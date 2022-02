Orbán Viktor vadonatúj ígéretet tett - Ez áll a háttérben!

A bejelentés

A kormányfő a szokásos, év elején esedékes kamarai gazdasági évértékelőn egy fontos és új ígéretet lengetett be, adócsökkentés formájában. Mindezt úgy vezette fel a miniszterelnök, hogy van a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) egy nemzetközi adóversenyképességi indexe. Abban bízunk, hogy amikor rosszat mutatnak ezek az indexek, akkor semmi közük a valósághoz, de ez most éppen jót mutat Magyarországról - hangoztatta. Ez alapján a magyar adórendszer a világ 13. legversenyképesebb adórendszere. Szerinte ezt az adórendszert meg kell védeni, említette itt az adójóváírást, a progresszív adórendszert, utalva az ellenzék adóterveire, amiről részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

Emlékeztetett arra, hogy az adóék 12%-kal csökkent az elmúlt években, 53,1%-ról indult a kormány és most 41,2%-on van, ami szerinte a munkáltatókat terhelő adó és járulékterhek csökkentése miatt alakult így. Ennek nagy része a szociális hozzájárulási adó csökkentése, ami 29%-ról 13%-ra csökkent. Ha a bér adóékét nézem, akkor van néhány kategória, ahol az adóék fantasztikus. A 25 év alatti munkavállalóké ilyen, a két és többgyerekesek adóéke is jobb, mint az uniós átlag, de

van olyan csoport, ez a gyerek nélküli, átlagbérrel rendelkezők adóéke, amelynek magasabb az adóéke, mint az uniós átlag

- jelezte problémaként a miniszterelnök szombati beszédében. Ezért szerinte itt indokolt a beavatkozás. "Van olyan csoport, ahol adóék-ügyben adócsökkentéssel be kell majd avatkoznunk" - magyarázta és ezzel egy ígéretet tett egy újabb célközönségnek. Azt is elárulta, hogy az MKIK-val most kötött új megállapodásban rögzítik ezen társadalmi csoport adóékének csökkentését.

Az általános, régóta ismert helyzet

A kormányfő által vázolt helyzetet három példán lehet tovább szemléltetni.

Egyrészt bemutathatjuk, hogy az átlagot kereső, gyereket nem nevelő magyarországi munkavállalók adóéke milyen magas nemzetközi összevetésben. Másrészt megvizsgálhatjuk, hogy az átlag alatt kereső, gyereket nem nevelő magyarországi munkavállalók adóéke milyen magas nemzetközi összehasonlításban. Harmadrészt megnézhetjük, hogy országon belül a gyerekvállalás hogyan befolyásolja az adóék nagyságát.

1. Átlagot kereső, gyerektelen munkavállalók nemzetközi viszonylatban

Az OECD által vizsgált idősorok alapján az átlagot kereső, gyerektelen munkavállaló adóék tekintetében valóban nem áll túl jól Magyarország. Bár az elmúlt években jelentősen javult a helyzet, a legfejlettebb országok adóék-szintje még mindig messze van.

Forrás: OECD

Az alkalmazottak után fizetendő teljes költség (bruttó bér és az arra rakódó munkáltatói terhek) tekintetében a 2020-as adat alapján (ez még 43,6%-ot mutatott) a magyar adóék volt a 7. legmagasabb az OECD-tagországok között. Orbán Viktor viszont már 41,2%-os értékről beszélt, ami feltételezhetően a 2021-es előzetes adat, ezzel (ha a többi ország helyzete nem változna), akkor újabb 4 helyet lépne előrébb hazánk, a munkaerő adóterhelésének versenyében.

Forrás: Taxing wages, OECD

2. Átlagot alatt kereső, gyerektelen munkavállalók nemzetközi viszonylatban

Mivel Magyarországon egykulcsos adórendszer van, ezért a gyerektelen munkavállalók adóéke 2020-ban ugyanakkora volt minden jövedelemszinten. Más országok viszont sok esetben progresszív adórendszert alkalmaznak, ami azzal jár, hogy például az átlagjövedelem 50%-ánál, illetve kétharmadánál alacsonyabb a jövedelemadó kulcsa, és ezáltal az alacsonyabb jövedelműek adóéke is kisebb. Emiatt a magyar 43,6%-os adóék (ami gyerek nélküli munkavállaló esetében állandó volt 2020-ban a jövedelemtől függetlenül) relatíve még magasabbnak tűnik nemzetközi összevetésben. A lenti ábra alapján kijelenthető, hogy ebben a tekintetben az átlag alatt kereső, gyermeket nem nevelő (vagy már családi kedvezményben a gyerek magasabb életkora miatt nem részesülő) dolgozó van a legnagyobb hátrányban más országokkal összevetve. Az ő adóékük a legmagasabb szinte az egész EU-ban.

