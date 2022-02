Kiderült: Magyarország is a puhább orosz szankciókat támogatta az éjjeli EU-csúcson

Magyarország is azon országok között volt a tegnap éjjeli EU-csúcson, amelyek a puhább uniós szankciókat támogatták az oroszokkal szemben, hogy legyen még mozgástér egy harmadik szankciós csomaghoz is – derült ki a Financial Times cikkéből és Donald Tusk volt európai tanácsi elnök Twitter-posztjából. A Politico azonban Magyarországot nem említi a hírfolyamában, csak a németeket, olaszokat és osztrákokat.

Amint reggel megírtuk: félkeményre sikeredett a tegnap éjjel szentesített második uniós szankciós csomag, mert az ukránok által követelt, illetve a britek és néhány keleti uniós tagállam által is szorgalmazott SWIFT-kizárást nem lépték meg az orosz bankokkal szemben a tagállami vezetők (nem volt egyhangú támogatottsága a kérdésnek, ezért nem is vitték szavazásra, inkább kivették a csomagból). Egyelőre nem is világos, hogy ezt a durva lépést milyen feltétel teljesülése esetén lépnék meg.

A Financial Times összefoglalója szerint részben a SWIFT-kizárás körül, részben abban nem volt egyetértés a tagállami vezetők között, hogy felvegyék-e a személyeket célzó szankciók közé Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Szergej Lavrov külügyminisztert is, vagy sem. A lap azt írja: míg például a balti tagállam amellett voltak, hogy most rögtön keményen megtorolják Putyinnak és az orosz gazdaságnak a háborút, addig többek között „Németország, Olaszország, Ciprus és Magyarország” afelé tolta a folyamatot, hogy hagyjanak még a későbbiekre is szankciókat, azaz inkább majd egy harmadik csomagban legyenek a legsúlyosabb lépések.

Péntek délelőtt Twitter-posztolt az Európai Tanács volt elnöke, volt néppárti elnök, Donald Tusk is, aki „Németországot, Olaszországot és Magyarországot” említette a keményebb szankciók blokkolói között és úgy fogalmazott, hogy ezzel ezeknek az országoknak a kormányai „megszégyenítették magukat”.

A Politico az összefoglalójában arról írt, hogy "Németország, Olaszország és Ausztria" kardoskodott amellett (tehát Magyarországot nem említették), hogy a legsúlyosabb szankciókat majd egy később, harmadik körös szankciós csomagba tartalékolják.

Orbán Viktor magyar kormányfő az éjjeli órákban az EU-csúcs végén egy rövid videóüzenetet tett közzé, amelyről ebben a cikkünkben írtunk. Ő többek között csak azt hangsúlyozta, hogy a meghozott szankciók nem érintik az energetika területét, miközben arról is döntöttek, hogy az ukránokkal szomszédos országoknak több pénzt kell fordítaniuk a biztonságukra, a határvédelemre.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2022. február 24-i rendkívüli EU-csúcsról