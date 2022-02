Holnaptól nem kell maszkot viselni a londoni tömegközlekedésben

Csütörtöktől nem lesz kötelező a maszkviselés a londoni tömegközlekedési eszközökön – írja a Bloomberg. A brit főváros az országos korlátozások enyhítéséhez időzítette a lépést.

Az utóbbi napokban Londonban is érezhetően csökkentek az esetszámok, ezért döntött a maszkviselés felfüggesztéséről a közlekedési társaság. A Transport for London (TfL) ugyanakkor továbbra is ajánlja az utazóknak a maszk viselését. A bejelentés kapcsán kiemelték, hogy az utóbbi időszakban már gyakori volt a szabály megsértése, ez is közrejátszott abban, hogy a brit országos korlátozások enyhítésével egyidőben a tömegközlekedésben is eltörlik a kötelező maszkviselést.

A közeljövőben a TfL finanszírozásáról is szeretne megállapodni Shadiq Khan londoni polgármester a kormányzattal. A vállalat pénzügyi működése jelenleg csak péntekig biztosított, a felek hosszútávú megállapodásra törekednek.

