Március 15-ére kiütjük a koronavírust? Így állnak most a legfertőzöttebb megyék

Megállás nélkül, napról napra csökken a január 31-ei csúcs óta az új koronavírus-fertőzések heti esetszáma Magyarországon. A napi átlagban 5500 új fertőzött már csak az egyharmada a tetőzéskor látottnak, és a trend folytatódása esetén március 15-e környékén napi 1000 esetszám alá mehetünk. Megnéztük, mi a helyzet az egyes megyékben, és azt találtuk, hogy még a most legfertőzöttebbnek számító helyeken, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében is lefeleződött az új fertőzöttek száma.

A ma reggel közzétett adatok alapján az elmúlt hét napban átlagosan 5543 új fertőzöttet találtak Magyarországon, ami 34%-kal kisebb az egy héttel korábbinál, vagyis az előző hetinek megfelelő meredekséggel szállt alá a járványgörbe. A kórházban ápoltak száma 14%-kal, a lélegeztetőgépen lévőké 16%-kal csökkent mára egy hét alatt, a haláleseteké azonban sajnos még 36%-kal több volt az elmúlt hét napban, mint egy héttel korábban.

Helytállónak tűnik Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetőjének néhány nappal ezelőtti előrejelzése, amely alapján március elseje körül éri el az esetszám a napi 2000 fős átlagot, és a március 15-i hosszú hétvége során lépi át lefelé a napi 1000-es lélektani határt. Emlékeztetett: az 5. hullám majdnem pontosan a járvány kitörésének második évfordulóján csenghet le.

Ami a járvány regionális alakulását illeti, szokásos térképünk alapján nincs olyan megye, ahol az előző hetekhez képest fellángolt volna a járvány, épp ellenkezőleg: minden megye járványgörbéje hasonló mintát követ. Az elmúlt egy hét népességarányos adatai alapján Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében találták a legtöbb új esetet, Zala, Pest és Békés megyében pedig a legkevesebbet.

Baranya megye február eleje óta „vezető” helyen áll, felváltva az ötödik hullám felívelő szakaszában „élen járó” Budapestet, illetve Győr-Moson-Sopron megyét. Utóbbiak közül a főváros most már hosszú hetek óta a mezőny második felében foglal helyet, az északnyugat-magyarországi járásokban azonban továbbra is az országos átlag feletti az új fertőzéses esetek száma.

A most legfertőzöttebnek számító Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében is egyértelműen tetőzött már az ötödik hullám, sőt, a csúcshoz képest 40% körüli intenzitással terjed már csak a koronavírus ezeken a helyeken is. Míg országosan a január 31-ei csúcs 35%-án tartózkodik a hétnapos mozgóátlag, addig Budapesten már csak a január 26-ai csúcs 28%-án. Alábbi ábránk a főváros mellett a most „szélsőséget” képviselő megyék járványgörbéjét mutatja 100 ezer főre vetítve.

Jó hír Nyugat-Magyarországnak, hogy Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében csökkent az elmúlt héten a legnagyobb mértékben az esetszám. Északkelet-Magyarországon viszont a legkevésbé: Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szorul vissza jelenleg a leglassabb ütemben a járvány.

Az omikron variáns okozta járványhullámban összességében az egyik leginkább érintett megye, Győr-Moson-Sopron, illetve az egyik legkevésbé érintett, Borsod-Abaúj-Zemplén megye járványgörbéjét hasonlítjuk össze az alábbi grafikonon. Minden korábbi hullámnál nagyobb esetszámot hozott az új mutáns mindkét megyében, de az északkelet-magyarországi megyében nagyjából fele olyan magas szinten tetőzött népességarányosan, mint az északnyugat-magyarországiban.

A fenti számok ijesztőnek tűnhetnek, az oltásoknak és feltételezhetően az omikron variáns tulajdonságainak köszönhetően azonban mindez nem jár együtt a magyar egészségügyi ellátórendszer terhelésének agresszív növekedésével és a halottak számának hasonló emelkedésével. A kórházi ápoltak aránya a két hét alatt megfertőzöttek számához képest fele (5%) annak, mint amit a delta-hullám csúcsán láttunk. És bár a lélegeztetőgépen lévők száma ősszel módszertani változtatás miatt is csökkent (rontva az előző hullámokkal való összehasonlíthatóságot), e téren is megerősítik a statisztikák az egészségügyi rendszer szempontjából enyhébb járványhelyzetről érkező beszámolókat.

A halálesetek alacsonyabb aránya a fertőzöttek számához képest egyelőre még nő, de szintén a fentiekről tanúskodik. Annak, hogy miközben a fertőzésszám már január 31-én tetőzött, a halálesetek hétnapos mozgóátlaga viszont még 23 nap múltán is nő, egyik bizonytalan magyarázata az lehet, hogy a halálesetek egy része most elsődlegesen nem a koronavírus miatt következik be, de az eleve magasabb esetszám miatt nagyobb valószínűséggel kerülnek be az elhunytak a koronavírusos halálesetek statisztikájába. Ahogy Zacher Gábor nyilatkozta a Portfolio-nak:

Olyan betegek kerülnek még koronavírusosan súlyos állapotba, akiknek alapvetően más, komoly egészségügyi problémáik is voltak.

Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter hétvégi nyilatkozata szerint a halálesetek száma a következő hetekben csökkenhet ismét.

Címlapkép: Beoltanak egy kokárdát viselő férfit az orosz Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyagával a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban 2021. március 15-én. MTI/Vasvári Tamás