3. A gyereknevelés előnye az adóékben idehaza

A fentiekhez képest az adóéket csökkenti a családi adókedvezmény rendszere a gyerekes szülők számára. A nemzetközi adatok szerint az egykeresős, átlagjövedelemmel rendelkező, kétgyerekes családoknál az adóék már csak 30,13%, amivel az OECD-országok középmezőnyében helyezkedünk el. Az alábbi OECD-táblázat Magyarországra vonatkozó adatai alapján jól látható, hogy a gyerekkedvezmények mennyiben javítják a munkavállalók adóékét.

Forrás: OECD, taxing wages 2021

Miért pont most?

A gyerek nélküli (főleg az átlagjövedelem alatti) magyar dolgozók nemzetközileg és a gyerekes munkavállalókhoz mért relatív magas adóéke már régóta ismert helyzet. Ha a másik oldalról vizsgáljuk a kérdést, a családok támogatása oldaláról, akkor viszont ez egyáltalán nem meglepő. A kormány adópolitikájának ugyanis egyik legfontosabb iránya az volt, hogy a gyerekvállalást az adórendszer oldaláról is ösztönözze.

Orbán Viktor tavaly szeptemberben a demográfiai csúcson egyenesen azt mondta előadásában, hogy

a magyar népességpolitika alapja, hogy ne éljenek rosszabbul a gyerekesek, valamint hogy a gyermekvállalás anyagi értelemben is előny legyen.

Vagyis lehet ennek egy olyan olvasata is, hogy a kormány az elmúlt években a gyermektelen munkavállalók relatív hátránya érdekében aktívan tett, részben az adópolitika gyerekvállalást ösztönző eszközén keresztül, részben - ne felejtsük el - a gyerekeseknek adott nagyszabású otthonteremtési programokon keresztül. Úgy tűnik, hogy most a gyermektelen munkavállalók relatív hátrányát csökkentené, de legalábbis nem szeretné a kormány ezt tovább növelni.

Kérdés mindezek után, hogy milyen eszközei lehetnek a kormánynak úgy, hogy elsődleges célját, a gyerekvállalás ösztönzését ne veszélyeztesse. Mert azzal is tisztában kell lenni, hogy ha a gyereket nem nevelő munkavállalók adóterhelését csökkenti a kormány, akkor relatíve kevésbé lesz vonzó anyagi értelemben a gyerekvállalás (adózási oldalon), vagyis itt a kormány vékony jégen jár. Ennek fényében az általános szja-csökkentés eszköze lehet a leginkább reális opció (bár ebben az esetben az alacsony jövedelműek gyerekkedvezménye akkor csökkenhet is).

Nem véletlen az sem, hogy az egyetlen konkrét ígéret épp most hangzott el a gyerektelen munkavállalók számára. Ők ugyanis az elmúlt években is relatív hátrányban voltak a munkavállalói adózás tekintetében is (ez tehát nem újdonság), azonban a hátrányos pozíciójuk most éleződött ki leginkább, az szja-visszatérítés családoknak történt kifizetése miatt. A családok ugyanis a keresetüktől függően a hírek szerint a napokban több százezer forintban részesültek a családi adóvisszatérítés következtében, az egykeresős családok átlagosan 400-500, a kétkeresős családok ennek a dupláját tették most zsebre. A gyereket nem nevelő munkavállalók hiányérzete így felerősödhetett ezek fényében, nem mellékesen, épp a tavaszi parlamenti választások előtt. (Azt sem szabad elfelejteni, hogy a gyermektelen munkavállalók, párok nem csak az adóztatás tekintetében voltak relatív jelentős hátrányban, hanem az otthonteremtés, ingatlanvásárlás, csere, felújítás esetében is. A gyerekes családok ingatlancéljaik megvalósítására több tízmilliós támogatásokat vehetnek igénybe, miközben a gyerektelen családok és munkavállalók ebben nem részesültek, viszont az ingatlanárak emelkedése őket sem hagyta érintetlenül.)

Kíváncsian várjuk, hogy az adócsökkentés konkrét részleteit megismerjük-e még az április 3-i választások előtt, vagy csak utána.

