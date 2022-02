Présbe került Putyin: Oroszország robog az államcsőd felé

Menekülnek a befektetők a rövid lejáratú orosz kötvényekből, hat hónapon a hozam már elérte a 24,5%-ot. A csődkockázati felár pedig 56%-os valószínűséggel jelez államcsődöt a következő 5 évben. Érdekesség, hogy a hosszú hozamok egyelőre nem emelkednek, és a rubel is visszajött a reggeli történelmi mélypontról, holott a jegybank saját bevallása szerint a szankciók miatt képtelen interveniálni.

Múlt héten is beszámoltunk róla, hogy az orosz állampapírhozamok jelentős mértékben emelkedtek Ukrajna lerohanásának hatására. Csütörtökről péntekre aztán a rövid lejáratokon ismét emelkedést láthattunk, pedig a piaci hangulat akkor kifejezetten javulást mutatott.

De az semmi ahhoz képest, amit hétfőn látunk.

A rövid lejáratokon rakétáznak a hozamok, a féléves lejáratú kötvény hozama eléri a 24%-ot. Ugyanez pénteken még 17,9%, egy hónappal ezelőtt 10,09% volt. Érdekesség, hogy egyéves lejáraton már nem látunk olyan nagy emelkedést péntekhez képest: az akkori 12,9%-ról 13,4%-ra emelkedett a hozamszint. A hosszabb lejáratokon pedig nem látunk érdemi változást.

A hozamgörbe masszívan inverz, azaz a befektetők rövid távon óriási kockázatokat látnak, hosszú távon viszont rendeződésre számítanak, erre utal ugyanis, hogy a hosszú hozamok messze a rövidek alatt vannak – legalábbis az inverz hozamgörbe jelensége mögött ez a közgazdasági logika húzódik meg, de az ilyen zavaros helyzetben nehéz pontosan meghatározni a mozgások okát.

Nőtt az egyik legfontosabb csődkockázati mutató, a CDS-felár is, amely kvázi egy biztosítás az adott lejáraton esetlegesen előforduló fizetésképtelenséggel szemben. Az 5 éves kötvényekre érvényes a CDS-árazásból az következik, hogy a piac 56%-os valószínűséget lát az államcsődre.

Mind a kötvényhozamok, mind a CDS-ek a hétvégi fejlemények hatására ugrottak meg: az Európai Unió és az Egyesült Államok szigorú szankciókat foganatosítottak Oroszországgal szemben, amely tartalmazza az orosz bankok SWIFT-rendszerről történő lekapcsolását és a nyugati orosz vagyonok befagyasztását.

A rövid kötvényhozamok emelkedéséhez emellett hozzájárulhatott az orosz jegybank lépése is: a központi bank 9,5%-ról 20%-ra emelte az alapkamatot, ami értelemszerűen a kötvényhozamokba is átgyűrűzik.

Nemcsak az állampapírok, de a rubel is megérezte a hétvégi szankciókat: hétfőn 110 fölött is járt az árfolyam a dollárral szemben, ami történelmi rekordot jelent. A rubel aztán valamelyest visszaerősödött a kamatemelés után, és bár elsőre azt lehetett sejteni, hogy az orosz jegybank avatkozott be, és kifejezetten jelentős összegű devizatartalékából vásárolt rubelt, de később maga a központi bank erősítette meg: a nemzetközi szankciók miatt nem sikerült interveniálni. Azt pedig nem árulták el, hogy ki vásárolt be rubelből – feltehetően valamelyik állami, vagy az orosz vezetéshez lojális vállalat volt.

