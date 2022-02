Bill Gates megnevezte az országot, amely már képes lehet megelőzni a dermesztő jóslatát

Az elmúlt hónapokban Bill Gates többször egy új világjárványra figyelmeztetett, most arról beszélt, hogy van egy ország, amely megfelelő intézkedéseket tett egy következő világjárvány megfékezése érdekében: Ausztrália.

Ha minden ország úgy cselekedne, mint Ausztrália, az képes lenne megakadályozni, hogy a következő járványgóc világjárvánnyá fajuljon

- mondta a Microsoft-alapító Bill Gates a CNBC-nek. A világ egyik leggazdagabb embere dollármilliárdokat költ vagyonából vakcinakutatásokra és járványmegelőzésre.

Gates szerint, ha egy járványgóc kialakul, akkor azt csírájában kellene elfojtani, ahogyan azt Ausztrália is tette. Sokkal szigorúbb korai korlátozásokkal, mint az a világ legtöbb országában történt. Ezután is fent kell tartani a szigort egy ideig, még a közvélemény nyomása ellenére is.

Ausztrália védekezése az „aranysztenderd” lehetne, amit követni érdemes. Az ország nemrégiben nyitotta csak ki a határait, a járvány alatt a más országokból visszatérő állampolgárok és az országba érkező külföldiek karanténba vonultak katonai és rendőri felügyelet mellett. Sőt, egyes régiók országon belül is zárlatot rendeltek el.

Korábban Bill Gates azt nyilatkozta, hogy a Covid-19 okozta súlyos megbetegedések kockázata "drámaian csökkent", de szinte biztos egy újabb világjárvány. Szerinte egy esetleges új világjárvány valószínűleg a koronavírus családtól eltérő kórokozótól származna:

Lesz egy újabb világjárvány. Legközelebb más kórokozó lesz.

Hozzátette azonban, hogy az orvostechnológia fejlődése segíthet a világnak abban, hogy jobb munkát végezzen a betegség elleni küzdelemben, ha most beruházásokat hajtanak végre.

Két évvel a koronavírus világjárvány után Gates szerint a legrosszabb hatások elhalványultak, mivel a világ népességének nagy része szerzett bizonyos szintű immunitást. A legutóbbi omikron variánssal a betegség súlyossága is csökkent. Gates azonban azt mondta, hogy ez sok helyen magának a vírusnak köszönhető, amely bizonyos szinten immunitást hoz létre, és "jobban eljutott a világ népességéhez, mint mi a vakcinákkal".

A Microsoft atyja szerint szerint már "túl késő" elérni az Egészségügyi Világszervezet azon célját, hogy 2022 közepére a világ népességének 70%-át beoltják. Jelenleg a világ népességének 61,9%-a kapott legalább egy adag Covid-19 vakcinát.

Hozzátette, hogy a világnak a jövőben gyorsabban kell lépnie a vakcinák kifejlesztése és terjesztése terén, és felszólította a kormányokat, hogy már most fektessenek be:

Legközelebb meg kellene próbálnunk, hogy két év helyett inkább hat hónap legyen

- mondta Gates korábban a CNBC-nek, hozzátéve, hogy a szabványosított platformok, köztük az RNS (mRNS) technológia ezt lehetővé tenné.

A címlapkép forrása: Shutterstock