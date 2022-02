Agrárminiszter: A háború terhet ró ránk

Az elmúlt két évben az ország a koronavírussal küzdött, a háború újabb terhet ró ránk, amely során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az ország elegendő és biztonságos élelmiszerhez jusson - mondta Nagy István agrárminiszter egy, az Agrár Széchenyi Kártya eredményeiről szóló sajtótájékoztatón. A tárcavezető szerint az agrárium további, fokozott ütemű fejlesztése érdekében a finanszírozási stabilitás, az ágazat napi forrásigényének kielégítése és a Vidékfejlesztési Program fejlesztéseinek megvalósíthatóságát segítő pénzügyi eszközök rendelkezésre állása kulcskérdés.

Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy számos nehézséget jelentett az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány, amelyet épphogy leküzdött az ország és új terveket kezdett volna szőni,

kitört a szomszédos országban a háború, ez pedig újabb felelősséget, terhet ró az országra a nehezített körülmények között.

A Covid idején is biztosítani kellett az ország megfelelő élelmiszerellátását, folyamatos termelésbiztonságot kellett nyújtani, ez pedig most is feladat. A háború okozta sebek gyógyításához, a menekültek fogadásához az élelmiszerellátás biztonságát megint csak nyújtania kell,

vagyis Magyarországnak megnövekvő igényekkel kell szembenéznie.

Mindez biztosításához a miniszter szerint termelésre van igény, amelyekhez Nagy István szerint forrásokra van szükség.

Beszélt arról is, hogy a termelési ciklus hosszúsága miatt magasabb a forgóeszköz finanszírozási igény, amit a más ágazatokhoz képes a GDP előállításában mintegy kétszer magasabb KKV részarány tovább árnyal. A piacokat és árakat jórészt nemzetközi folyamatok határozzák meg, melyek esetleges negatív hatásait a kormányzat a rendelkezésre álló eszközök és az uniós előírások figyelembevételével próbálja ellensúlyozni, de begyűrűző hatásaival mindenképpen számolni kell. És nem lehet megfeledkezni az időjárásnak, valamint az állat- és növénybetegségeknek való kitettségről sem.

Az utóbbi évek azt is megmutatták, hogy újabb kritikus kockázati tényezők is felbukkanhatnak, mint a koronavírus járványból fakadó gazdasági válság, majd a kilábalással együtt fellépő, az input termékek esetében jelentkező árrobbanás. Ráadásul a termelési kapcsolatok miatt a kockázatok szinte teljes egészében átszivárognak az élelmiszeriparba, így a fokozott kockázat az agrárgazdaság egészére jellemző. Mindezen tényezők együttesen különösen indokolják, hogy az agrárgazdaság számára kiszámítható-, stabil finanszírozási háttér álljon rendelkezésre. E nélkül az ágazat likviditási igényének kielégítése, a versenyképes agrárgazdasági termelés megvalósítása elképzelhetetlen lenne.

A KAVOSZ Zrt. koordinálásában működő Széchenyi Kártya Program termékei közül az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel és Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (GO) rendkívül fontos szerepet játszanak az agrárgazdaság finanszírozási hátterének biztosításában.

Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

Az agrártermelésre jellemző, hogy mindig meg kell előlegezni, be kell fektetni a pénzt ahhoz, hogy egyszer hozzá lehessen jutni. A miniszter szerint a kártya minden eleme illeszkedik azokhoz a különbözőségekhez, amelyek a mezőgazdasági termelésnek szüksége van. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2011-es indulása óta nagy népszerűségnek örvend, amely konstrukció az őstermelők, családi gazdaságok, egyéni vállalkozók folyószámla típusú hiteleinek több mint felét teszi ki. Használható eszközt ad a gazdálkodók kezébe, hogy a rosszabb hozamú évek veszteségeit kezeljék és a megnövekedett likviditási szükséglet finanszírozását kedvező feltételrendszerű finanszírozási forrásból biztosítsák.

A hitelnyújtó pénzügyi intézmények száma a kezdeti 3-ról időközben 8-ra bővült.

