Lemondta programjait a covidos brit királynő

II. Erzsébet királynő lemondta tervezett online programjait, miután továbbra is enyhe, megfázáshoz hasonló tünetekei vannak a koronavírus-fertőzése miatt – jelentette be a Buckingham-palota. A 95 éves uralkodónál vasárnap lett pozitív a vírusteszt, de a tervek szerint mára videókapcsolaton keresztül ellátta volna a feladatait. A palota közölte, hogy a királynő a könnyebb feladatait továbbra is ellátja, de a jövő heti programjairól csak később döntenek. (Independent)