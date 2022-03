Orosz-ukrán háború: jönnie kell majd egy gazdasági akciótervnek

Szijjártó Péter várakozása szerint az orosz-ukrán háborúnak komoly gazdasági hatásai lehetnek. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági évnyitó konferenciáján mondta. Parragh László, az MKIK elnöke köszöntőjében pedig azt emelte ki, hogy nagyon sok vállalkozás van, amely közvetlenül érintett az ukrán-orosz konfliktus miatt.

A háborúnak nyilvánvalóan komoly gazdasági hatásai lehetnek, hiszen zajlik a világpolitikai szövetségek átrendeződése, ez pedig a világgazdasági status quo megbomlást is jelenti - mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, aki kiemelte, hogy korábban évek teltek el bomlás nélkül, most két év alatt másodszor történik ez meg, ezért új világgazdasági korszakra kell majd készülni. A tárcavezető szerint jelenleg minden erőfeszítést arra kell fordítani, hogy hozzájáruljanak a béke megteremtéséhez a szomszédban, de majd eljön az ideje is, hogy arról beszéljenek, milyen programok, támogatások lesznek szükségesek ahhoz, hogy a magyar gazdaság a most kialakuló új világgazdasági környezetben is a legerősebbeké tartozhasson.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében ismertette, hogy az MKIK feladatának tekinti a Külügyminisztériummal együttműködve, illetve a magyar kormány különböző szereplőivel a kármentésben való részvételt, hiszen úgy véli, hogy az ukrán-orosz háborúnak egyszer vége lesz, a konfliktusnak egyszer vége lesz, de az összedőlt épületek, a lerombolt infrastruktúra, a megkeseredett az emberek, az elmenekültek tömege továbbra is "itt" lesz. Szomszédos országként számunkra hosszú távú és nehéz kihívást jelent majd ennek kezelése, ebben az MKIK-ban minden tudásra szükség lesz. Világossá tette, hogy a kamara kész arra, hogy ebben a munkában közreműködjön a Külügyminisztériummal.

Egyelőre feltérképezése zajlik, hogy hol, milyen károk keletkeztek és fognak keletkezni, különösen a szankciók miatt.

Át kell tekinteniük a különböző bankjaikat, pénzügyi szolgáltatóikat, az ország exportját, az import által a cégeket érhető hatást, ezen cégek várható nehézségeit, valamint azt a vagyonhalmazt, amelyet akár közvetlenül is a vállalkozások része elveszíthet a piacokon.

Ha ezen túl vannak, Parragh László szerint akkor kell majd egy olyan akciótervet összeállítani arra, hogy hogyan tudnak majd ebből a rendkívül rossz helyzetből a lehető legkevesebb kárral kijönni. Az ukrán-orosz konfliktus miatt nagyon sok vállalkozás közvetlenül érintett, mivel ezeken a piacokon rendszeresen tevékenykednek.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán