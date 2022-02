Hiába a nyugati óriás fenyegetése, az orosz törpe nem ijedt meg - de akármilyen hihetetlen, nincs is neki mitől

Hosszú hetek után nincs több kérdés Putyin szándékát illetően: az orosz elnök tegnap elismerte a szakadár kelet-ukrán területek függetlenségét, és még meg sem száradt a tinta a papíron, az orosz erők már felvonultak Donyeckben. A háború szinte elkerülhetetlen, és az orosz agressziót látva okkal ébred félelem a magyarokban, lengyelekben, románokban. A részvénypiacok zuhannak, a rövid lejáratú orosz kötvényekből és a rubelből menekülnek a befektetők. A nyugati vezetők harcias retorikájukban az orosz gazdaság tönkretételét ígérik. Valóban, ha vetünk egy pillantást a gazdasági mutatókra, azt látjuk, hogy a fejletlen orosz gazdasági törpe áll szemben a fejlett nyugati óriással. Miért nem félt Putyin mégis megindítani az inváziót? A válasz az, hogy az orosz elnök szándékainak ismeretében - hangozzék ez bármennyire furán - úgy tűnik, racionális döntést hozott.

Európai szemmel rég nem látott háborúval fenyeget az orosz-ukrán helyzet. Pedig a múlt héten már úgy tűnt, enyhült a konfliktus az orosz határon, amikor az orosz csapatok kivonásáról érkeztek hírek. Hétvégén aztán felgyorsultak azt események: kiderült, hogy az oroszok valójában újabb csapatokat vontak a határ mellé; az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hírszerzése egészen konkrét információkkal állt elő az oroszok tervezett hadműveleteiről; az orosz-párti kelet-ukrán szakadárok teljes mozgósítást rendeltek el; miközben egy részük Oroszországba menekült az állítólagos ukrán népirtás elől; amelyről az álhíreket az oroszok előszeretettel harsogják az elmúlt napokban.

A legfrissebb fejlemények pedig egyértelműek: az ukrán csapatok állítólagos határátlépésével és a donbaszi szakadárok állítólagos megtámadásával az orosz propaganda már aktívan gyártotta a háborús ürügyeket, az orosz elnök pedig tegnap elismerte a Luhanszki és Donyecki Népköztársaságok függetlenségét, és az oroszok (ezúttal hivatalosan) be is nyomultak Kelet-Ukrajnába, ami akár annexiót (orosz és kelet-ukrajnai szemszögből nézve egyesülést) is vonhat majd maga után. A robbanásközeli helyzet a piacokat is megviseli, a rubel árfolyama is esik, és az orosz hozamgörbe is egyre inverzebb, azaz a befektetők nem szívesen fektetnek most rövid lejáratú orosz kötvényekbe (leginkább a hat hónapos lejáratú kötvények hozama ugrott meg).

Európában a balkáni háború óta nem nagyon volt példa valódi háborúra, és Ukrajna szomszédjaként, a NATO határvidékén élve okkal aggódunk a fejleményeket látva. A nyugati vezetők idegessége, a háborús retorika, Putyin lépései és a környékbeli országokba települő amerikai katonák együttese érthető módon frusztráló,

de mindent egybevetve minimális esélye van annak, hogy az orosz-ukrán konfliktus bármilyen módon is átlépje az ukrán határt nyugat felé.

Leginkább azért gondolhatjuk ezt, mert a legelfogadottabb elmélet szerint az orosz vezetésnek a NATO bulgáriai, romániai stb. jelenlétének leépítéséről szóló felhívása ellenére nem áll szándékában hatalmát kiterjeszteni a volt szovjet érdekszférára, csupán az évezredes orosz-ukrán politikai egységet restaurálnák valamilyen formában (Ukrajna külpolitikai pozíciója történelme során sosem volt olyan távoli Oroszországból nézve, mint ma). Ukrajna teljes lerohanására ugyanakkor nagy az esély, ehhez ugyanis két dologra volt szüksége Vlagyimir Putyinnak:

biztos garanciára arra vonatkozóan, hogy a NATO nem fog beavatkozni a konfliktusba, ha az csak Ukrajnára terjed ki,

és némi információra arról, hogy milyen gazdasági szankciók érhetik az országot egy esetleges támadás után.

A NATO távolmaradásának garanciáját – legyen bármilyen harcias a nyugati vezetők retorikája – Vlagyimir Putyin mind az amerikaiaktól, mind a britektől, mind a németektől megkapta (előbbiektől deklarált formában, utóbbitól, látva a kormány struccpolitikáját, még ennyi sem kellett). Az orosz gazdaság állapota ugyanis egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy az ország felvállaljon egy NATO-ra is átterjedő konfliktust, de még olyat sem, amely valóban mély gazdasági szankciókkal járna az országra nézve. Egyik forgatókönyvre sincs nagy esély, és ezzel az oroszok tisztában vannak.

Oroszországnak egyszerűen nincs gazdasági hátországa

A geopolitikai elemzésekből úgy tűnhet, hogy Oroszország egy erőteljes globális hatalom, amely hatékony ellenpólust képez Európában a nyugati világrenddel (értsd: amerikai befolyással) szemben. Valójában viszont amilyen nagy fenyegetést jelent Oroszország katonailag, annyira elhanyagolható a globális gazdasági súlya. Az ország területét és népességét tekintve is a legnagyobb Európában, de

gazdasága csak az ötödik legnagyobb.

Az európai kontinensen négy nagyobb gazdaságot is találunk: a német, francia, brit és az olasz GDP is nagyobb (a német több mint kétszeresen haladja meg az oroszt). Spanyolország már némileg elmarad mögötte.

Ha az egész EU-t együtt vizsgáljuk és az Európával szoros szövetséget ápoló Egyesült Államokat is bevesszük az összehasonlításba, akkor az összehasonlításban az orosz gazdaság mérete valóban eltörpül (a NATO-országok gazdasága nincs teljes átfedésben az EU és az USA együttes gazdasági erejével, mert nincs teljes átfedés a NATO és az EU tagsága között. A nem EU-tag Törökország például tagja a NATO-nak, ellenben aligha szállna síkra az oroszok ellen egy esetleges konfliktusban. Ugyanígy említhető az EU-tag Svédország, amely nem tagja a NATO-nak, az orosz fenyegetés viszont kifejezetten aggasztja őket. A kis eltérés ellenére a lényeg végeredményben az, hogy a NATO és Oroszország közötti gazdasági különbségek számottevőek).

Oroszország fejlődő országnak tekinthető, azok között sem kifejezetten gazdag. A vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP-arról árulkodik, hogy egy átlagos orosz állampolgár életszínvonala alacsonyabb, mint egy átlagos magyaré – a nyugati országokhoz képest a lemaradás még látványosabb.

Orosz szempontból kifejezetten aggasztó, hogy az ország nem is mutat felzárkózást. Fejlődő országként jelentős GDP-növekedést kéne produkálnia Oroszországnak, hogy felzárkózzon és gazdag országgá váljon, de az elmúlt 10 év során mindössze csak egyszer sikerült 4% feletti növekedést produkálnia, miközben az átlagos növekedés az elmúlt tíz évben nem érte el a 2%-ot. Azaz az oroszok nem tapasztalnak jelentős életszínvonal-emelkedést, lemaradásuk a Nyugathoz képest nem csökken.

Utóbbi voltaképp egy indok is lehet az orosz vezetés számára, hogy háborús retorikával, a nemzeti érdek határokon átívelő, akár erőszakos előmozdításával stabilizálja hatalmát. Nem véletlen, hogy Vlagyimir Putyin támogatottsága a Krím annektálása után megugrott (objektíven szemlélve a félsziget 1954-es „tulajdonosváltását” megérthető az oroszok Krím iránt támasztott igénye és a lépés támogatottsága). Ugyanakkor az is világos, hogy az orosz gazdaság helyzete és kilátásai a Nyugathoz képest nem jók, és

egy rémálom-forgatókönyvekbe illő, elhúzódó NATO-orosz háborút az orosz fél tetemes gazdasági hátránya miatt biztosan nem vállalna be.