A hitelezési hajlandóságuk és ezzel összefüggésben a kockázataik csökkentése érdekében az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány gyakorlatilag az állami készfizető kezességvállalással egyenértékű, legfeljebb 90%-os mértékű készfizető kezességet vállal a hitel tőkeösszegére. Ezen felül az Agrárminisztérium a hitel költségeinek csökkentése révén hozzájárul mind a hitelfelvevő, mind a hitelnyújtó kockázatainak mérsékléséhez.

Kitért arra is, hogy a múlt évben a Növekedési Hitelprogram pótlására indult el az Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (GO), amely a beruházásokat megvalósító, KKV minősítésnek megfelelő agrárvállalkozásokat segíti a koronavírus járvány okozta válságból történő kilábalásban és a versenyképesség növelésében. Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel használható szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez, tenyészállat-, termőföld-, ill. akár tulajdonrész (üzletrész) vásárlásához, öntözési beruházások-, élelmiszeripari beruházások megvalósításának finanszírozásához. De használható a Vidékfejlesztési Programból vagy a Strukturális Alapok egyéb operatív programjából támogatást elnyert beruházások kiegészítő finanszírozásához is. A feltételek rendkívül kedvezőek - fűzte hozzá.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy a Széchenyi Kártyán belül hozták létre az Agrár Széchenyi Kártyát évekkel ezelőtt. A legfontosabb feladatként az élelmiszerbiztonság és a fenntarthatóság céljait nevezte meg, vagyis azt, hogy az országnak mindig legyen kellő mennyiségű, megfelelő minőségű és biztonságos élelmiszere, emiatt nyújtják a vállalkozóknak az említett hitelt is. 11 éve létezik a konstrukció, 2011 óta 29 ezer létrejött szerződést kötött az agrárvállalkozókkal mintegy 371 milliárd forint értékben, a bedőlt hitelek aránya marginális, ezrelékekben fejezhető ki.

Megjegyezte, hogy 2020-ban új helyzettel szembesültek a koronavírus járvány miatt, akkor egy krízisterméket állítottak be, amely sok vállalkozásnak tudott segíteni. 2020 végén összesen 5100 szerződött ügyfélt regisztráltak 96 milliárd forinttal. A kártya iránt folyamatosan nő az igény, azt a kereskedelmi bankok finanszírozzák, illetve esetenként uniós forrásból teszik mellé a kamattámogatást. Megemelték a hitel keretösszegét 200 milliárdra az agrárkártyánál (a Széchenyi Kártya konstrukciókban más-más a keretösszeg), ezzel sokan is élnek. A kártya kiadásának elsődleges célja, hogy a nem várt piaci körülményeket ellentételezzék - ismertette.

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója szerint az egész Széchenyi Program ereje az összefogásban van. A legfontosabb a likviditás témaköre, egy vállalkozás számára sokszor az életet is jelenti, válságban életmentő funkciója is van. A konstrukció az idő múlásával bizonyította ütésállóságát is. A vállalkozók hisznek a programban, gyakorlatilag minden kérdésre próbálnak választ adni, legyen szó folyószámláról, forgóeszközről, speciális esetekről - ezek mind-mind azt mutatják, hogy a vállalkozók által adott inputokat építik be, finomhangolják a programot. 2011-ben vezették be a kártya agrár verzióját, évről-évre egyeztetik a kamattámogatásokat.

Becsukott szemmel meg lehet bízni az agrárvállalkozásokban, ami a hiteleket illeti

- tette hozzá.

Az Agrár Széchenyi Kártya hiteltermékek 84 százalékát mikrovállalkozások veszik igénybe, 14 százalék kisvállalkozás, 2 százaléka pedig közepes vállalkozás. Fő vállalkozási formákat tekintve családi vállalkozások 38 százalékban, a kft.-k 35 százalékban, az egyéni vállalkozók 19 százalékban, az őstermelők 4 százalékban vannak jelen. Kiemelte, hogy 80 százalék feletti a vidéki vállalkozások aránya, amely jelzés, hogy a vidéknek súlya van egy ilyen hitelprogramban. A Széchenyi Kártya közel 200 helyen érhető el.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos