Lesz elég gázunk a fűtési szezon végéig - Nyugtat az orosz-ukrán válság mellett az Energiahivatal

A magyar gáztárolók együttes töltöttsége február közepén 27,8%-os volt, és mivel az éves fogyasztáshoz képest kiemelkedően magasak a magyar gáztárolói kapacitások, így van és lesz is elég gáz Magyarországon a fűtési szezon végéig, ráadásul zavartalanul jön az orosz import és zajlik a magyar gázkitermelés is – adta ki az orosz-ukrán válság láttán nyugtató közleményét kedd reggel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A közlemény rögzíti, hogy a január végi hidegebb időjárás és az eddig szokatlanul enyhe február mellett továbbra is megfelelő mennyiségű földgáztartalék áll az ország rendelkezésére, hiszen másfél hónappal a betárolási időszak kezdete előtt a hazai tárolókban a biztonsági készlettel együtt

még mindig az éves lakossági fogyasztás mintegy 50%-a, 1,76 milliárd m3 földgáz van, ami 27,77 százalékos töltöttséget jelent.

A legfrissebb, február 20-i adatok szerint ez 25,8%-ra esett, ami az elmúlt 10 év átlagánál mintegy 12%-ponttal alacsonyabb, de magasabb, mint például a 2017-ben ilyenkor mért 20%-os arány.

A MEKH a fentiek miatt leszögezi, hogy

a magyar tárolókban biztonsággal rendelkezésre áll a téli fűtési szezonban időarányosan még szükséges földgázmennyiség.

Azt is hozzáteszik, hogy a hivatal „számos modellszámítást végez, és azokat rendszeresen aktualizálja az eltelt téli időszak tényadataival. Több különböző hőmérsékleti forgatókönyvet is figyelembe véve a legnagyobb hidegben is elegendő a rendelkezésünkre álló gázmennyiség és bőséges a biztonsági tartalék is”. Emlékeztetnek rá, hogy a lakossági fogyasztók biztonságos ellátása érdekében 2021. október 1-jére az egyetemes szolgáltatóknak jogszabály által meghatározott betárolt földgázmennyiséggel kellett rendelkeznie, ami több mint 2,1 milliárd köbméter földgáz tárolóba helyezését jelentette. Ezek után leszögezik:

ezen felül amennyiben szükségessé válna, úgy a biztonsági készlet garantálni tudja a lakosság ellátásbiztonságát.

A közlemény emlékeztet rá, hogy fogyasztásarányosan hazánk kiemelkedően magas földgázkészletekkel rendelkezik Európában és ezt az alábbi ábra is mutatja, amely szerint február közepén itthon a teljes éves (lakossági+magánszekor) fogyasztás 17,33%-a volt betárolva, ami mellett az import is (jellemzően az orosz féllel kötött megállapodás szerint) és a hazai termelés is folyamatosan és zavartalanul rendelkezésre áll.

Mindezek alapján a MEKH a közlemény végén leszögezi:

A tárolói készletek alapján megállapítható, hogy a március végéig várható másfél havi hazai teljes felhasználás mintegy 90%-a jelenleg is hozzáférhető a tárolókban. Figyelembe véve a folyamatos földgázbehozatalt és a hazai termelést ez a mennyiség garanciát jelent a zökkenőmentes téli ellátásra.