Zsarolni viszont nagyon tudnak

Adja magát a kérdés, hogy a gazdaságilag nem túl potens Oroszország miért viselkedik szuperhatalomként, és miért tart a NATO az orosz fenyegetéstől. A válasz egyrészt a katonai potenciálban rejlik: Oroszország szűkös erőforrásainak jelentős részét fordítja a haderőre, GDP-arányosan többet költ a hadseregre, mint az Egyesült Államok (az európai országokról nem is beszélve). Az orosz hadsereg kifejezetten erős, a Global Firepower szakportál szerint 2022-ben az oroszoké a világ második legerősebb hadereje. Szárazföldön különösen erősek, márpedig egy kelet-európai háborúban ez lenne az egyik legfontosabb haderőnem a légierő mellett, nukleáris arzenálja pedig páratlan (a lenti összehasonlítás természetesen nem tudja pontosan megragadni a haderők közti különbséget, de szakmai körökben a GFP-index tekinthető az egyik leggyakrabban használt mérőszámnak a katonai erőre vonatkozóan, amelyben 0 érték jelenti az erős haderőt).

Az orosz-ukrán konfliktusban leginkább érintett országok hadereje (2022) Ország GFP-rangsor Hadikassza (mrd $) GFP-index Élőerő (ezer fő) Páncélos(db) Tüzérségi eszk.(db) Légi eszköz (db) USA 1 770 0,0453 1832 51805 4203 13247 Oroszország 2 154 0,051 1350 42542 17536 4173 Franciaország 7 41 0,1283 415 6964 227 1055 Egyesült Királyság 8 68 0,1382 231 5242 259 693 Olaszország 11 29 0,1801 297 7108 183 862 Németország 16 50 0,2322 199 9483 159 617 Spanyolország 19 12 0,2901 215 5360 236 503 Ukrajna 22 12 0,3266 500 14899 3597 318 Lengyelország 24 15 0,4179 152 5649 806 452 Forrás: Global Firepower, Portfolio

Ha a konfliktus átterjedne a NATO-ra is (erre egyedül talán akkor van esély, ha az oroszok szemet vetnek a balti területekre is, de ez jelenleg nem túl valószínű), akkor a pacifista európai országok elhanyagolt és koordinálatlan haderejükkel nem tudnának ellenállni az orosz előrenyomulásnak, az amerikai haderő tömeges mozgósításához pedig időre (és motivációra) lenne szükség. Még ha egy elhúzódó háborúban az oroszok nem is tudnának elérni tartós sikereket csekély gazdasági kapacitásaik miatt, rövid távon óriási károkat okoznának Európában.

Egy ilyen forgatókönyvet a Nyugat a végsőkig igyekszik elkerülni, ezért is lehet Putyin magabiztos, amikor lerohanja Ukrajnát – ha a NATO-n múlik, a konfliktus nem terjed tovább.

Maradjunk is a realitások talaján, és nézzük meg, mekkora károkat okozhatna a Nyugat gazdasági szankciókkal Oroszországnak. Azt már láttuk, hogy az orosz gazdaság nem fejlett, nem is méretes, és a növekedési kilátásai sem jók. Ezzel egy időben viszont nem is kifejezetten sérülékeny: az államadósság a GDP 20%-a alatt volt 2020-ban. A vállalati szektor GDP-arányos adósságrátája sem kiemelkedő (50% körüli), a háztartások eladósodottsága pedig egészen csekény (10% alatti GDP-arányosan).

A központi költségvetés sincs rossz állapotban: a válságot megelőző két évben többletes volt a kassza, és a koronavírus-idején sem láttunk olyan deficitet, mint az EU-ban és az USA-ban. Az is látszik az alábbi grafikonon, hogy az utóbbi években az egyenleg együtt mozgott az olaj világpiaci árával, ami jelenleg a 100 dollárt közelítő olajár idején kifejezetten kedvez az oroszoknak.

