Szép csendben fontos információk derültek ki: jön az szja-visszatérítés második köre

Tömegeket érintő lényeges információkat osztott meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az oldalán az szja-visszatérítéssel kapcsolatban. A tematikus oldalán ugyanis összegezte azokat a fontos tudnivalókat, amelyek a februári kiutalás kapcsán érdemes tudni. Azt is tisztázta az adóhatóság, hogy mi a teendő akkor, ha a jogosult nem ért egyet a kiutalt összeggel vagy nem kapott szja-visszatérítést februárban. Ez utóbbi akár 400-500 ezer embert is érinthet.

Február 14-én lejárt az szja-visszatérítés kiutalásának első határideje. A Portfolio-hoz befutó olvasói levelek és megkeresések, valamint az adóhatóság információs vonalának leterheltsége arra utal, hogy sokan hiába várták a családi adóvisszatérítést, nem kapták meg a bankszámlájukra a kormány által kommunikált február 14/15-i határidőig, automatikusan.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdai elmondása szerint közel 2 millió ember jogosult a támogatásra (ezt megelőzően 1,9 millió érintettről volt szó), ebből közel 1,5 millió az, aki beadta az igénylését időben és ők meg is kapták ezt az összeget. Aki nem adta be a megfelelő dokumentumokat időben, számukra legkésőbb májusban érkezhet a kifizetés - mondta akkor a miniszter kérdésre válaszolva. A jelenleg elérhető nyilvános információk szerint tehát lehet 400-500 ezer ember, akik nem kapták meg különböző okból a családi adóvisszatérítést (azzal kapcsolatos kérdéseinkkel, hogy pontosan kik azok és miért nem kapták meg a támogatást, megkerestük a Pénzügyminisztériumot is, azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz).

Ezeknek egy körét kezelte a Pénzügyminisztérium egy pénteki döntéssel:

Sokan lehetnek tehát most azok, akik arra kíváncsiak, hogy a februári kifizetés elmaradása után mit tehetnek, hogy ne essenek el végleg a tavaly befizetett személyi jövedelemadójuk visszafizetésétől. Számukra nyújt segítséget a NAV, ugyanis az adóhatóság szja-visszatérítés tematikus oldalán megjelent egy új menüpont.

A NAV oldala január közepén.

Az elmúlt időszakban a NAV frissítette az szja-visszatérítés aloldalán a Gyakori kérdések és válaszok menüpontot a "Tudnivalók az szja-visszatérítés februári kiutalásáról" funkcióval.

A NAV oldala február közepén.

Itt az adóhatóság 7 kérdés-válaszon keresztül tisztázza többek között, hogy februárban ki kapott szja-visszatérítést, mi jár vissza, milyen jövedelem adójára érvényesíthető ez a támogatás, mennyi lehet az szja-visszatérítés összege, milyen jövedelmek után nem jár adóvisszatérítés és hogy honnan lehet megtudni, hogy valakinek mennyi szja-visszatérítés jár.

Ezek közül most a 400-500 ezer érintettnek az lehet a legfontosabb válasz, hogy mit kell tenniük, ha eddig nem kapták meg az szja-visszatérítést.

"Az, akinek a jövedelméről a NAV-nak nem volt információja, és ezért nem kapott szja-visszatérítést februárban, az adóbevallási tervezet kiegészítésével, vagy önállóan elkészített 21SZJA-bevallás benyújtásával igényelheti a visszatérítést. Idetartozik például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülő és az, aki az összevont adóalapba tartozó jövedelme után saját maga fizeti az szja-t (például magánszemélynek ingatlant ad bérbe), és nincs mellette munkaviszonya, vagy nincs kifizetőtől származó jövedelme" - magyarázza a NAV.

"Szintén az szja-bevallási tervezet kiegészítésével vagy az önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásban igényelheti az szja-visszatérítést az, aki 2021-ben munkáltatótól, kifizetőtől származó, összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerzett, a családi kedvezményt év közben érvényesítette, de a kiutaláshoz szükséges adatokról nem nyilatkozott 2021. december 31-ig (elmulasztotta a VISSZADO nyilatkozatot leadni), és ezekről a családi pótlékot folyósító szerv sem szolgáltatott adatot a NAV-nak" - folytatja a NAV.

Ez a teendő akkor is, ha a magánszemély a családi kedvezményt év közben nem vette igénybe, és azt a bevallásában kívánja érvényesíteni. A bevallásban fel kell tüntetni

a családi kedvezményre jogosító gyermekek azonosító adatait,

azt, ha a magánszemély a családi kedvezményre magzat után jogosult,

a kedvezmény összegét és a kiutalási adatokat (belföldi fizetési számlaszámot vagy a postacímet),

annak a magánszemélynek az azonosító adatait, aki ugyanazon gyermek után jogosult a családi kedvezményre.

Ha pedig a jogosult a februárban kiutalt szja-visszatérítést összegével nem ért egyet, akkor a NAV szerint az adóbevallási tervezete kiegészítésével vagy önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásában módosíthatja a visszatérítés összegét. A NAV a kiutalt összeget a tervezetben feltünteti. Aki a tervezet felhasználása nélkül készít bevallást, annak a februárban kiutalt szja-visszatérítés összegét szerepeltetni kell a bevallás 101. sorában.

A bevallás alapján visszajáró összeget a NAV március 1-től utalja ki.

Vagyis összességében fontos tudni, hogy aki február 14-ig nem jutott hozzá az szja-visszatérítés összegéhez, de jogosult lett volna, az már automatikusan nem is fogja megkapni (a napokban), azért tennie kell.

Az adóbevallás-tervezet március 15-étől kezdődően érhető el, ezt a magánszemély elfogadhatja és beadja (ennek határideje május 20.), ilyenkor a visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki. Fajcsák Gábor, az RSM partnere és adóüzletágának vezetője korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy van lehetőség ennél korábban is pénzhez jutni, mivel a bevallás NAV általi kiajánlása előtt már benyújtható a 21SZJA nyomtatványon az szja bevallás. Ily módon előbbre hozható a 30 napos kiutalási határidő napja. Ez esetben nem árt tudni, hogy a kiutalás legkorábbi időpontja 2022. március 1.

A NAV azt is hangsúlyozza, hogy visszatérítésként az összevont adóalap utáni személyi jövedelemadónak az igénybe vett kedvezmények levonása után fennmaradó összege jár vissza. Vagyis a levont adóelőlegből még le kell vonni a gyerekek után járó családi adókedvezmény összegét is.

Az szja-visszatérítések kiutalásának második köre tehát legkorábban március 1-jén indul és május 20-ig tarthat, attól függően, hogy az érintettek mikor tesznek maguk az ügy érdekében.

Hogyan lehet elérni a NAV-ot?

Az adóhatóság pénteken kiadott egy olyan közleményt is, melyben felsorolja, hogy hogyan intézhetik az adózók saját ügyeiket az ügyfélszolgálat személyes felkeresése nélkül. Feltehetően az szja-visszatérítés körüli kérdések hatalmas terhelést okoznak a NAV ügyfélszolgálatának.

A telefonos és e-Papíros megoldást javasolja egyébként az adóhatóság. A nav.gov.hu portál KAPCSOLAT menüjében található a KERESSEN MINKET! pont, ahonnan elérhető az e-Papír szolgáltatás. Itt, ügyfélkapun belépve választható a kérdéses témacsoport és ügytípus, például az SZJA-VISSZATÉRÍTÉS. Ezután következhet a címzett megadása az érdeklődő lakóhelye, székhelye szerinti adó- és vámigazgatóság kiválasztásával.

