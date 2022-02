Az oroszok elárulták, hány katonai létesítményt semmisítettek meg

Az orosz védelmi minisztérium elárulta hány katonai létesítményt semmisítettek meg.

Az orosz védelmi minisztérium szerint 74 ukrán katonai létesítményt semmisítettek megOroszország azt állítja, hogy 74 katonai létesítményt, köztük 11 légi támaszpontot semmisített meg.

A védelmi minisztérium azt is megerősítette, hogy "pilótahiba" miatt elvesztett egy Szu-25-ös harci repülőgépet.

A Sky News ezt független módon nem tudja ellenőrizni.

Címlapkép: Sérült radarrendszerek és egyéb berendezések egy ukrán katonai létesítményben a délkelet-ukrajnai Mariupol városban 2022. február 24-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen. MTI/AP/Szergej Gric