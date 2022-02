Ma már szakadnak a gázárak Európában, de miért?

Mivel a második uniós szankciós csomag is csak félkeményre sikeredett, amelyben az orosz energiaszállításokra nem vetettek ki szankciókat és a SWIFT-rendszerből se zárták ki (egyelőre) az orosz bankokat, így jócskán enyhültek a gázellátási kockázatok, ez pedig a zavartalanul folytatódó orosz gázszállítások mellett beszakította a pénteki kereskedésben a gázárakat.

Amint külön cikkünkben megírtuk: nem vetettek ki az uniós vezetők szankciókat az orosz energiaszállításokra, és nem zárták ki a SWIFT-rendszerből az orosz bankokat, noha számos kisebb tagállam mellett a britek (nem EU-tag) is ezt szorgalmazták, de a németek, franciák és olaszok, illetve osztrákok ellenezték. Ez ugyanis azzal járna, hogy nem tudna Európa fizetni az orosz energiahordozókért, így azok szállítása érthető okokból leállna.

Az is lényeges, hogy az eddigi ukrán harci cselekmények során nem történt olyan akció, ami (érdemi) kárt okozott volna a gázszállítási infrastruktúrában és péntek reggel az orosz Gazprom is közölte, hogy rendben zajlik az ukránokon keresztül a tranzit szállítás. Ez azon is látszik, hogy az ukrán-szlovák határon, a nagykaposi mérési ponton tovább emelkedett a nyugati irányba szállított gáz mennyisége, tehát tényleg nincs fizikai sérülés.

A nagykaposi mérési ponton nyugati irányba áramló gáz mennyisége (millió KWh/h). Forrás: theice.com

Közben a Jamál-Európa vezeték lengyel-német szakaszán, a mallnowi mérési ponton továbbra is visszafelé, kelet felé áramlik a gáz, aminek mennyiséget megugrott, de még mindig kisebb, mint az elmúlt hetekben jellemző volumen (nem áramlik ki annyi gáz a német piacról, mint mostanában szokott) a túl kevés orosz szállítás miatt).

A mallnowi mérési ponton keleti irányba áramló gáz mennyisége (millió KWh/h). Forrás: theice.com

Mindezek miatt a tegnap napközbeni 30-50% közötti brutális gázár-emelkedés után este már „csak” 33%-os pluszban zárt a holland gáztőzsde márciusi lejáratú kontraktusa (118,5 euró/MWh), ma délelőtt pedig már a 100 eurót közelíti, tehát komoly, 20% körüli az áresés mértéke.

A márciusi határidős gázár a holland TTF gáztőzsdén (euró/MWh). Forrás: theice.com

A következő hónapokbeli kontraktusok árai is meredeken esnek (15-20% körüli mértékben 105-110 euró/MWh-ra), sőt fontos, hogy az őszi és téli időszak árai is esnek. Ez arra utal, hogy a piac a tegnapi (túlfutó) félelmek után most egy kicsit bizakodik abban, hogy mégsem lesz súlyos gázhiány a tartósan visszafogott orosz szállításokból és a nem kellően feltöltött gáztárolókból.

Mivel Christian Lindner német pénzügyminiszter ma reggel is elmondta azt, hogy továbbra is minden oroszellenes szankciós lépés az asztalon van, tehát a SWIFT-ből való kizárása is az orosz bankoknak, így ez a kockázat a gázpiaci kereskedők fejében is folyamatosan ott van.

