Mi lesz az európai gázszállításokkal az orosz-ukrán krízis miatt? - Fontos üzenetet küldött Putyin

Megszakítás nélkül folytatódik Oroszország gázszállítása a világpiacokra – küldte írásos üzenetét egy kedd délelőtti katari földgáz konferenciára Vlagyimir Putyin orosz elnök, miközben Petr Fiala cseh miniszterelnök egy keddi prágai parlamenti felszólalásában azt mondta: arra is van forgatókönyvük, ha megszakadnának az orosz gázszállítások. A legfrissebb adatok alapján nagyon úgy néz ki, hogy ezt a telet már kihúzza komolyabb gázpiaci zavarok, például kényszerű gázkorlátozások nélkül Európa, de nagy kérdés, hogy mi lesz a következő fűtési szezonban, azaz fel tudja-e rendesen tölteni gáztárolóit a kontinens és lesz-e mindig elegendő vezetékes, illetve cseppfolyós földgáz, továbbá milyen áron tudja megoldani a betárolást. Ez a kérdés főleg annak tükrében aktuális, hogy kedden Olaf Scholz német kancellár azt is bejelentette: az Északi Áramlat 2 engedélyezését leállítják, így továbbra is más forrásból kell majd megoldani Németország gázellátását. Erre az orosz kormányfő cinikusan úgy reagált, hogy az európaiak ezért majd tartósan extrém magas, akár 2 ezer eurós gázárat fizetnek. Ezzel összefüggésben a német gazdasági miniszter beavatkozást vázolt a magánkézben lévő német gáztárolói piacon.

Az orosz-ukrán válság kedden délelőtt még csak mérsékelt, 6-8%-os gázár-ugrást okozott 75-77 euró/MWH körülre a holland TTF gáztőzsde különböző lejáratain, de aztán az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatos német bejelentés hatására 9-11%-os pluszba lendültek a jegyzések. Annak, hogy nem alakultak ki egyelőre még nagyobb árugrások, több oka is van:

Oroszország továbbra is fennakadás nélkül, a szerződéseknek megfelelően szállítja a gázt a főbb európai útvonalakon (ezt Putyin is megígérte), és ezt az osztrák OMW is hangsúlyozta kedd reggeli közleményében. Így tehát az Északi Áramlat első vezetékpárján, illetve a szlovák-ukrán határon a nagykaposi mérési ponton is a mostanában szokásos volument szállítja (10 millió KWh/h) a Gazprom.

A nagykaposi mérési ponton nyugati irányba áramló gáz mennyisége (millió KWh/h). Forrás: transparency.entsog.eu

A Fehéroroszországon, Lengyelországon és Németországon áthaladó Jamál-Európa gázvezeték német-lengyel mérési pontján (Mallnow) viszont az elmúlt két hónapnak megfelelően továbbra is kelet felé, tehát a németektől a lengyelek felé (visszafelé) áramlik nettó értelemben a gáz, de ennek volumene a januári kiugró értékekhez képest jóval alacsonyabb (1,5 millió KWH/h körül van). Ez egyébként fontos ellátási pontja a lengyel gázpiacnak, amire a lengyelek rá is szorulnak (lásd alább), mert az oroszokkal nem üzletelnek.

A mallnowi mérési ponton Lengyelország felé haladó gázmennyiség (millió KWh/h). Forrás: transparency.entsog.eu.

Az átlagos európai gáztárolói töltöttségi szint még 31%-os, ami bár 14%-ponttal alacsonyabb az elmúlt 10 évi átlagnál, de azért nem beszélhetünk drámaian mélyen lévő készletszintekről és 2017-ben is ugyanitt jártunk.

Az éves teljes gázfogyasztáshoz viszonyítva a jelenlegi töltöttségi szint Európa legtöbb országában még nem mondható veszélyesen alacsonynak, bár azért a német, francia, holland, lengyel és román 10% alatti arány megnyugtatónak se nevezhető. Időjárási és földrajzi (LNG-szállításokhoz való korlátozott hozzáférés) okok miatt talán a lengyel és román tárolói helyzet nevezhető a leginkább nyugtalanítónak. A magyar tárolói helyzet viszont összességében megnyugtató, amint azt a MEKH ma reggeli közleménye és friss adatok alapján ebben a külön cikkünkben megírtuk.

Amint fenti vizsgálatunk alapján érzékeltettük:

ezt a telet Európa valószínűleg már ki tudja húzni komolyabb gázellátási nehézségek nélkül még akkor is, ha jelentősen tovább esnének az orosz szállítások, mert a tárolói készletek, a saját kitermelés és az egyéb importlehetőségek halmaza erre lehetőséget ad.

Ugyanerre jutottak kedden a Commerzbank és a Reuters gázpiaci elemzői is azután, hogy pontosan ugyanezt jelentette ki Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök is már a múlt héten. Az amerikai és katari LNG, illetve a norvég, algériai vezetékes gázszállítások ugyanis továbbra is pörögnek, amennyire csak lehet és ez a leapadóban lévő tárolói készletszintek mellett is segíti, hogy a tél végéig legyen elegendő gáz a fűtésre és ipari felhasználásra.

A nagyobb kérdés így az, hogy a betárolási szezon kezdetétől (április) mennyi gázt fognak majd szállítani a főbb vezetékeken az oroszok (lesz-e háborús eszkaláció, amire nyugati súlyos szankciók jönnek, amire válaszul leállnak/fékeződnek az orosz szállítások), így tehát tartósan nehezítik-e a betárolás folyamatát. Amint megírtuk: Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján már február elején arra figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy a következő fűtési szezon alatt lehetnek majd olyan európai országok amelyek bajba kerülhetnek a nem kellően magas tárolói készletek, illetve az oroszokon kívül nem elégséges gázszállítások miatt.

Erre egyébként ma reggel éppen az orosz energetikai miniszter figyelmeztetett a RIA hírügynökség szerint, aki azt mondta: ha nagyobb volumenben kiesnének orosz gázszállítások, akkor Európa nem lenne képes ezt teljesen pótolni más forrásból cseppfolyós földgázból (LNG). Ezt a kérdést már mi is körbejártuk egy elemzésben és ugyanezt állapítottuk meg, miszerint semmilyen más forrás kombinációjában nem tudná Európa teljesen kompenzálni az orosz vezetékes gázszállításokat, ha azok teljesen leállnának (havi 12-14 milliárd köbméter).

Robert Habeck német gazdasági miniszter egyébként a Reuters tudósítása szerint már egy hétfő esti konferencián azt mondta: olyan beavatkozást kell végrehajtaniuk a teljes mértékben magánkézben lévő német gáztárolói piacon, hogy mindenképpen el tudják érni a tárolók teljes feltöltését az őszi fűtési szezon elejére és ne a kormánynak kelljen a szezon közepén plusz gázbeszerzést intéznie magasabb áron. Amint az Északi Áramlat 2 leállításáról szóló mai bejelentés kapcsán megjegyeztük: Németországban több olyan tároló is van, amely a Gazprom tulajdonában van és ezek közül párat kritikusan alacsony szintre töltött csak fel tavaly őszre a tulajdonos. A rossz nyelvek szerint azért, hogy ezzel is súlyosbítsa már ezen a télen az egész európai gázpiaci helyzetet, az orosz érvelés szerint viszont azért, mert túl magas volt már tavaly nyár óta a gázár a tőzsdén, így nem akarta olyan áron feltölteni a készleteket az üzemeltető, várt az áresésre, csak hát az nem jött el.

A katariak egy mai gázkonferencián most is elmondták, amit már az elmúlt hetekben is, hogy persze törekszenek kielégíteni a megnövekvő európai LNG-szállítási igényeket (amit az Északi Áramlat 2 leállítása is generál), de mivel a teljes kitermelési kapacitásuk döntő része hosszú távú szerződésekkel van lefedve, amiket értelemszerűen nem akarnak felrúgni, ezért egyelőre csak mérsékelten tudnak segíteni. Jelezték, hogy nekik is évek kellenek, mire érdemben meg tudják növelni az LNG-kapacitásaikat.

Amint egy másik elemzésünkben megírtuk: a teljes éves magyar gázfelhasználás (bő 9 milliárd köbméter) felét már eleve lefedi a tavaly megkötött hosszú távú orosz gázvásárlási szerződés, és ezt egyébként is meg akarná növelni a magyar kormány, amire végső választ április körülre ígért Vlagyimir Putyin. Ha ez a plusz 1 milliárd köbméter is összejönne, illetve van mellette egy 1 milliárd köbméteres horvát LNG-kikötői beszerzésünk is, akkor ezzel a teljes várható magyar gázfogyasztás bő 80%-a fedezve lenne. Azt Putyin fenti mai gázkonferenciás üzenete is rögzítette, hogy az oroszok az ésszerű körülmények között mindenképpen teljesíteni akarják a hosszú távú szerződéseiket, hogy a megbízható szállítói státuszukat ne sodorják veszélybe.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Handout/Anadolu Agency via Getty Images