Az orosz államadósság tehát alacsony, a költségvetés helyzete stabil, ráadásul a gazdaság nem is kifejezetten nyitott: a külkereskedelem nagyjából a GDP 20%-át haladja meg. Mivel az országnak a közeljövőben nem keletkezik jelentős finanszírozási igénye,

rövid távon a tőkeáramlás korlátozásával nem lehet térdre kényszeríteni Oroszországot.

Ráadásul a kiszivárgott információk és az eddigi lépések szerint az amerikai szankciók inkább a politikai döntéshozók és a vagyonos orosz oligarchák ellen irányulnak, a cél tehát első körben nem is az orosz külgazdasági kapacitás megroppantása, sokkal inkább belpolitikai feszültségek keltése. Előbbi nem is lenne indokolt: unásig ismételt állítás, hogy Európa rá van szorulva az orosz energiaimportra, az orosz földgáz, szén és olajbehozatal korlátozása gazdasági és politikai károkat okozna Európa-szerte.

Ez a kapcsolat ráadásul nem szimmetrikus: a világpiacon elképesztő túlkereslet van nyersanyagokból, ilyen környezetben Oroszország könnyen értékesítené az esetlegesen kieső mennyiséget más piacokon – de mint azt írtuk, Európa a fűtési szezonban nem igazán fontolgathatja komolyan, hogy korlátozza az Oroszországból érkező energia behozatalát. Márpedig mivel az orosz gazdaság nem kifejezetten nyitott és sérülékeny, a külkereskedelmének nagy részét az energiaexport teszi ki, egyedül azon keresztül lehetne az országnak makrogazdasági szempontból számottevő kárt okozni. Értelemszerűen a rubel árfolyamának gyengülése sem érintené olyan fájdalmasan az oroszokat, ez belföldön növelné ugyanis a dollárban eladott energiahordozókból származó bevételt, miközben a csekély mértékű import miatt erősen korlátozott lenne az inflációs hatása.

Minden együtt áll az oroszoknak

Mint a fentiekből látszik, Oroszország gazdaságilag nem túl erős ahhoz, hogy felvállaljon egy elhúzódó konfliktust, amelybe a NATO is belekeveredik. Mivel azonban a nyugati országok állampolgárai a háború gondolatától is irtóznak, ezért politikusaik – az erőteljes háborús retorika sorai közé csempészve – deklarálták, hogy katonailag semmiképp nem kívánnak beavatkozni az ukrán válságba akkor sem, ha az oroszok teljes haderejükkel lerohanják Ukrajnát. Az Egyesült Államok kormánya is harcias ugyan a jelenlegi helyzetben, de még a kelet-európai háború árnyékában is fél szemmel inkább Kínára figyel (aki egyébként az egész konfliktus egyik nagy nyertese).

A nyugati vezetők a katonai lépésektől ódzkodva így gazdasági szankciókkal riogatnak, és azt ígérik, hogy földre küldik az orosz gazdaságot. Az Egyesült Államoknak ugyanakkor nincs jelentős külgazdasági kapcsolatrendszere Oroszországgal, az EU pedig minden csepp földgázra rá van szorulva, amelyet legnagyobb mértékben az oroszok tudnak szállítani. A külföldi számlák befagyasztásán, exportkorlátozásokon és a tőkepiaci korlátozásásokon túl tehát

a nyugati országok lényegében eszköztelenek Oroszországgal szemben.

Nem meglepő, hogy a gyenge gazdasági eredmények miatt folyamatos legitimációs kényszerben kormányzó Vlagyimir Putyin ki akarja használni a szokatlanul hideg tél és az energiaárak elszállása miatti együtthatást, hogy erőszakkal visszatolja a jelenleg csak Fehéroroszországra kiterjedő orosz befolyási övezetbe a nyugatra orientálódó Ukrajnát – ha ezt a lehetőséget elszalasztaná, talán hosszú étvizedekre meg kéne békélnie vele, hogy országa nemzetközi mozgástere jobban beszűkült, mint a történelem során korábban bármikor.

Címlapkép: Getty Images