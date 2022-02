Most jön csak a neheze? A piac nem árazta be a háborút

Portfolio 2022. február 24. 17:34

A globális piacok nem árazták be a háborús forgatókönyvet, és most alkalmazkodnak a katonai lépés mértékéhez, ezért látunk ekkora zuhanást - írják gyors értékelésükben az Amundi szakértői, akik szerint időbe telik, míg rendeződik a helyzet. Ezalatt a bizonytalanság és a volatilitás továbbra is jellemzi majd a piacokat. Ezért nincs itt az ideje, hogy megpróbáljuk megvenni a zuhanást, mivel a piac még nem érti teljesen ennek a geopolitikai sokknak a hatását.