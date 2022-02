Szép csendben váratlanul csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfő déli közleményében jelentette be, hogy a kormány már az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban rögzíti. Az erről szóló jogszabály meg is jelent a közlönyben, ám a kihirdetett és már hatályba lépett rendeletben van egy váratlan, és a tárca tájékoztatójában nem részletezett lépés: csökkenti a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adóját.