Úgy néz ki, hogy a Fidesz EP-frakciója megszavazta Paks 2 leállítását

Az Ukrajna elleni agresszióról szóló Európai Parlamenti állásfoglalás módosító indítványairól és részleteiről szavaztak az elmúlt percekben az EP-képviselők, amely során magyar szempontból is rendkívül fontos tételek szerepeltek - írja Facebook-oldalán Ujhelyi István, ellenzéki EP-képviselő, aki azt állítja, hogy a Fidesz képviselői támogatták a magyar szempontból is igen kényes javaslatokat, köztük azt, amelyikből a Paks 2 atomerőmű-projekt törlése (de legalább tartós elhalasztása) következhet. Frissítés 1! Időközben lezajlott a teljes állásfoglalás végső szövegéről is a szavazás és azt is támogatta a Fidesz EP-frakciója, az EP közleménye itt érhető el. Frisítés 2! Deutsch Tamás fideszes EP-képiselő erre reagálva a Facebook-posztjában azt állítja, hogy a magyar kormánypárti frakció nem szavazta meg Paks 2 leállítását (közvetlenül nem is erről, hanem a Roszatommal együttműködésről szavaztak, ami közvetetten Paks 2-re is kihat). Kközben a Népszava cikke azt rögzíti a szavazási eredmények alapján, hogy valójában megszavazták, mert a fideszesek szavazata is ott van a végső állásfoglalás támogatói között. Az alább részletezett szöveg 637 igen és 13 ellenszavazatot kapott, és csak 26-an tartózkodtak.