyerekek nem tanulással vannak túlterhelve, hanem óralátogatással és leckeírással. Azt a régi és egyszerű igazságot, mely szerint minél többet tanítunk, annál kevesebbet tanulnak a gyerekek, az oktatásirányítók 2010 óta nem látszanak érteni. Az államszocializmus 1979 előtti központosított, tananyagot listázó tantervi szabályozásához való visszatérés elkerülhetetlenül az előírt ismeretek mennyiségének robbanásszerű növekedéséhez vezet, mert ha tantárgyi szakértők döntik el, hogy „mi a fontos”, akkor a gyerekek már negyedikben kvantummechanikai képleteket tanulnak. Ráadásul egy ilyen központosított tantervi szabályozás mellett elkerülhetetlenül beindul a különböző tantárgyi lobbik közötti verseny a véges mennyiségű tanítási időért, különösen, ha a közismereti tárgyak olyan erős politikai hátszéllel rendelkező tantárgyakkal állnak versenyben, mint a jellemformáló testnevelés, hittan és etika. Egy ilyen rendszerben a különböző nyomulások között kizárólag a tanítási idő növelésével lehet kompromisszumokat teremteni.

A kóros tananyagfetisizmusból fakadó tanulókkal szembeni kegyetlen bánásmód automatikusan a pedagógusok kötelező óraszámának emelkedéséhez vezetett, mert a több tanórát valakinek meg kell tartania.

Már a 2011-es törvény összhangba hozta a tanulók és a pedagógusok tanóraterhelését azzal, hogy a heti kötelező tanítási órák számát az eredetileg is magas 22-ről 22-26 közötti sávba tolta ki. Ebben természetesen volt egy jó adag szemfényvesztés: nem megemelte a kötelező óraszámot heti négy órával, hanem egy sávot rögzített, ami meglebegtette azt a lehetőséget, hogy csak másoknak növekszik a munkaterhelése. Ezeket a számokat megerősíti a Lannert Judit által vezetett T-Tudok kutatás is, mely szerint a pedagógusok átlagos óraterhelése heti 26 óra, amelyből néhány esetben lejönnek a különböző tevékenységekhez kapcsolódó órakedvezmények.

Ahogy az Euridyce adatok alapján készült, a T-Tudok kutatási jelentésében szereplő alábbi táblázatban is látszik, európai összehasonlításban a magyar pedagógusok kötelező kontaktóra száma kiugróan magas lett. Az csak Görögországban több, mint 22 óra, de ott a teljes munkaidő nem 40, hanem 30 órában van maximálva. Az is látszik a táblázatból, hogy csak igen kevés olyan ország van, ahol a központi szabályozás a teljes heti munkaidőt, az iskolában töltendő időt és a kontaktórák számát is előírja. Ahol ez megtörténik, mint például Görögországban, Luxemburgban, Norvégiában vagy Portugáliában, az a pedagógusok védelmét szolgálja, mert kijelöli a terhelhetőségük határait. Ezzel szemben ennek a túlszabályozásnak Magyarországon más oka van: azt jelöli ki, hogy milyen határig nem kell túlmunkáért pénzt fizetni a pedagógusoknak. Természetesen mindenki tudja, hogy az iskolában töltendő heti 32 óra betarthatatlan. Egy zsúfolt tanári szobában, ahol 50 centiméternyi asztal jut egy tanárra, és folyamatos a zaj, nem lehet dolgozni, s egy iskolában nincsenek tárgyalók, tehát minden megbeszélés a tanáriban zajlik.

A pedagógusok tehát munkájuk jelentős részét otthon dolgozzák le a saját eszközeikkel.

A pedagógusok előírt munkaterhelése néhány európai országban (óra) Ország Munkaidő Iskolában töltött idő Kötelező tanórák száma Ausztria 40 - 17-18 Bulgária - 40 16-19 Csehország 40 - 14 Dánia 37 - - Egyesült Királyság - 32 - Finnország - 21 14-17 Görögország 30 30 23 Lengyelország 40 - - Luxemburg 40 24 22 Magyarország 40 32 22-26 Németország 40 - 14 Norvégia 38 31 18 Portugália 35 24 22 Románia 40 - 18 Spanyolország 38 30 18-21 Szlovákia 38 - 17 Forrás: T-Tudok

Azok számára, akik heti 40 órát dolgoznak egy bankban, étteremben vagy karosszérialakatos műhelyben, a heti 26 óra nem tűnhet soknak. Ez egészen addig így van, amíg szét nem választjuk a pedagógusok óraterhelését és teljes munkaterhelését. Az oktatásban általánosan elfogadott számítás szerint egy tanórára újabb egy órányi munkát kell(ene) számolni, amely részben azt szolgálja, hogy a pedagógusok felkészüljenek az órára, részben pedig azt, hogy értékeljék a tanulók munkáját.

