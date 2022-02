Orosz fricska a nyugati szankciók ellen: még idén megállapodhatnak Minszkkel

Portfolio 2022. február 18. 11:25

Oroszország más áru mintájára átveheti a fehérorosz műtrágya szállítását is, amelynek kikötőkbe juttatását a Minszkkel szemben elrendelt nyugati szankciók miatt nem vállalja tovább sem a litván, sem az ukrán vasúttársaság. A belarusz műtrágya – más árukkal együttesen – komoly megrendelést jelent az orosz logisztikai ágazatnak és a szankciók hatásának gyengítése miatt politikailag is kapóra jön Moszkvának. A megállapodás a magyar műtrágya-piacra is kihatással lesz.