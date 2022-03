Ausztriát is megütik az orosz szankciók

Az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók 0,4-0,5 százalékkal csökkenthetik az osztrák bruttó hazai termék értékét. Ez a becslés azonban nem foglalja magában az Oroszországból érkező szállítások leállítását, különösen a gázszállításokét - mondta Margarete Schramböck (Osztrák Néppárt, ÖVP) gazdasági miniszter és Christian Helmenstein közgazdász kedden újságíróknak.

Annak ellenére, hogy összességében ez kezelhető mérték, egyes ágazatok és vállalatok nagyon is megszenvedhetik az osztrák gazdaság teljesítményének csökkenését. A pénzügyi szektor azonban elég erős ahhoz, hogy ennyitől még ne kerüljön mélyrepülésbe - erősítették meg. A tájékoztatás szerint mintegy kétszáz osztrák vállalat tevékenykedik Ukrajnában, és közülük húsz termelést is folytat. Osztrák cégeknek Oroszországban 650 érdekeltségük van, kis hányaduk gyártó tevékenységet is folytat - mondta el Schramböck.

Összesen 1,6 milliárd eurós kintlévőséggel rendelkeznek az osztrák cégek az "orosz térségben", de ezt a Kontrollbank (OeKB) 50-80 százalékban biztosította.

A miniszter bejelentette, hogy áthidaló hitelcsomagot állítanak össze az érintett vállalatoknak a nem biztosított kintlévőségeik finanszírozására. Pontos nagyságrendet nem nevezett meg, csak annyit, hogy "elegendő lesz az összes vállalat számára".

Az OMV viszont különleges helyzetben van, mondta, mert a Borealis AG osztrák vegyipari konszernnel együttműködésben az energiaszektor mellett a vegyiparban is jelentős üzleti érdekeltségekkel rendelkezik a térségben. Az OMV vezetőségével ezért külön tárgyalásokat folytatnak a helyzet pontos felmérésére.

A szankciók célja annak demonstrálása, hogy Ausztria és az EU nem zsarolható. "Az Oroszország elleni kemény szankciók nagy hatással lesznek az orosz gazdaságra, amelynek az első jelei már meg is mutatkoztak. És ez is volt a szándék" - jelentette ki Schramböck.

A miniszter éppen az orosz gázfüggőség csökkentése érdekében készül új partneri kapcsolatokat kialakítani az arab térségbe tervezett utazásai keretében. Fontosnak tartja a hozzáférés javítását a cseppfolyósított földgázhoz, de a hazai biogáz-termelés növelése is jó megoldásnak tűnik, mivel az osztrák földgázimport egyötödét lehetne kiváltani vele.

A biogázüzemek akkor tudnak hatékonyan működni, ha nagyok, és egyrészt a meglévő gázinfrastruktúra, másrészt a sok állattartással rendelkező területek közelében jönnek létre - mutatott rá Helmenstein. Gazdaságilag versenyképes és környezetbarát módon lehetne ezáltal metánt előállítani, amely erősítené Ausztria energia-önellátását is. Helmenstein annak a véleményének adott hangot, hogy Ausztriának továbbra is támogatnia és népszerűsítenie kell a magas hőmérsékletű hőszivattyúkat, amelyekkel piacvezető szerepet tölt be.

Egyáltalán nincs rendszerszintű problémánk a hazai bankokkal a válsághelyzet miatt

- szögezte le Schramböck. A kintlévőségek mindössze négy százalékának vannak oroszországi vonatkozásai és a bankok saját tőkéjének aránya megfelelően magas, különösen az RBI-nál.

Helmenstein felhívta a figyelmet: a terheléses tesztelések is azt mutatták ki, hogy a bankok elegendő tőkével rendelkeznek válsághelyzetek átvészeléséhez. Mivel a kelet-európai követeléseket helyi befektetésekkel fedezték le, ezért csak csekély hányaduk üthet vissza Ausztriára. Elsősorban ez a magyarázata annak, hogy az osztrák pénzügyi rendszert nem fenyegeti rendszerszintű kockázat - fogalmazott Helmenstein.