Ha ennél kevesebb idő jut felkészülésre és értékelésre, az kizárja, hogy a pedagógusok jól végezzék a munkájukat.

A magyar kormányzat azonban az egész országban egy nagy boldog összeszerelő üzemet lát, melyben ha valakit egyszer kiképeztek arra, hogy az elektromos kábeleket elhelyezze egy készülő autóban, az megbízhatóan nap-nap után képes lesz azt jól csinálni. A rossz hír az, hogy a gyerekek nem tömeggyártásban készülő gépek, a pedagógusok ennek következtében nem szakmunkások. Nincsenek minden egyes gyerek és minden egyes tanulócsoport esetében jól működő rutinok, ha tehát egy pedagógus jól akarja végezni a munkáját, akkor nem spórolhatja meg az egy tanórához kapcsolódó még egy órai munkát. Ha a kormányzat ambicionálná, hogy a pedagógusok jól tanítsanak, akkor nem kényszerítené őket heti 52 órai munkára.

Pontosabban ennél is többre. Egy pedagógus munkája nem csupán az órák megtartásából és az azokra való felkészülésből áll, egy iskolában mindent a pedagógusok működtetnek. Ők csinálják az intézmény teljes adminisztrációját, ők szervezik a legkülönbözőbb iskolai eseményeket, ők menedzselik az iskolákban zajló különböző projekteket, ezen kívül ebédeltetik a kicsiket, szervezik a tanórákon kívüli tanulási tevékenységeket és kirándulásokat, korrepetálnak, fejlesztenek, tehetséggondoznak, versenyekre készítenek fel gyerekeket, működtetik a könyvtárat, rendben tartják a szertárakat, továbbképzésekre járnak, kapcsolatot tartanak a szülőkkel, beszerzik a szükséges eszközöket, tantárgyi munkaközösségekben együttműködnek egymással, hallgatják az igazgatókat az értekezleteken, stb. (Ez nem kis részben azért van így, mert a magyar közoktatásban alig foglalkoztatnak segítő szakembereket, pedagógiai asszisztenseket és adminisztrátorkat.) Elméletileg a pedagógusok mindezt a heti 52 órán felül csinálják.

Hogy ez miképpen lehetséges? Nagyon egyszerűen: teljesítményvisszatartással. Vannak, akik tényleg több, mint ötven órát dolgoznak hetente, de a többség nem, s azokból a plusz órákból kénytelen elvenni időt, ami ahhoz kellene, hogy jól végezze a munkáját: felkészüljön az órákra, tanuljon és együttműködjön azokkal a pedagógusokkal, akik ugyanazokat a gyerekeket vagy tantárgyakat tanítják.

Ebben a szakmában a minőségi munkavégzés érdekében egy heti negyven órás munkahét nagyjából 17-19 tanórával tölthető ki.

A túlterheltség másik oka a növekvő pedagógushiány. A pedagógushiány keletkezéséről már ebben a cikkben írtam. (Abban nem csupán a szakma elöregedése és alacsony vonzereje, de a pályaelhagyók hatalmas száma és az iskolarendszer súlyos elaprózódottsága is szerepet játszik.) Ami most itt érdekes az, hogy az állandó és növekvő helyettesítési kényszer miatt még tovább nő a pedagógusok óraterhelése. A T-Tudok kutatás eredményei szerint a többletórák széles sávban mozognak, a pedagógusok átlago­san 2,6 órát vállalnak "önkéntesen", 1,8 órát ír elő a munkáltató és 4,5 órát helyettesítenek esetileg. A túlmunka mennyiségét még tovább növelte, hogy az elégtelen kormányzati védekezés miatt minden járványhullám alatt megugrott a beteg, karanténban lévő pedagógusok száma, s mivel általános iskolákat a második hullámtól kezdve nem lehetett bezárni, az ő óráikat is meg kellett tartani. A pedagógusok között kialakult sztrájkhangulat egyik oka az, hogy a rendkívül magas óraterhelésre rárakódott többletórák jelentős részét nem fizetik ki a pedagógusoknak. A T-Tudok kutatás azt találta, hogy átlagosan hetente 1,4 órát nem számolnak el helyettesítésként és 3,1 óra felügyeletet nem tartanak számon a helyettesítések és tanórák között.

Jó ha látjuk: nem csupán az a kérdés, hogy mennyire indokolt a pedagógusok melletti szolidaritás, ennél lényegesen többről van szó: mindannyian nagy bajban leszünk, ha a gyerekeinket túldolgoztatott és alulfizetett, mindezek miatt kiégett, motiválatlan és felkészületlen pedagógusok tanítják.

